Le verger Pan Pacific de Singapour est officiellement le meilleur bâtiment de grande hauteur au monde 2024

Orchard a récemment été couronné Le quartier le plus cool de Singapour pour 2024 – et il se trouve qu’il abrite également le meilleur gratte-ciel au monde de l’année. Le relativement nouveau Verger Pan-Pacifiquequi vient d’ouvrir ses portes aux visiteurs en juin dernier, décroche le grand titre de meilleur bâtiment de grande hauteur au monde lors des récompenses annuelles décernées par le Council on Tall Buildings and Urban Development (CTBUD), basé aux États-Unis, pour 2024.

Mais ce n’est pas Verger Pan-PacifiqueC’est la seule victoire de l’année ; L’hôtel de luxe est également le meilleur bâtiment de grande hauteur dans la catégorie 100 à 199 mètres, tout en obtenant un Space Within Award supplémentaire pour son superbe design intérieur, prouvant qu’il est magnifique à la fois à l’intérieur et à l’extérieur.

Conçu par le cabinet d’architecture singapourien WOHA Architects, Verger Pan-Pacifique a un thème « hôtel dans la nature », comme en témoignent ses treillis verts et ses nombreux espaces remplis de plantes. Ses éléments de conception se concentrent également sur le respect de l’environnement, avec des éléments durables tels que des filtres en verre économes en énergie, des capteurs de mouvement, des panneaux solaires pour la production d’énergie propre, et bien plus encore.

Mis à part les caractéristiques du bâtiment, l’hôtel abrite des options de restauration exceptionnelles telles que Moselleun restaurant méditerranéen avec une touche péruvienne, et Floretteun bar chic dans un jardin au 11ème étage.

Verger Pan-Pacifique est l’un des quatre seuls bâtiments en Asie à figurer sur la liste des prix annuels CTBUD de cette année. Les autres sont : les tours Petronas à Kuala Lumpur, en Malaisie (Global Icon Award) ; Greenland Hangzhou Century Center à Hangzhou, Chine (meilleur bâtiment de grande hauteur par région, Asie) ; et le centre mondial de R&D HD Hyundai à Seongnam, en Corée du Sud (Systems Award).

En savoir plus sur le Prix ​​​​annuels CTBUD.

