Le véritable divertissement policier a un impact réel sur les affaires criminelles

NASHVILLE, Tennessee (AP) — En 1989, les Américains étaient fascinés par le meurtres par balle de Jose et Kitty Menendez dans leur manoir de Beverly Hills par leurs propres enfants. Lyle et Erik Menendez ont été condamnés à la prison à vie et ont perdu tous les appels ultérieurs. Mais aujourd’hui, plus de trois décennies plus tard, ils ont, contre toute attente, une chance de s’en sortir.

Pas à cause du fonctionnement du système juridique. À cause du divertissement.

Après que deux documentaires récents et un drame scénarisé sur le couple aient attiré une nouvelle attention sur l’affaire vieille de 35 ans, le Los Angeles le procureur a recommandé ils seront ressentis.

La popularité et la prolifération de véritables divertissements policiers comme le docudrame de Netflix « Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez » entraîne des changements réels dans la vie de leurs sujets et dans la société en général. Au mieux, les podcasts sur les crimes réels, les séries en streaming et le contenu des réseaux sociaux peuvent contribuer à dénoncer les injustices et à réparer les torts.

Mais comme bon nombre de ces produits donnent la priorité au divertissement et au profit, ils peuvent également avoir de graves conséquences négatives.

Cela pourrait aider les frères Menendez

L’utilisation d’histoires policières vraies pour vendre un produit a une longue histoire en Amérique, depuis les journaux à sensation « Penny Press » du milieu des années 1800 jusqu’aux téléfilms comme « The Burning Bed » de 1984. De nos jours, il s’agit de podcasts, de séries Netflix bingeable et même de TikToks sur de vrais crimes. La fascination pour le genre peut être considérée comme morbide par certains, mais elle peut s’expliquer en partie par le désir humain de donner un sens au monde à travers des histoires.

Dans le cas des frères Menendez, Lylequi avait alors 21 ans, et Erik, alors âgé de 18 ans, ont déclaré qu’ils craignaient que leurs parents soient sur le point de les tuer pour empêcher la divulgation de l’agression sexuelle à long terme du père sur Erik. Mais lors de leur procès, de nombreuses allégations d’abus sexuels n’ont pas été présentées au jury, et les procureurs ont affirmé qu’ils avaient commis un meurtre simplement pour obtenir l’argent de leurs parents.

Pendant des années, c’est l’histoire que beaucoup de gens qui regardaient la saga à distance ont acceptée et évoquée.

Les nouveaux drames plongent dans l’enfance des frères, aidant le public à mieux comprendre le contexte du crime et ainsi à voir le monde comme un endroit moins effrayant, explique Adam Banner, un avocat pénaliste qui écrit une chronique sur la culture pop et la loi pour ABA Journal de l’American Bar Association.

« Non seulement cela nous fait nous sentir mieux intrinsèquement », dit Banner, « mais cela nous donne aussi objectivement la capacité de penser : « Eh bien, maintenant, je peux prendre cette affaire et la mettre dans un autre contexte qu’une autre situation où je n’ai aucune possibilité ». explication et la seule chose que je peux dire, c’est : « Cet enfant doit simplement être méchant. »

La montée de l’antihéros est en jeu

Une grande partie des véritables crimes du passé prennent des crimes particulièrement choquants et les explorent en profondeur, généralement en partant du principe que les personnes reconnues coupables de ce crime étaient réellement coupables et méritaient d’être punies.

Le succès du podcast » En série», ce qui jette le doute sur condamnation pour meurtre d’Adnan Syeda donné naissance à un genre plus récent qui suppose souvent (et entend prouver) le contraire. Les protagonistes sont innocents ou – comme dans le cas des frères Menendez – coupables mais sympathiques et ne méritent donc pas de lourdes peines.

« Il existe une vieille tradition selon laquelle les journalistes examinent les affaires pénales et montrent que les gens sont potentiellement innocents », explique Maurice Chammah, rédacteur au Marshall Project et auteur de « Let the Lord Sort Them: The Rise and Fall of the Death Penalty ». .»

« Mais je pense que la courbe augmente de façon exponentielle à la suite de » Serial « , qui date de 2014 et qui a évidemment changé tout le paysage économique et culturel des podcasts », explique Chammah. « Et puis, « Making a Murderer » est arrivé quelques années plus tard et est devenu une sorte d’exemple géant dans les docu-séries.

