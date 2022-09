Le “véritable remède” contre l’inflation a été ignoré, selon Steve Forbes

Il a déclaré que de nombreux économistes et décideurs politiques sont restés fidèles à un “dogme” standard ou à un état d’esprit consistant à cibler l’inflation en augmentant les taux d’intérêt et n’ont pas regardé au-delà, par exemple en prenant des mesures pour consolider les devises.

Les devises s’affaiblissent par rapport au dollar américain alors que les taux d’intérêt aux États-Unis continuent d’augmenter. Le yuan chinois et le yen japonais ont également fortement chuté, les deux économies maintenant des politiques monétaires plus accommodantes que les États-Unis.

Forbes a cité favorablement un exemple des années 1980 : après que le président de la Fed, Paul Volcker, a maîtrisé l’inflation avec une hausse spectaculaire des taux d’intérêt de plus de 20 %, le président américain Ronald Reagan a stabilisé l’économie et augmenté la production en réduisant les impôts et en introduisant la déréglementation.

L’administration Reagan a également coordonné les efforts mondiaux pour vendre des dollars et acheter d’autres devises.

“Aujourd’hui, malheureusement, non seulement l’administration Biden dresse des obstacles pour faire face aux problèmes du côté de l’offre, mais aussi la Réserve fédérale et d’autres banques centrales pensent qu’il faut déprimer l’économie pour amener l’inflation”, a-t-il déclaré en contestant l’idée qu’un récession est la seule solution pour lutter contre l’inflation.

“Ils le font en augmentant artificiellement les taux d’intérêt. Ils ont donc moins de personnes employées… ce n’est pas le vrai remède.”

“Le vrai remède est de stabiliser la monnaie. Vous n’avez pas besoin d’appauvrir les gens pour vaincre l’inflation.”

Les déséquilibres monétaires peuvent créer des problèmes pour les économies. Un dollar américain plus élevé signifie des exportations plus chères, tandis que des devises plus faibles pourraient signifier des problèmes comme des réserves de change plus faibles.

Forbes a suggéré d’utiliser l’or pour stabiliser les devises – par exemple, lier le dollar américain à l’or afin que le dollar ait une valeur fixe.