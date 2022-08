Le verdict de culpabilité de Brittney Griner renforce la détermination des supporters

“Je me sens vraiment triste et malade pour Brittney et j’espère qu’elle rentrera à la maison le plus tôt possible”, a déclaré l’attaquante du Seattle Storm Breanna Stewart, quatre fois All-Star qui a joué avec Griner en Russie. “Maintenant que le procès est terminé et que la condamnation a été prononcée, je sais qu’elle doit être dans un état très émotif et je veux juste qu’elle sache que nous continuons à faire tout ce que nous pouvons pour la ramener à la maison.”

Lorsqu’on lui a demandé si la NBA et la WNBA changeraient quoi que ce soit à leur tactique, Mike Bass, un porte-parole de la NBA, a déclaré que les deux ligues continueraient à soutenir le département d’État, la Maison Blanche “et d’autres alliés à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement dans le but de ramener Brittney à la maison en tant que dès que possible.”