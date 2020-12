WASHINGTON – Près de six semaines après que les Américains ont voté Joe Biden comme prochain président, le Collège électoral se réunit lundi et officialisera la perte électorale du président Donald Trump.

Dans les États à travers le pays, 538 électeurs voteront officiellement pour Biden ou Trump sur la base des votes populaires dans leurs États.

Biden, le président élu et le vice-président élu Kamala Harris devraient recevoir 306 voix électorales, soit 232 pour Trump. Les votes électoraux seront ensuite comptés lors d’une session spéciale conjointe du Congrès le 6 janvier avant l’inauguration de Biden et Harris le 20 janvier.

Le Vermont lance le vote du collège électoral et donne les premiers votes à Biden

Le Vermont est devenu le premier État à voter lors de la réunion du collège électoral de lundi à 10 h 11 HE, les trois électeurs démocrates de l’État votant pour le président élu Joe Biden et le président élu Kamala Harris.

Les électeurs n’ont pas passé de temps à débattre. Ils ont chacun voté, pris des photos des bulletins de vote sur leur téléphone portable et signé les six certificats électoraux qui seront distribués au vice-président Mike Pence dans son rôle de président du Sénat, et à d’autres.

Biden a battu Trump dans le Vermont fortement démocratique par une marge de 66% à 31%.

«Ce n’est pas mon premier rodéo ici», a déclaré le secrétaire d’État du Vermont, James Condos, un démocrate, après la réunion qui n’a duré que 11 minutes.

– Joey Garrison

Voici quand le collège électoral se réunira dans chaque état

Les réunions du Collège électoral commencent lundi, avec l’Indiana, le New Hampshire, le Tennessee et le Vermont, les premiers États à avoir leurs électeurs se réunir à 10 h HNE.

Voici les heures auxquelles les électeurs des collèges électoraux se réuniront dans chaque État:

10 h HNE: Indiana, New Hampshire, Tennessee, Vermont

11 h HNE: Arkansas, Illinois, Mississippi, Caroline du Sud

11 h 30 HNE: Iowa, Nevada

11 h 45 HNE: Kentucky

Midi EST: Arizona, Connecticut, Delaware, Géorgie, Maryland, Montana, Nebraska, New York, Caroline du Nord, Dakota du Nord, Ohio, Oklahoma, Pennsylvanie, Rhode Island, Virginie

12h30 EST: Louisiane

13 h HNE: Kansas, Minnesota, Nouveau-Mexique, Dakota du Sud, Wisconsin

14 h HNE: Colorado, Floride, Idaho, Maine, Michigan, Utah, Virginie-Occidentale, Wyoming

15 h HNE: Alaska, Massachusetts, Missouri, New Jersey, Texas, Washington

16 h 30 HNE: Oregon

17 h HNE: Californie

19 h HNE: Hawaï

– Rebecca Morin

L’équipe de Joe Biden dit que le collège électoral « renforcera » sa victoire

Un haut collaborateur du président élu Joe Biden a déclaré que le résultat du vote de lundi au collège électoral «renforcerait» la victoire électorale de l’ancien vice-président, tout en minimisant les éventuelles nouvelles tentatives du président Donald Trump de renverser l’élection.

« Cela prend un peu plus d’importance que peut-être traditionnellement », a déclaré Jen O’Malley-Dillon, directrice de campagne de Biden, aux journalistes à propos du vote du collège électoral. «Cela renforcera clairement ce qui est exactement vrai depuis des semaines, des semaines et des semaines. Le président élu et le vice-président élu ont gagné. Ils ont clairement gagné. Ils vont avoir 306 votes électoraux de cette large coalition d’électeurs.

Biden devrait prononcer des remarques sur le collège électoral à 20 heures HNE de Wilmington, Delaware, après que la plupart des 50 États et le district de Columbia auront voté pour le président.

O’Malley-Dillon, le nouveau chef de cabinet adjoint de Biden dans la nouvelle administration, a minimisé les informations selon lesquelles les alliés du Congrès de Trump pourraient contester les résultats du Collège électoral le 6 janvier, lorsqu’une session conjointe du Congrès se réunira pour compter les votes électoraux.

