Le Vermont règle les poursuites concernant les frais de scolarité des écoles religieuses

L’Agence de l’éducation du Vermont et plusieurs districts scolaires paieront les frais de scolarité et les frais juridiques à cinq familles pour régler des poursuites contestant la pratique de l’État de ne pas payer pour que les élèves fréquentent des écoles religieuses si leurs villes n’ont pas d’école publique.

Dans des documents déposés au tribunal mercredi soir, les deux parties ont convenu de rejeter les deux poursuites à la suite d’une décision de la Cour suprême des États-Unis en juin selon laquelle les écoles du Maine ne peuvent pas exclure les écoles religieuses d’un programme qui offre une aide aux frais de scolarité pour l’enseignement privé.

Comme le Maine, le Vermont paie les frais de scolarité des étudiants vivant dans des villes qui n’ont pas d’école publique pour fréquenter d’autres écoles publiques ou des écoles privées agréées de leur choix. Suite à la décision de la Cour suprême, le secrétaire à l’Éducation du Vermont, Daniel French, a envoyé une lettre aux surintendants de l’État en septembre disant que les districts scolaires de l’État “ne peuvent pas refuser le paiement des frais de scolarité aux écoles indépendantes approuvées par la religion ou aux écoles indépendantes religieuses qui répondent aux normes de qualité de l’éducation”.

Dans le Vermont, quatre familles en 2020 avaient poursuivi French, les conseils d’administration des écoles de South Hero, Georgia et Champlain Islands Unified Union School District, et les surintendants de Grand Isle Supervisory Union et Franklin West Supervisory Union. En février, une autre famille avec deux élèves a poursuivi French, le surintendant de Rutland Northeast Supervisory Union et les directeurs du conseil scolaire de Barstow Unified Union School.

Selon les accords, les districts paieront aux cinq familles les frais d’envoi de leurs enfants à l’école religieuse ainsi que certains honoraires d’avocat. L’Agence de l’éducation prend également en charge une partie des frais d’avocat.

“Cela permet aux districts scolaires payant les frais de scolarité d’avancer avec clarté, sachant qu’ils doivent payer les frais de scolarité à toutes les écoles indépendantes agréées, quelle que soit leur appartenance religieuse”, a déclaré Ted Fisher, porte-parole de la Vermont Agency of Education dans un communiqué.

Paul Schmitt, conseiller juridique d’Alliance Defending Freedom, un groupe de défense juridique chrétien conservateur, a déclaré jeudi que les règlements empêcheraient davantage de litiges.

“Tous les parents devraient pouvoir envoyer leurs enfants dans les écoles qui leur conviennent le mieux, et le premier amendement protège le droit des parents de choisir des écoles religieuses.” Schmitt a déclaré dans un communiqué.

Dans le Maine cet automne, Cheverus High School, une école préparatoire au collège jésuite de Portland, était la seule école religieuse à demander à participer au plan de remboursement des frais de scolarité de l’État et sa demande a été approuvée par l’État, a déclaré un responsable de l’État en septembre.

Lisa Rathke, l’Associated Press