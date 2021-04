Je suis la rédactrice en chef de USA TODAY, Nicole Carroll, et voici The Backstory, un aperçu de nos plus grandes histoires de la semaine. Si vous souhaitez recevoir The Backstory dans votre boîte de réception chaque semaine, inscrivez-vous ici.

La superbe image de la première page de mercredi d’un couple s’embrassant à George Floyd Square après le verdict de Derek Chauvin n’a presque pas eu lieu.

Photojournaliste Harrison Hill à l’origine faisait partie du pack média regroupé devant la fresque Floyd, près du magasin Cup Foods à Minneapolis, où Floyd aurait tenté d’utiliser un faux billet de 20 $. Un commis qui a appelé la police a déclenché la chaîne des événements qui ont abouti au meurtre de l’homme noir par un policier blanc.

Après le verdict de mardi, les gens de la fresque pleuraient, célébrant. Mais la scène était encombrée, avec des photographes se bousculant pour la position.

Harrison portait deux caméras, une pour la vidéo et une pour les photos.

«J’avais cette grosse caméra vidéo sur un monopode et c’était comme si je rebondissais sur ma poitrine pendant que je tournais et je n’obtenais pas de bonnes images», a déclaré Hill. « Alors je me dis, OK, je dois essayer autre chose. Alors je me promène juste dans la zone et je suis tombé sur ce moment. Et juste quand j’ai mis mon appareil photo à mon œil, j’ai réalisé que Cup Foods était dans le dos à droite. Et puis la peinture murale était à gauche. Et je me suis dit, OK, il y a un premier plan, il y a un arrière-plan. Nous avons quelque chose. «

« Quelque chose » a été l’une des images marquantes de la journée, capturant à la fois l’émotion de la foule et l’histoire du moment.

Photojournalisme définitif.

Les rédacteurs en chef de Hill demandaient à tous les photojournalistes d’envoyer immédiatement deux ou trois images, alors Hill a couru vers sa voiture pour classer ce qu’il avait. Puis il est retourné au travail. Il n’a pas pleinement réalisé ce qu’il avait capturé jusqu’à ce que son éditeur envoyé une preuve de la première page.

« Quand j’ai vu ça, j’ai réalisé que c’était tellement, tellement plus grand que moi. Cela m’a vraiment mis la tête dans la tête sur l’importance de ce jour et de ce moment aussi », a-t-il dit.

« J’ai l’impression d’avoir été placé dans cette position pour capturer ce moment. »

Nic Hernandez était l’homme sur la photo de Hill.

« Il était comme toutes les autres personnes présentes sur la place à ce moment-là qui étaient si choquées », a déclaré Hill. «Personne ne pouvait expliquer ce qu’ils ressentaient à l’époque, parce qu’ils étaient tellement incrédules. Tout le monde était si anxieux, mais après le verdict et, une fois que les gens ont réalisé qu’il (Chauvin) était condamné, alors tout le monde a juste ressenti cette énorme pression. quitter leur corps.

« Après cela, la scène était juste remplie d’amour. »

Journaliste N’dea Yancey-Bragg était dans son hôtel de Minneapolis quand elle a appris que le verdict allait arriver. Elle attrapa son équipement et se précipita sur la place avec Hill.

Au début, c’était principalement des médias rassemblés, mais ensuite d’autres personnes ont commencé à se présenter.

Certains écoutaient le verdict au téléphone. Yancey-Bragg s’est approché d’un Jeep Wrangler avec la radio allumée et s’est penché pour écouter. «J’ai entendu coupable, coupable, coupable», a-t-elle dit. «Et puis les foules applaudissent, se serrent dans leurs bras et pleurent. Et les gens jetaient de l’argent en l’air. C’était fou. »

Yancey-Bragg a déclaré que presque personne qu’elle avait interrogée ne s’attendait à un verdict de culpabilité. Et elle non plus.

«En tant que femme de couleur, (j’ai) vu d’innombrables meurtres de haut niveau par la police sans entraîner d’accusations, encore moins de condamnations. Les gens de couleur ici ont essentiellement dit la même chose, qu’ils n’attendent pas vraiment de condamnations. Je seulement a parlé à peut-être deux personnes qui ont dit qu’ils pensaient qu’il serait coupable. Donc ce n’était même pas une possibilité. «

Le résultat a provoqué une vague d’émotions.

