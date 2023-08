Le vérificateur général publiera aujourd’hui un rapport sur l’échange de terrains dans la ceinture de verdure de Ford

La vérificatrice générale de l’Ontario s’apprête à publier aujourd’hui les résultats de son enquête sur l’échange controversé de terres de la ceinture de verdure du premier ministre Doug Ford.

Le gouvernement Ford a supprimé les protections environnementales sur environ 2 995 hectares de terres de la Ceinture de verdure en décembre – tout en ajoutant plus de terres ailleurs – pour construire 50 000 maisons. Cela fait partie de son plan visant à construire 1,5 million de nouvelles maisons au cours de la prochaine décennie pour atténuer la crise du logement en Ontario.

La vérificatrice générale Bonnie Lysyk a accepté en janvier d’examiner les impacts financiers et environnementaux de cette décision à la suite d’une demande des chefs des trois partis d’opposition.

La chef du NPD de l’Ontario, Marit Stiles, a déclaré que le rapport ne portait pas sur Ford, mais plutôt sur le rétablissement de la confiance des Ontariens dans leur gouvernement.

« C’est une question de responsabilité », a déclaré Stiles dans une interview. « Nous sommes préoccupés par ce que cela signifie pour l’avenir de l’agriculture, de l’agriculture et de nos importants écosystèmes. »

Stiles a dit qu’elle voulait voir le gouvernement « faire ce qu’il fallait » et revenir sur sa décision.

La Ceinture de verdure a été créée en 2005 pour protéger de façon permanente les terres agricoles et écosensibles contre le développement et couvre quelque 810 000 hectares de terres agricoles, de forêts et de terres humides de Niagara Falls à Peterborough.

Comme CBC Toronto a signalé pour la première fois , plusieurs promoteurs bien établis figuraient parmi les propriétaires des terrains retirés de la Ceinture de verdure. Certains de ces promoteurs ont fait des dons en argent au Parti progressiste-conservateur de l’Ontario ou à ses politiciens.

L’analyse de CBC Toronto a également révélé que plusieurs des propriétés avaient été achetées après l’arrivée au pouvoir du gouvernement Ford en 2018, alors que les propriétés étaient totalement ou partiellement interdites de développement. Ceci comprend cinq terrains dans le canton de King qui ont été achetés ensemble en septembre pour 80 millions de dollars.

Les politiciens de l’opposition et d’autres critiques ont soulevé des inquiétudes quant à ce que les développeurs auraient pu savoir avant que le gouvernement n’annonce la politique. Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, et le ministre du Logement, Steve Clark, ont nié avoir informé les promoteurs.

Une vue aérienne de terres agricoles protégées dans la réserve agricole Duffins Rouge à Pickering, en Ontario, que le gouvernement provincial a retirées de la Ceinture de verdure pour permettre la construction de logements. (Joe Fiorino/CBC)

En juillet, deux éminents promoteurs de la région de Toronto qui possèdent des terrains qui ont été retirés de la Ceinture de verdure dans le cadre du changement de politique – Michael Rice et Sylvio De Gasperis – ont déposé des requêtes distinctes en justice pour tenter d’éviter de répondre aux questions du vérificateur général de la province, faisant valoir l’assignation outrepasse le pouvoir du vérificateur général d’examiner les finances du gouvernement provincial.

Lysyk publie les résultats de son enquête avant la fin de son mandat de vérificatrice en septembre.

Des critiques comme Tim Gray, directeur exécutif d’Environmental Defence, espèrent que le rapport du vérificateur général fournira des réponses.

« J’espère que le vérificateur général fera toute la lumière sur ce qui s’est réellement passé lorsque des terres ont été retirées de la Ceinture de verdure », a déclaré Gray.

« Je pense qu’il y a une suspicion et une inquiétude généralisées que cela n’a pas été fait d’une manière transparente ou qui a donné des opportunités égales à tous les propriétaires terriens ou au public de commenter. »

Ford a insisté sur le fait que son gouvernement n’avait « rien à cacher » et a déclaré que son bureau coopère à la fois avec le vérificateur général et avec une enquête distincte menée par le commissaire à l’intégrité de l’Ontario.

Dans un communiqué publié mardi, un porte-parole du bureau du Premier ministre a déclaré qu’il n’avait jamais été aussi important de tenir sa promesse de construire au moins 1,5 million de maisons.

« Pour ce faire, et en plus des autres initiatives en cours pour construire plus de maisons, notre gouvernement soutient la construction d’au moins 50 000 nouvelles maisons tout en agrandissant la Ceinture de verdure de plus de 2 400 acres.

« Essentiellement, cette initiative a établi des conditions pour garantir que des milliards de dollars d’avantages communautaires, tels que de nouvelles infrastructures routières, de parcs, de transport en commun, d’eau et de soins de santé, ainsi que d’importants logements sans but lucratif, soient entièrement financés par les propriétaires fonciers et constructeurs, et non les contribuables ontariens ou municipaux », indique le communiqué.

Le communiqué indique également que le gouvernement a clairement indiqué que la construction de nouvelles maisons doit commencer sur ces terres au plus tard en 2025, avec des progrès significatifs en matière d’approbation et de mise en œuvre réalisés d’ici la fin de 2023.

« Les sites seront retournés à la Ceinture de verdure si ces conditions ne sont pas remplies. »