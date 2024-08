Le vérificateur du Kentucky Ball poursuit le gouverneur Beshear pour avoir eu accès aux dossiers de maltraitance et de négligence envers les enfants

Le vérificateur des comptes du Kentucky poursuit l’administration du gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, dans le but d’accéder à une base de données de cas de négligence et de maltraitance d’enfants et d’adultes.

L’auditrice républicaine Allison Ball et l’ombudsman de l’État Jonathan Grate affirment dans le procès, déposé lundi devant le tribunal de circuit de Franklin, que Beshear et le secrétaire du Cabinet pour la santé et les services familiaux Eric Friedlander ont bloqué l’accès de leurs bureaux à la base de données, appelée iTWIST, qui abrite et suit les dossiers liés à certains des citoyens les plus vulnérables du Kentucky.

Le médiateur « a besoin d’accéder à iTWIST pour servir la population du Kentucky, en particulier les enfants et les adultes les plus vulnérables », a déclaré Ball dans un communiqué lundi. « Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour parvenir à un accord avec le Cabinet afin de rétablir l’accès à iTWIST. Mais malheureusement, le gouverneur Beshear et le Cabinet sont plus intéressés à imposer des contraintes irréalisables et illégales à notre accès qu’à aider les enfants et les adultes en danger du Commonwealth. »

Crystal Staley, directrice des communications du bureau du gouverneur, a laissé entendre lundi que la loi actuelle empêchait le Cabinet d’élargir l’accès à la base de données, mais elle a déclaré que Beshear «soutient la modification de la loi lors de la prochaine session législative».

Entre-temps, Staley a déclaré que l’administration Beshear a « essayé de travailler avec le bureau de l’auditeur pour leur fournir l’accès maximal autorisé par la loi actuelle, mais ils ont refusé », a déclaré Staley.

La législature contrôlée par les républicains en 2023 créé le Bureau de l’Ombudsman du Commonwealthun organe de surveillance indépendant du gouvernement de l’État, chargé d’enquêter sur les plaintes contre le Cabinet et ses employés, et de garantir que la branche du gouvernement de l’État qui supervise les programmes de santé, de bien-être et de protection de l’enfance se conforme aux exigences de l’État et du gouvernement fédéral.

Le loi Le nouveau bureau de l’ombudsman, parrainé par le représentant Stephen Meredith, R-Leitchfield, a remplacé ce qui était connu sous le nom de Bureau de l’ombudsman et de la révision administrative, qui faisait auparavant partie du Cabinet et était supervisé par le gouverneur. Et les responsabilités du bureau ont été transférées des démocrates Beshear et Friedlander à Ball, un républicain.

La nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er juillet, mais ni le Cabinet ni Beshear n’ont cédé l’accès à la base de données au nouveau médiateur, invoquant des lois qui empêchent le nouveau médiateur d’examiner ces dossiers, a déclaré le bureau de Ball.

Le 9 juillet, Ball a envoyé un «lettre de mise en demeure”, affirmant que l’accès à iTWIST est « essentiel pour que le médiateur puisse pleinement faire son travail comme l’exige la loi », et sans cela, « il est impossible pour le médiateur de voir si le Cabinet sert efficacement et efficacement les enfants du Kentucky ».

Meredith a soutenu cette démarcheaffirmant que l’intention de la nouvelle loi était de donner au médiateur l’accès à cette base de données afin de mieux tenir le Cabinet responsable, et le refus du Cabinet de le faire, avec le soutien de Beshear, va à l’encontre de ses « obligations constitutionnelles ».

Un porte-parole du Cabinet a déclaré au Kentucky Lantern à l’époque, ils travaillaient pour fournir au bureau de l’auditeur « l’accès maximal autorisé par la loi actuelle, mais ils ont refusé ».

Mais Joy Pidgorodetska Markland, porte-parole du bureau de Ball, a déclaré que l’accès limité signifie que les employés doivent toujours passer par les responsables du Cabinet pour rechercher dans la base de données, gardant essentiellement les enregistrements des actes répréhensibles potentiels de la part de leurs propres employés.

Dans leur action en justice, Ball et Grate affirment : « Il n’y a tout simplement aucune raison légitime pour que le Cabinet refuse de permettre au Bureau d’avoir un accès complet, direct et en temps réel à iTWIST. »

Le couple affirme avoir essayé de travailler avec le Cabinet et Beshear avant de demander l’intervention du tribunal, « mais, malheureusement, le temps est désormais venu pour le pouvoir judiciaire d’intervenir et de mettre fin à l’obstruction du Cabinet et du gouverneur ».

Staley, du bureau de Beshear, a réfuté cette caractérisation lundi, déclarant : « À de nombreuses reprises, le Cabinet a cru qu’une résolution était sur le point d’être trouvée, pour finalement découvrir que le bureau du vérificateur avait changé de position. »

« L’action d’aujourd’hui montre que le vérificateur préfère faire de la politique plutôt que de travailler avec le Cabinet sur une solution – une solution qui réponde aux exigences énoncées par l’Assemblée générale. »

Cette histoire peut être mise à jour.