«J’ai l’impression que tout le monde a eu le sentiment que justice était rendue», a-t-elle déclaré, «mais je pense que beaucoup de gens éprouvaient de l’incrédulité, de la joie et le sentiment de validation que nos vies comptent.

Au palais de justice, chroniqueur d’opinion Suzette Hackney et photojournaliste Jarrad Henderson attendait le verdict. « L’angoisse qui était là était comme un niveau record », a déclaré Henderson.

Normalement, l’espace à l’extérieur du centre gouvernemental du comté de Hennepin était rempli du clic constant des caméras pendant le procès. Maintenant, c’était silencieux.

Hackney était à Minneapolis pendant un mois, des reportages sur la communauté entourant George Floyd Square et la justice qu’ils recherchaient.

« Je n’avais même pas réalisé à quel point cela m’affectait », a déclaré Hackney. « C’était comme, le moment est ici, le moment de vérité est ici. »

Les gens ont afflué vers le palais de justice, avec des voitures encombrant les rues latérales. Ils voulaient être là pour le moment. Comme sur la place, les gens regardaient leurs téléphones, écoutaient des radios. Le premier verdict a été lu, coupable, puis le deuxième et le troisième.

Puis quelqu’un a dit sur un mégaphone: «Coupable des trois chefs d’accusation».

« Ils étaient tellement soulagés et vous avez juste ressenti toute leur douleur et tout ce qu’ils ont vécu l’année dernière », a déclaré Hackney. « C’était vraiment puissant. Des étrangers étreignaient des inconnus. »

L’éditeur de Hackney a appelé pour obtenir des détails à ajouter Colonne de réaction de Hackney. Nous étions à 45 minutes de notre date limite d’impression. Mais ils ne pouvaient pas s’entendre, alors Hackney a commencé à envoyer un texto à ce qu’elle voyait.

« Il y a ce type debout à côté de moi tout seul en sanglotant, un jeune homme blanc », dit-elle. «Et les gens marchaient en lui tapotant le dos et comme en l’embrassant.

Avant de quitter son hôtel, Henderson a mis des piles supplémentaires dans son sac, a attaché un casque à sa ceinture et s’est habillé en couches au cas où il passerait une longue nuit. Il a apporté un monopode vidéo à utiliser pour sa caméra mais aussi pour sa protection. Il devait être prêt à tout.

« Et quand il est arrivé coupable, coupable, coupable, la foule a éclaté », a-t-il dit. Il pouvait voir du soulagement sur les visages autour de lui: « J’ai vu des photographes pleurer. J’ai vu de vieux hommes noirs pleurer. J’ai vu des jeunes femmes pleurer, comme si tout le monde était ému. Et puis la fête a commencé. »

Henderson savait qu’il voulait devenir journaliste visuel quand il avait 14 ans, lorsque son père lui a raconté l’histoire d’Emmett Till, qui avait également 14 ans quand il a été assassiné dans le Mississippi en 1955. Deux hommes blancs ont fait face à des accusations mais ont été acquittés par un tout- jury blanc. L’adolescent noir a été battu, abattu, enfilé avec du fil de fer barbelé et jeté dans une rivière. La mère de Till voulait que le monde voie ce qui était arrivé à son fils et a insisté pour ouvrir un cercueil à l’enterrement. Une photo d’elle regardant le corps brutalisé de son fils a galvanisé une génération de militants des droits civiques.

Beaucoup ont noté les liens entre le pouvoir des images des meurtres de Floyd et de Till, à la fois choquant le monde et inspirant des changements sociétaux.

« Je ne sais toujours pas ce que tout cela signifie », a déclaré Henderson. « J’ai besoin de temps pour réfléchir. » Il a dit qu’il vivait toujours ce dont il s’est rendu compte, c’est «la fatigue de la compassion».

« Je me sens submergé d’empathie. Comme si vous ne pouviez littéralement pas supporter toute l’émotion, l’importance et la responsabilité du moment. Mais en tant que photographes, nous sommes formés pour le faire. »

Henderson connaît le travail de la communauté et le sien continue.

« Il y a toujours un combat en cours pour la justice », a-t-il déclaré. «Il y a toujours un combat continu pour la compréhension et la compassion qui doit avoir lieu et cette guérison qui doit avoir lieu dans nos communautés. Les effets (seront) ressentis pour les générations à venir.

« Tout comme l’histoire d’Emmett Till qui m’est restée 20 ans maintenant, cette histoire restera fidèle aux gens pour le reste de leur vie. »

Nicole Carroll est la rédactrice en chef de USA TODAY.