À peu près au cours de la même période, le mouvement pour l’innocence a gagné du terrain, aux côtés du mouvement Black Lives Matter et d’une plus grande attention accordée aux décès en garde à vue. Et dans la culture populaire, tant dans la fiction que dans la non-fiction, la tendance est d’exploiter l’histoire d’un personnage méchant.

« Tous ces super-héros, ces super-vilains, le film ‘Joker’ – vous êtes tout simplement inondés par cette idée selon laquelle le mauvais comportement des gens est façonné par un traumatisme lorsqu’ils étaient plus jeunes », a déclaré Chammah.

Banner représente souvent certains des accusés les moins sympathiques imaginables, y compris ceux accusés d’abus sexuels sur des enfants. Il affirme que les effets de ces tendances culturelles sont réels. Les jurys d’aujourd’hui sont plus susceptibles d’accorder le bénéfice du doute à leurs clients et sont plus sceptiques à l’égard de la police et des procureurs. Mais il s’inquiète également de l’accent mis, dans la véritable criminalité actuelle, sur les cas où les choses ont mal tourné, qui, selon lui, sont des valeurs aberrantes.

Alors que l’aspect puzzle de « Ont-ils bien compris ? Si l’on peut nourrir notre curiosité, dit-il, nous courons le risque de semer la méfiance à l’égard de l’ensemble du système de justice pénale.

« Vous ne voulez pas supprimer les ramifications positives que peut apporter le fait de mettre une affaire sous les projecteurs. Mais il ne faut pas non plus donner l’impression que c’est ainsi que fonctionne notre système judiciaire. Si nous parvenons à installer suffisamment de caméras et de microphones sur une affaire, c’est ainsi que nous allons sauver quelqu’un du couloir de la mort ou que c’est ainsi que nous allons faire annuler une condamnation à perpétuité.

Chammah ajoute : « Si vous ouvrez les décisions de détermination de peine, les deuxièmes regards et la politique de justice pénale à la culture pop – dans le sens de savoir qui fait réaliser un podcast à leur sujet, qui fait parler Kim Kardashian – le risque d’un arbitraire extrême est vraiment grand. … On dirait que ce n’est qu’une question de temps avant que la riche famille d’un accusé ne finance un podcast visant à faire connaître leur innocence de manière virale.»

Le public est aussi un facteur

Whitney Phillips, qui enseigne un cours sur la vraie criminalité et l’éthique des médias à l’Université de l’Oregon, affirme que la popularité du genre sur les réseaux sociaux ajoute une autre couche de complications, encourageant souvent la participation active des téléspectateurs et des auditeurs.

« Comme il ne s’agit pas de détectives qualifiés ou de personnes possédant une véritable expertise en matière de médecine légale ou même de droit pénal, il arrive alors très souvent que les mauvaises personnes soient impliquées ou désignées comme suspects », dit-elle. « De plus, les familles des victimes font désormais partie du discours. Ils pourraient être accusés de ceci, de cela ou de cela, ou à tout le moins, le meurtre de l’être cher, sa mort violente, le divertissement de millions d’étrangers.

Cette sensibilité a été à la fois relatée et ridiculisée dans la série comique et dramatique en streaming. « Seulement les meurtres dans le bâtiment » qui suit trois collaborateurs improbables qui vivent dans un immeuble new-yorkais où un meurtre a eu lieu. Le trio décide de créer un véritable podcast policier tout en essayant simultanément de résoudre l’affaire.

Rien dans le vrai crime n’est fondamentalement contraire à l’éthique, dit Phillips. «C’est que le système des médias sociaux – l’économie de l’attention – n’est pas calibré pour l’éthique. Il est calibré pour les vues, il est calibré pour l’engagement et il est calibré pour le sensationnalisme.

De nombreux influenceurs se disputent désormais le « public du meurtre », explique Phillips, les médias sociaux et les médias plus traditionnels se nourrissant les uns des autres. Le vrai crime s’infiltre désormais dans le contenu sur le style de vie et même dans les tutoriels de maquillage.

« Il était en quelque sorte inévitable que vous voyiez la collision de ces deux choses et que ces influenceurs se contentent littéralement de se maquiller et de raconter ensuite une sorte de – c’est très informel, c’est très plat, ce n’est souvent pas particulièrement bien documenté. », dit-elle. « Ce n’est pas du journalisme d’investigation. »