Le véritable architecte de la « mégalopole » est l’épouse du milliardaire Bill Ackman

Dans Mégalopolele flop polarisant de Francis Ford Coppola au box-office, un développement futuriste est l’imagination utopique sauvage du protagoniste d’Adam Driver, Cesar Catilina, un urbaniste controversé qui a inventé un nouveau matériau de construction appelé Megalon. Pour évoquer le paysage urbain biomorphique saisissant du film, le réalisateur a travaillé avec Neri Oxman, une célèbre designer interdisciplinaire israélo-américaine de 48 ans connue pour sa pratique de « l’écologie matérielle ».

Oxman, dont le travail a été exposé au MoMA et au Centre Pompidou et qui a déjà collaboré avec Bjork sur un masque imprimé en 3D qui externalisait le système musculo-squelettique du chanteur lors d’une performance, dit à son propos site web qu’elle s’est inspirée du passé pastoral précolonial de Manhattan pour le paysage urbain utopique du film : « Les collines sont les restes de gratte-ciel et les vallées suivent les rues de la grille de la ville. » Dans le film de Coppola, la municipalité à dimension alternative a été rebaptisée Nouvelle Rome.

Francis Ford Coppola et Neri Oxman lors de la première de « Megalopolis » à New York. Dominik Bindl/WireImage

Oxman, qui n’a pas répondu à Le journaliste hollywoodiendemande de discuter de son travail sur le film, posée avec Coppola sur le tapis rouge de New York le 23 septembre Mégalopole première. (Il y a des années, des paparazzi l’avaient surveillée après que le célèbre passionné d’architecture Brad Pitt soit venu visiter son laboratoire alors qu’elle était professeur titulaire au MIT ; les photographes pensée ils pourraient sortir ensemble.) Elle joue également un rôle bref mais crucial dans le film en tant que médecin. « La plupart des travaux du Dr Shira et de la science derrière le Megalon sont restés dans la salle de montage », a ensuite écrit son mari, l’investisseur activiste milliardaire Bill Ackman, sur les réseaux sociaux.

Ackman, éminent critique des initiatives du DEI et autoproclamé homme des grandes idées, est lui-même une figure hors du commun issue directement de la Nouvelle Rome de Coppola. Sa campagne de plaidoyer pour destituer le président de Harvard de l’époque suite à des allégations de plagiat a ricoché cette année sur Oxman, s’excusant pour des erreurs de citation dans sa propre thèse de doctorat. Plus tôt, les difficultés d’Oxman à accepter un don du trafiquant sexuel Jeffrey Epstein à son laboratoire du MIT se sont prolongées lorsque les efforts privés d’Ackman pour faire taire son directeur universitaire sur le sujet sont devenus publics.

Même s’il n’est pas clair quand Coppola a engagé Oxman sur le projet, il est peu probable que les récents contacts entre elle et son mari avec le scandale aient dérangé le réalisateur – peut-être au contraire. Il l’a clairement indiqué à l’approche du Mégalopole qu’il a délibérément choisi de travailler avec des personnes sur ce projet qui avait été, à son avis, « annulé ». notant« Ce que je ne voulais pas, c’est que nous soyons considérés comme une production hollywoodienne réveillée. »