Le véritable impact des grèves révélé alors que les débrayages coûtent des milliards à l’économie britannique

Le gouvernement de Rishi Sunak a été averti de l’impact paralysant des troubles industriels en cours à travers la Grande-Bretagne, car une nouvelle analyse montre que les grèves récentes ont causé un coup de 6 milliards de livres sterling à l’économie britannique.

Les dégâts ne se limitent pas à l’économie, les écoles devant subir d’énormes perturbations et les patients du NHS confrontés à davantage de retards après que les syndicats ont annoncé des grèves des infirmières et des enseignants pour février et mars.

Le gouvernement est également confronté à une action revendicative – ou à la menace de nouvelles débrayages – de la part du personnel ambulancier, des conducteurs de train, des postiers, des pompiers, des agents des forces frontalières, du personnel du Job Center et d’autres fonctionnaires.

Les patrons des syndicats ont également dit L’indépendant à propos de la pression pour une action plus «coordonnée» dans les semaines à venir – avertissant qu’ils ne reculeront pas dans des différends de plus en plus amers avec les ministres sur les salaires et les conditions.

Le coût économique des troubles industriels observés depuis l’été s’élève à au moins 6,6 milliards de livres sterling, selon L’indépendantAnalyse des estimations par les chefs d’entreprise et les économistes.

Le Centre de recherche sur l’économie et les entreprises (CEBR) évalue à 1,4 milliard de livres sterling la production des entreprises en raison des jours de travail perdus au cours des huit mois précédant janvier.

Parmi les répercussions supplémentaires, les grèves ferroviaires ont coûté aux bars, pubs, restaurants et hôtels au moins 2,5 milliards de livres sterling en pertes commerciales depuis l’été, selon UKHospitality. Network Rail a déclaré que les grèves avaient également coûté 400 millions de livres sterling en revenus de billets perdus.

Le Center for Retail Research a également estimé que le coût des grèves ferroviaires et postales pour les détaillants britanniques sera d’un peu plus de 2,3 milliards de livres sterling pour la période de Noël et les ventes de janvier.

“Nous sommes au bord de la récession et toute sorte de pression à la baisse due aux grèves a un impact indésirable sur l’économie”, a déclaré l’économiste du CEBR, Karl Thompson.

Kate Nicholls, directrice générale de UKHospitality, a déclaré que l’industrie était toujours aux prises avec les «dommages collatéraux» du conflit ferroviaire en cours. Exhortant les ministres et les syndicats à conclure un accord, elle a déclaré que les pertes étaient « tout simplement insoutenables ».

Les derniers chiffres officiels montrent que 467 000 jours ouvrables ont été perdus en raison de grèves en novembre, ce qui porte la vague actuelle de troubles sociaux à un niveau jamais vu depuis les derniers jours du gouvernement de Margaret Thatcher.

Plus de 1,6 million de journées de travail ont été perdues à cause des grèves en 2022, a annoncé mardi l’ONS – le nombre annuel le plus élevé depuis 1990, lorsque 1,9 million de journées de travail ont été perdues.

Cela survient alors que les parents sont confrontés à la perspective de s’absenter du travail pour s’occuper de leurs enfants, alors que les ministres élaborent des plans avec les chefs d’établissement pour maintenir autant d’écoles que possible pendant sept jours de grève à partir du 1er février.

Certaines écoles prévoient de ramener l’apprentissage en ligne et le gouvernement espère que certaines fiducies académiques pourront mettre en commun leurs ressources, ce qui laisse entrevoir la possibilité que certains élèves soient transportés dans des locaux différents. « Les répercussions en termes d’absentéisme des parents pour s’occuper de leurs enfants augmenteront les coûts des grèves », a déclaré M. Thompson.

Les étudiants sont également sur le point de manquer l’enseignement. Plus de 70 000 membres du personnel universitaire sortiront pendant 18 jours en février et mars, a annoncé le University and College Union plus tôt ce mois-ci.

Les perturbations dans le NHS devraient également s’intensifier. Les infirmières sortiront à nouveau les 18 et 19 janvier, et le Royal College of Nursing (RCN) a annoncé des grèves encore plus importantes les 6 et 7 février. Le GMB envisage également plus d’action parmi le personnel ambulancier en raison de l’absence de progrès dans les pourparlers avec le secrétaire à la Santé Steve Barclay.

