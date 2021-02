Le défenseur barcelonais Gerard Pique a exprimé sa sympathie à Gareth Bale pour la manière dont il a été traité par le Real Madrid.

Bale a déménagé au Bernabeu en 2013 et a été un élément crucial de l’équipe au départ, marquant deux finales de la Ligue des champions et aidant son équipe à remporter un certain nombre de trophées.

Au fil du temps, cependant, il a été progressivement vilipendé par la presse espagnole et s’est moqué du temps qu’il passait sur le terrain de golf.

Il a été exclu de l’équipe par le manager Zinedine Zidane et a finalement été envoyé en prêt d’une saison à Tottenham.

Et s’exprimant dans une interview avec YouTuber Ibai Llanos, Pique a admis qu’il se sentait désolé pour son ancien rival El Clasico.

«Gareth a été un peu maltraité», a-t-il déclaré. « Il a marqué des buts pour Madrid en finale de la Ligue des champions et a joué un rôle très important et vital dans de nombreux titres du Real Madrid.

«Vous pouvez être passionné de golf, vous n’avez pas à [spend your] 24 heures sur le football. En fin de compte, chacun de nous a son histoire et nous essayons de la gérer comme nous le pouvons. «

Pendant ce temps, Bale a continué de se débattre contre les Spurs et a de nouveau été laissé sur le banc par Jose Mourinho lors de la défaite 1-0 de son équipe contre Chelsea jeudi.