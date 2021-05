Le verdict du GP du Portugal de Nico Rosberg après que Lewis Hamilton augmente son avance sur Max Verstappen

1:34



Nico Rosberg de Sky F1 explique pourquoi Max Verstappen ne peut pas se permettre de faire des erreurs dans sa bataille pour le titre avec Lewis Hamilton.

Nico Rosberg pense que Max Verstappen «commence à comprendre de mieux en mieux à quel point Lewis Hamilton est bon» après avoir perdu face au pilote Mercedes au GP du Portugal.

Hamilton a pris la troisième place derrière Verstappen et le premier leader de la course Valtteri Bottas lors du redémarrage du septième tour en une première place dominante après avoir dépassé ses deux principaux rivaux.

Hamilton, parti deuxième, a été dépassé par Verstappen après le début de la Safety Car, mais a profité d’une petite erreur de son rival Red Bull à la fin du 10e tour pour reprendre la place au début du tour suivant.

Il a ensuite rattrapé et dépassé Bottas avec un mouvement autour de l’extérieur dans le premier virage au 20e tour, un dépassement qui l’a amené à s’éloigner vers une 97e victoire en carrière.

« Quelle course phénoménale de Lewis », a déclaré Rosberg, ancien coéquipier et rival du titre de Sky Sports F1.

«Je suis un peu amusé car Max Verstappen commence à comprendre de mieux en mieux à quel point Lewis Hamilton est bon.

« Il doit faire tout ce qui est parfait pour le battre au championnat et pour le moment, c’est deux contre un contre Lewis. »

Comment Hamilton a renversé la vapeur contre ses rivaux à Portimao

Tour 1

Tour 7

Tour 11

Tour 20

Hamilton révèle ses propres erreurs dans une course « géniale »

Soulignant comment même les petites glissades sont punies dans ce qui se transforme en une lutte acharnée pour la suprématie entre les deux meilleures équipes de F1, Hamilton a déclaré que deux erreurs de sa part avaient contribué à perdre contre Verstappen au redémarrage.

« Quelle course! C’était génial », a déclaré Hamilton à Sky Sports F1.

«Au départ, je mettais évidemment la pression sur Valtteri, très difficile à passer, mais je pensais que j’allais le rattraper.

«Ensuite, nous avons eu la voiture de sécurité et j’ai tout fait pour garder les bonnes températures dans les pneus, mais au redémarrage, j’ai littéralement quitté Valtteri des yeux pendant une seconde pour voir où était Max et Valtteri.

«C’était donc une erreur.

«Ensuite, une autre erreur a été que j’étais à la remorque de Valtteri et que j’aurais juste dû rester là. Mais à la place, je me suis déplacé et j’ai donné le remorquage à Max et il est passé devant moi.

« Cela a donc rendu ma journée un peu plus difficile mais beaucoup plus agréable de combattre ces gars. Il y a eu un moment où je me suis éloigné d’eux mais je me suis progressivement rapproché et j’ai juste attendu le bon moment. Il est venu quand Max a fait une erreur et alors je devais juste m’assurer de toutes les chances que tu en prenais. «

Red Bull « partira toujours avec beaucoup de confiance »

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré qu’ils « prendraient définitivement » le partage de la Mercedes sur le podium après avoir commencé derrière eux au deuxième rang.

Et bien que incapable de suivre la brillante victoire de Verstappen à Imola il y a quinze jours avec un autre succès ici, Paul Di Resta de Sky F1 convient que les challengers seront loin d’être découragés.

« Je pense à n’importe laquelle des pistes jusqu’à la pause estivale, c’était celle qui allait convenir à Mercedes », a déclaré Di Resta de Portimao. «Les conditions leur conviennent, c’est cool, et j’aurais prédit qu’ils auraient un plus grand avantage.

« Donc, je pense que Red Bull partira d’ici avec beaucoup de confiance. Quand il commencera à s’échauffer et qu’ils monteront sur des pistes où cela dépendra un peu plus de l’adhérence mécanique de la voiture, ils prendront vie. »

Après que Mercedes ait opposé tardivement Bottas, troisième, pour une tentative sur le point de bonus du tour le plus rapide sur des pneus plus frais, Red Bull a fait de même avec Verstappen – et le Néerlandais l’a emporté lors du dernier tour, pour bientôt faire supprimer l’effort pour une piste limite. infraction au virage 14.

Mais Horner a minimisé les glissades mineures de son pilote vedette après qu’une piste similaire limite la suppression en qualifications.

« Les limites de piste sont une pomme de discorde, n’est-ce pas, et la cohérence de leur application », a déclaré Horner à Sky F1.

« Ce championnat reviendra à tous les marginaux. Il en est encore à un stade précoce. Nous avons vu Lewis hurler une erreur le week-end dernier (à Imola) en disant qu’il s’est échappé avec le drapeau rouge et ainsi de suite, ces choses arrivent.

« Mais je pense que Max entraîne les roues de la voiture et c’est super, super serré entre eux. »