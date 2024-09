Le Vermont limite l’hébergement d’urgence dans les motels pour les sans-abri, forçant de nombreuses personnes à partir ce mois-ci

BERLIN, Vermont — Cet automne, des centaines de personnes parmi les plus vulnérables et sans abri du Vermont doivent quitter les chambres de motel financées par l’État où elles vivaient, alors que l’État met fin à son programme de bons de motel datant de l’époque de la pandémie. Cette mesure suscite le tollé des dirigeants municipaux et des défenseurs des droits des personnes sans abri, qui affirment que beaucoup d’entre elles n’ont pas d’endroit où aller.

Le plus grand exode – environ 230 ménages – est attendu jeudi, lorsqu’ils atteindront la nouvelle limite de séjour de 80 jours dans les chambres de motel imposée par la législature à partir de juillet. Les personnes concernées comprennent les familles, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes ayant subi des violences domestiques ou une agression sexuelle. catastrophe naturelle comme un incendie ou une inondation.

Un nouveau plafond de 1 110 chambres d’hôtel que l’État peut utiliser pour loger ces personnes pendant les mois les plus chauds d’avril à novembre est également entré en vigueur dimanche. Certains ménages qui n’ont pas encore épuisé leurs 80 jours se sont vu refuser des chambres parce qu’il n’y avait pas de place, affirment les défenseurs des droits des personnes sans-abri.

Dans la région centrale du Vermont, dans les villes de Montpelier et Barre, entre 100 et 140 familles quitteront les motels cet automne. L’État estime qu’environ 1 000 ménages seront privés de motels dans tout l’État, a déclaré Jen Armbrister, responsable des dossiers de sensibilisation pour Good Samaritan Haven à Barre.

Les refuges de la région sont constamment pleins et les défenseurs des droits des personnes sans-abri se démènent pour trouver un logement dans un État en proie à une crise du logement qui avait le deuxième taux de sans-abrisme par habitant le plus élevé du pays en 2023, selon une évaluation du ministère américain du Logement et du Développement urbain.

« Je ne peux pas vous dire combien de familles j’ai rencontrées et je leur ai dit que je priais vraiment pour ne jamais avoir à avoir cette conversation avec elles, mais nous n’avons aucune solution », a déclaré Armbrister. Elle a dû leur dire que s’ils n’avaient pas d’endroit où aller, le mieux qu’elle pouvait faire était de les inscrire sur une liste pour obtenir une tente et des sacs de couchage. Mais il n’y avait aucun endroit à proximité pour camper.

Les ménages seront à nouveau admissibles à un logement en motel le 1er décembre, à l’approche de l’hiver. Mais d’ici là, certains ne savent pas où ils vivront.

Nova et Bruce Jewett doivent quitter le Hilltop Inn à Berlin le 1er octobre. Bruce Jewett, 63 ans, est un vétéran handicapé atteint d’un cancer et qui ne peut pas camper en raison d’une blessure au dos.

Le couple cherche un logement mais il n’y en a pas de disponible. On leur met toujours la main dessus ou on leur dit que quelqu’un d’autre regarde un logement ou que celui-ci est déjà loué, a-t-il dit.

« Cela me dérange parce que je suis un vétéran et je ne crois pas que les vétérans devraient avoir à faire face à cela », a-t-il déclaré.

Heidi Wright, 50 ans, doit quitter le Budget Inn de Barre le 28 septembre. Elle souffre de crises d’épilepsie, ainsi que de dépression, d’anxiété et d’emphysème, et elle a déclaré que les médecins avaient parlé de l’installation d’un stimulateur cardiaque.

« J’ai les mains liées… et je ne sais pas ce que je vais faire », a-t-elle déclaré.

Les gens sont désespérés, a déclaré Armbrister, qui a rencontré Wright mercredi et lui a dit qu’elle ferait tout ce qu’elle peut pour la garder logée.

« Il n’y a pas de solution. Nous rencontrons autant d’organisations et d’équipes que possible pour essayer de trouver une solution, mais rien n’a encore été trouvé », a déclaré Armbrister. « C’est vraiment très triste. C’est traumatisant. »

Mercredi, les dirigeants de plus d’une douzaine de villes et villages du Vermont ont appelé le gouvernement de l’État à faire davantage pour lutter contre le taux croissant de sans-abrisme et les problèmes qui y sont associés. Ils affirment que les gouvernements locaux et les prestataires de services doivent faire face aux conséquences de cette situation et que les municipalités n’ont ni l’expertise ni les ressources pour y faire face.

« Nos premiers intervenants ne peuvent pas répondre aux appels, nos résidents sont réticents à utiliser les espaces publics, notre personnel limité est obligé de nettoyer des dégâts insalubres, les bénévoles sont épuisés et nos partenaires à but non lucratif sont à un point de rupture », a déclaré le directeur municipal de Montpelier, William Fraser, dans un communiqué.

L’État tente depuis plusieurs années de se débarrasser du programme d’hôtels et de motels sans grand succès, a déclaré le gouverneur républicain Phil Scott lors de sa conférence de presse hebdomadaire mercredi.

« Ce n’est tout simplement pas tenable à long terme », a-t-il déclaré. « C’est une situation difficile. Je comprends aussi le point de vue des municipalités, mais nous n’avons pas non plus les ressources nécessaires et nous nous trouvons donc dans la situation dans laquelle nous nous trouvons », a déclaré Scott.

L’approche à long terme consiste à essayer de créer davantage d’abris, a-t-il déclaré, même s’il a ajouté que lorsque l’État a mis en place des abris d’urgence au printemps dernier lors d’une autre réduction du programme de motels, peu de personnes les ont utilisés.

Bien que le Vermont s’efforce de créer davantage de logements, cela ne peut pas arriver assez tôt.

Selon un récent rapport sur le logement de l’État, la pénurie d’appartements à louer dans le Vermont a contribué à tripler le nombre de sans-abri entre 2019 et 2023. Les dirigeants des villes et des communes affirment que le nombre de personnes sans abri est supérieur à 3 400, contre 1 100 en 2020.

Le Vermont a un taux de vacance locative de seulement 3 % à l’échelle de l’État, et il est estimé à 1 % dans le comté de Chittenden, qui comprend la plus grande ville du Vermont, Burlington, et est le comté le plus peuplé de l’État.

Pour répondre à la demande, loger les sans-abri, normaliser les taux d’inoccupation et remplacer les logements perdus à cause des inondations et d’autres causes, l’État devra créer entre 24 000 et 36 000 logements entre 2025 et 2029, selon la dernière évaluation des besoins en matière de logement du Vermont.