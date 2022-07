Le verdict se profile dans le procès des attentats extrémistes de Paris en 2015

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

PARIS – Au cours d’un procès extraordinaire de neuf mois, le seul survivant de l’équipe extrémiste de l’État islamique qui a attaqué Paris en 2015 a proclamé son radicalisme, pleuré, présenté ses excuses aux victimes et imploré les juges de pardonner ses “erreurs”. Pour les familles des victimes et les survivants des attentats, le procès de Salah Abdeslam et de ses complices présumés a été atroce mais crucial dans leur quête de justice et de fermeture. Enfin, le tribunal rendra son verdict mercredi.

Abdeslam risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour meurtre et autres chefs d’accusation, la peine la plus lourde possible dans le cadre du système judiciaire français.

Le procès historique à Paris de 20 hommes soupçonnés d’avoir joué un rôle crucial dans les massacres de l’État islamique qui ont tué 130 personnes le 13 novembre 2015, portait sur la violence au théâtre Bataclan, dans les cafés parisiens et au stade national – l’attaque la plus meurtrière en temps de paix en France.

Pendant des mois, la salle principale bondée et les 12 salles annexes du palais de justice du XIIIe siècle ont entendu les récits déchirants des victimes, ainsi que le témoignage d’Abdeslam. Les autres prévenus sont largement accusés d’avoir aidé à la logistique ou au transport. Au moins un est accusé d’avoir joué un rôle direct dans les attentats meurtriers de mars 2016 à Bruxelles, également revendiqués par le groupe État islamique.

Pour les survivants et les proches en deuil, le procès a été l’occasion de raconter des récits profondément personnels des horreurs infligées cette nuit-là et d’écouter les détails d’innombrables actes de bravoure, d’humanité et de compassion entre étrangers. Certains espéraient que justice soit rendue, mais la plupart voulaient simplement dire directement aux accusés qu’ils avaient été irrémédiablement marqués, mais pas brisés.

“Les assassins, ces terroristes, pensaient qu’ils tiraient dans la foule, dans la masse des gens”, a déclaré Dominique Kielemoes au début du procès en septembre 2021. Son fils a saigné à mort dans l’un des cafés. Entendre le témoignage des victimes était “crucial à la fois pour leur propre guérison et celle de la nation”, a déclaré Kielemoes.

“Ce n’était pas une masse – c’étaient des individus qui avaient une vie, qui s’aimaient, avaient des espoirs et des attentes”, a-t-elle déclaré.

La France a changé à la suite des attentats : les autorités ont déclaré l’état d’urgence et des agents armés patrouillent désormais en permanence dans les espaces publics. La violence a suscité un questionnement chez les Français et les Européens, puisque la plupart des agresseurs sont nés et ont grandi en France ou en Belgique. Et ils ont transformé à jamais la vie de tous ceux qui ont subi des pertes ou ont témoigné.

Le président du tribunal, Jean-Louis Peries, a déclaré au début du procès qu’il appartenait aux “événements internationaux et nationaux de ce siècle”. La France est sortie de l’état d’urgence en 2017, après avoir incorporé dans la loi bon nombre des mesures les plus sévères.

Quatorze des accusés ont comparu devant le tribunal, dont Abdeslam, le seul survivant de l’équipe d’attaque de 10 membres qui a terrorisé Paris ce vendredi soir. Tous sauf un des six hommes absents sont présumés avoir été tués en Syrie ou en Irak ; l’autre est en prison en Turquie.

La plupart des suspects sont accusés d’avoir aidé à créer de fausses identités, à ramener les assaillants en Europe depuis la Syrie ou à leur avoir fourni de l’argent, des téléphones, des explosifs ou des armes.

Abdeslam, un Belge de 32 ans d’origine marocaine, était le seul accusé jugé pour plusieurs chefs de meurtre et d’enlèvement en tant que membre d’une organisation terroriste.

La peine réclamée pour Abdeslam de prison à vie sans possibilité de sursis n’a été prononcée que quatre fois en France — pour des crimes liés à des viols et meurtres de mineurs.

Les procureurs demandent des peines d’emprisonnement à perpétuité pour neuf autres accusés. Les autres suspects ont été jugés pour des accusations de terrorisme moins graves et encourent des peines allant de cinq à 30 ans.