«Bien sûr, il y aura plus de distractions là-bas», O’Malley, soulignant le taux de réussite de l’équipe Trump en remportant des contestations judiciaires «1 sur 58» qu’elle a intentées contre les élections.

« On voit ça. Mais alors que Trump et de nombreux républicains se concentrent sur ce genre de distractions, le président élu et le vice-président élu se concentrent sur la constitution de leur équipe et restent concentrés sur les crises dans lesquelles nous nous trouvons dans ce pays.

– Joey Garrison

Michigan State House et le Sénat clôturent les « menaces de violence »

Les immeubles de bureaux de l’État du Michigan et du Sénat seront fermés lundi lors de la réunion du Collège électoral en raison de problèmes de sécurité, a déclaré lundi un responsable.

Le Capitole sera également fermé au public, comme annoncé précédemment.

Amber McCann, porte-parole du leader de la majorité au Sénat, Mike Shirkey, R-Clarklake, a déclaré que le Sénat avait fermé ses installations lundi « sur la base des recommandations des forces de l’ordre ».

« La décision n’a pas été prise en raison de manifestations anticipées, mais sur la base de menaces crédibles de violence », a déclaré McCann dimanche soir.

Gideon D’Assandro, un porte-parole du président de la Chambre Lee Chatfield, R-Levering, n’a pas précisé la menace potentielle.

– Paul Egan (Detroit Free Press)

Les réunions commencent à 10 h HE; voici ce à quoi vous pouvez vous attendre

Les réunions du collège électoral, qui commencent dès 10 heures du matin dans quelques États, sont programmées à des moments différents tout au long de la journée et seront brèves. Les électeurs sont chargés de simplement voter pour leur candidat et de signer six certificats électoraux qui seront remis au vice-président Mike Pence, président du Sénat, entre autres.

Les réunions sont susceptibles d’attirer les protestations des partisans de Trump dans certaines capitales d’État et de bénéficier d’une sécurité supplémentaire. Le président a fait valoir, sans preuve, que l’élection était marquée par la fraude électorale et lui avait été volée, galvanisant ses principaux partisans autour de sa cause. Il a perdu un barrage de contestations judiciaires cherchant à annuler l’élection.

Les Américains qui ont voté lors de l’élection présidentielle du mois dernier ont voté pour nommer des électeurs promis soit pour le candidat démocrate Biden, soit pour le candidat républicain Trump, soit pour les candidats de tiers. Ces électeurs votent officiellement pour le président, et la population d’un État détermine le nombre d’électeurs dont il dispose.

Choisis par les États parties plus tôt cette année, les électeurs sont principalement des militants du parti. Ceux qui se sont engagés pour Trump se réuniront dans les États que le président a remportés, tandis que les électeurs de Biden se réuniront dans les États que l’ancien vice-président a représentés, sur la base des résultats certifiés des élections dans chaque État.

Trump n’a pas réussi à convaincre les législateurs des États qu’il a perdus comme le Michigan, la Pennsylvanie et la Géorgie de certifier leurs propres listes d’électeurs de Trump. Cela signifie que lundi manquera le drame des listes électorales concurrentes qui votent, gâchant une stratégie juridique douteuse poursuivie par l’équipe Trump.

Minimisant plus de chances de suspense, la Cour suprême a statué l’an dernier que les États pouvaient décider d’interdire les électeurs dits «infidèles» qui contreviennent à la volonté des électeurs et de leur parti. Trente-deux États lient les votes des électeurs.

Reconnaissant leur défaite au Collège électoral, Trump et ses alliés attendent le 6 janvier leur dernier effort farfelu pour renverser les élections. Certains républicains de la Chambre ont annoncé leur intention de contester des listes d’électeurs soumises par des États du champ de bataille comme la Pennsylvanie et la Géorgie. Mais ils auraient besoin du soutien d’un sénateur pour que leurs objections soient prises en considération. Les deux chambres se réuniraient séparément pour recevoir toute objection.

– Joey Garrison