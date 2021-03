Le verdict de Nicolas Sarkozy en France fait écho à Trump

Finalement, le public s’est lassé de son acte et le soutien d’une base motivée s’est avéré insuffisant; il est devenu président pour un mandat, évincé du pouvoir par un électorat national aspirant à un retour à la «normalité». Dépouillé du bouclier de l’immunité présidentielle, il s’est retrouvé engagé dans des batailles juridiques en spirale. Il a argumenté contre ça la chasse aux sorcières « grotesque » contre lui, mais n’a pas pu éviter un compte honteux.

Non, nous ne parlons pas de l’ancien président Donald Trump. Lundi, un tribunal français a déclaré l’ancien président français Nicolas Sarkozy coupable de corruption et de trafic d’influence. Il a été condamné à trois ans de prison, dont deux ans en probation. Il peut encore éviter une véritable peine de prison après un appel, mais le préjudice à la réputation a au moins été fait – Sarkozy n’est que le deuxième chef d’État de la France moderne à être condamné pour corruption.

Les échos de ce qui arrive à Sarkozy devraient résonner à TrumpMalgré d’importantes différences dans le contexte politique dans lequel ils opéraient, les deux partagent des éléments d’un style politique. Dans les mémoires sont-elles publiées l’année dernière, l’ancien président Barack Obama a décrit Sarkozy comme un narcissique incorrigible, «sa poitrine sortait comme celle d’un coq bantam … ne s’éloignant jamais de son intérêt principal, à peine voilé, qui serait au centre de l’action et s’attribuerait le mérite de tout ce qui était cela vaut peut-être la peine de s’en attribuer le mérite. «

Trump et Sarkozy ont tous deux exigé une loyauté absolue de leur entourage – cendres un éditorial du Monde a déjà noté, avec Sarkozy, c’était soit «fidélité, soit vengeance». Et ils ont utilisé un programme de division et de colère pour arriver à leurs fins. « Après la présidence de Sarkozy à des millions de kilomètres à l’heure, la France – comme l’Amérique maintenant – fonctionnait à la vapeur », Cyril Vanier de CNN a écrit l’année dernièreLe terrain était épuisé. Pour beaucoup d’électeurs, les passions déchaînées, l’amertume, la recherche nationale de l’âme n’avaient pas duré. «

Trump a été accusé par la Chambre à deux reprises sans précédent, y compris un abus de pouvoir; Sarkozy envisage maintenant un passage en prison pour la même chose. Les charges retenues contre Sarkozy, qui était président entre 2007 et 2012, étaient centrés sur la question de savoir si l’ancien dirigeant français était à l’origine d’un accord avec un magistrat pour recevoir illégalement des informations sur des questions qui lui étaient liées, en utilisant de faux noms et des lignes téléphoniques non officielles », a expliqué mon collègue Rick Noack. Selon l’accusation, Sarkozy et son avocat d’alors et ami de longue date Thierry Herzog ont tenté de soudoyer le magistrat, Gilbert Azibert, en lui offrant un poste de premier plan en échange d’informations. L’incident a eu lieu après que Sarkozy ait quitté son bureau. «

Sarkozy a aussi des visages autres problèmes juridiques, y compris des allégations selon lesquelles il aurait reçu un financement de campagne en 2007 de feu le dictateur libyen Mouammar Kadhafi, une enquête pour savoir s’il avait frauduleusement dépassé son budget de réélection en 2012, et une enquête lancée en janvier pour influence présumée après que Sarkozy ait signé un contrat lucratif avec une compagnie d’assurance russe.

Au tribunal, Sarkozy a rejeté les différentes charges retenues contre lui. « Jamais abusé de mon influence perçue ou réelle », il a dit en décembre«De quel droit ont-ils de me traîner dans la boue comme ça pendant six ans? N’y a-t-il pas de règle de droit? «

Mais les procureurs ont fait valoir qu’il faisait enfin face aux conséquences de son abus de pouvoir. « Les événements ne se seraient pas produits si un ancien président, ainsi qu’un avocat, avaient gardé à l’esprit l’étendue, la responsabilité et les devoirs de son bureau », a déclaré le procureur Jean-Luc Blachon. dit au tribunal de Paris à la fin du procès.

Le filet de chalut légal se resserre également autour de Trump. Alors que les sénateurs républicains ont garanti le mois dernier son deuxième acquittement pour des accusations de destitution, Trump en tant que particulier fait toujours face une liste débordante de litiges pénaux et civils, y compris son rôle dans le ravitaillement de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, ses relations d’affaires pré-présidentielles et les accusations en diffamation de femmes alléguant qu’il les a attaquées, il affirme avoir nié. Les allégations sont, dans certains cas, beaucoup plus graves que celles liées à Sarkozy.

Mais alors que le grain d’activité illégale a condamné la tentative de retour politique de Sarkozy en 2016, Trump apparaît toujours en pole position pour faire une nouvelle candidature à la présidence en 2024. Il était au centre de l’action politique conservatrice annuelle de dimanche. , a de nouveau donné son air habituel de griefs et de mensonges. Plutôt que de travailler pour se débarrasser de l’ancien président, la majeure partie du Parti républicain semble encore sous son charme.