Les dirigeants syndicaux ont minimisé les discussions sur une «grève générale» – dans laquelle l’action revendicative serait coordonnée dans plusieurs secteurs. Mais les enseignants, les conducteurs de train et les fonctionnaires sortiront tous lors d’une “journée d’action” le 1er février.

Le syndicat des services publics et commerciaux (PCS) s’attend à une escalade “significative” des grèves synchronisées à partir de mars si le gouvernement restait réticent à négocier sur l’amélioration des accords salariaux pour l’année en cours.

Les infirmières feront encore grève cette semaine et organiseront deux autres grèves le mois prochain (fil de sonorisation)

“Les syndicats travailleront beaucoup plus étroitement ensemble”, a déclaré le dirigeant Mark Serwotka L’indépendant. Son propre syndicat a organisé sa plus grande grève jamais organisée lors de la “journée d’action” du 1er février, qui verra 100 000 fonctionnaires se retirer dans des dizaines d’agences gouvernementales.

Les passagers sont confrontés à un chaos de voyage supplémentaire lorsque les responsables des forces frontalières se mettent en grève dans tous les aéroports et ports du pays. Cela inclut Douvres, le port le plus achalandé du pays, où le PCS a mis en garde contre des problèmes potentiellement «importants» pour le fret et le trafic.

Après des mois de chaos sur les chemins de fer, on espère qu’un accord pourra bientôt être conclu pour résoudre au moins certains des différends qui ont perturbé des millions de trajets en train et en métro.

Le syndicat des chemins de fer, de la mer et des transports (RMT) a accepté de travailler avec les chefs d’entreprise sur une nouvelle offre. Mais les conducteurs de train du syndicat des chemins de fer Aslef feront à nouveau grève les 1er et 3 février après que leur syndicat a rejeté un accord salarial.

Kate Bell, secrétaire générale adjointe du TUC, a déclaré : « Personne ne prend la décision de faire grève à la légère. Si nous ne réglons pas la crise du personnel dans nos services publics, le coût pour la santé et l’économie de notre pays sera bien, bien plus important que n’importe quelle action syndicale.

Elle a ajouté: “Le véritable coup porté à l’économie a été causé par 12 ans de mauvaise gestion des conservateurs avec une stagnation de la croissance et du niveau de vie.”

Les travailleurs en grève sont également confrontés à des coûts croissants, car ils renoncent à leur salaire les jours de grève. Les syndicats représentant les travailleurs du NHS offrent jusqu’à 50 £ par jour au personnel en grève. Le RMT a lancé un appel au public pour qu’il fasse un don afin d’aider le personnel aux prises avec de “sérieuses déductions”.

Mais les dirigeants syndicaux ont insisté sur le fait qu’ils n’abandonneront pas – insistant sur le fait que les mandats de six mois pour l’action revendicative seront renouvelés et que les troubles pourraient s’intensifier tout au long de 2023 si le gouvernement refuse de négocier sur les conflits actuels.

Les ministres poussent les patrons des syndicats du secteur public à “anticiper” le processus de révision des salaires de l’année prochaine, bien que M. Barclay ait suggéré qu’il pourrait être disposé à envisager de “compléter” le salaire de l’année prochaine pour le personnel du NHS afin d’économiser de l’efficacité.

La sympathie envers les grévistes reste forte. Un sondage d’opinion pour L’indépendant menée à la fin du mois dernier a montré que 63% soutiendraient que les infirmières du NHS prennent plus d’actions en 2023, selon le sondage Savanta. En outre, plus d’électeurs ont exprimé leur soutien à l’action revendicative des enseignants, du personnel des chemins de fer, des chauffeurs de bus et des postiers que ceux qui s’y sont opposés.

Plus tôt cette semaine, un sondage d’opinion a révélé qu’une majorité de Britanniques continuent de soutenir les infirmières et le personnel ambulancier en grève. Et un sondage instantané de YouGov lundi a révélé que 51% des électeurs soutenaient les enseignants qui se mettaient en grève.