Dans leurs plaidoiries finales, les procureurs ont souligné que les 20 accusés, qui s’étaient déployés dans la capitale française, armés de fusils semi-automatiques et de gilets remplis d’explosifs pour monter des attaques parallèles, sont membres du groupe extrémiste État islamique responsable des massacres.

“Tout le monde n’est pas djihadiste, mais tous ceux que vous jugez ont accepté de faire partie d’un groupe terroriste, soit par conviction, lâcheté ou cupidité”, a déclaré le procureur Nicolas Braconnay au tribunal ce mois-ci.

Certains accusés, dont Abdeslam, ont déclaré que des civils innocents étaient ciblés en raison de la politique de la France au Moyen-Orient et des centaines de civils tués lors de frappes aériennes occidentales en Syrie et en Irak contre des combattants de l’État islamique.

Lors de son témoignage, l’ancien président François Hollande a rejeté les allégations selon lesquelles son gouvernement était en faute.

L’État islamique, “ce pseudo-État, a déclaré la guerre avec les armes de guerre”, a déclaré Hollande. Les assaillants de Paris n’ont pas terrorisé, tiré, tué, mutilé et traumatisé des civils à cause de la religion, a-t-il dit, ajoutant que c’était “du fanatisme et de la barbarie”.

La nuit de l’attaque était un vendredi soir doux, avec des bars et des restaurants de la ville pleins à craquer. Dans la salle de concert du Bataclan, le groupe américain Eagles of Death Metal a fait salle comble. Au stade national, un match de football entre la France et l’Allemagne venait de commencer, en présence du président Hollande et de la chancelière Angela Merkel.

Le bruit du premier attentat-suicide à 21h16 a à peine emporté le bruit de la foule du stade. Le deuxième est venu quatre minutes plus tard. Une escouade d’hommes armés a ouvert le feu sur plusieurs bars et restaurants d’un autre quartier de Paris. Ce bain de sang à l’extérieur a pris fin à 21h41

Pire était de suivre. A 21h47, trois autres hommes armés font irruption dans le Bataclan, tirant sans discernement. Quatre-vingt-dix personnes sont mortes en quelques minutes. Des centaines de personnes ont été retenues en otage – certaines grièvement blessées – à l’intérieur de la salle de concert pendant des heures avant que Hollande, regardant des gens couverts de sang sortir du Bataclan, ordonne sa prise d’assaut.

Abdeslam est resté silencieux pendant des années, refusant de parler aux enquêteurs. En avril, ses paroles ont commencé à couler, dans des témoignages qui contredisaient parfois des déclarations antérieures, notamment sur sa loyauté envers l’État islamique.

Il a déclaré au tribunal qu’il était un ajout de dernière minute au groupe. Il a déclaré avoir “renoncé” à sa mission de faire exploser son gilet bourré d’explosifs dans un bar du nord de Paris cette nuit-là. Il se cache d’abord près de Paris, puis s’enfuit avec des amis à Bruxelles, où il est arrêté quatre mois plus tard.

Les procureurs ont souligné les contradictions dans le témoignage d’Abdeslam – de prêter allégeance à l’État islamique au début du procès et d’exprimer ses regrets que ses explosifs attachés à son corps n’aient pas explosé, d’affirmer qu’il avait changé d’avis dans le bar et délibérément désactivé son gilet parce que il ne voulait pas tuer des gens “chantant et dansant”.

Lors des plaidoiries lundi, l’avocate d’Abdelslam, Olivia Ronen, a déclaré à un panel de juges que son client était le seul du groupe d’assaillants à ne pas avoir déclenché d’explosifs pour tuer d’autres personnes cette nuit-là. Il ne peut pas être condamné pour meurtre, a-t-elle soutenu.

“Si une condamnation à perpétuité sans espoir de retrouver la liberté est prononcée, je crains que nous ayons perdu le sens des proportions”, a déclaré Ronan. Elle a souligné tout au long du procès qu’elle “ne donne pas de légitimité aux attaques” en défendant son client devant le tribunal.

Abdeslam a présenté ses excuses aux victimes lors de sa dernière comparution devant le tribunal lundi, affirmant que ses remords et son chagrin étaient sincères et sincères. Écouter les récits des victimes sur « tant de souffrances » l’a changé, a-t-il dit.

“J’ai fait des erreurs, c’est vrai, mais je ne suis pas un meurtrier, je ne suis pas un tueur”, a-t-il déclaré.