Dans tout le pays, alors que les célébrations ont éclaté mardi après le verdict de culpabilité de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd, les personnes en première ligne de la lutte pour la justice raciale ont déclaré que le verdict représentait une aubaine probable pour le mouvement à venir, une impulsion pour un changement systémique à égalité. avec les grands événements des années 60.

«C’est notre moment Selma», a déclaré le président de la NAACP, Derrick Johnson, citant l’événement au cours duquel des manifestants de l’Alabama se sont rendus à la capitale de l’État à Montgomery ont été attaqués par des soldats de l’État avec des bâtons de nuit et des gaz lacrymogènes, un incident qui a finalement déclenché l’adoption de la loi sur les droits de vote. de 1965.

La mort de Floyd l’année dernière, ainsi que le meurtre de Breonna Taylor, ont déclenché un calcul national de la race qui, avec les verdicts de mardi, a marqué un moment de catharsis pour un pays ravagé par la division. Un jury a déclaré Chauvin, 45 ans, coupable de meurtre au deuxième et au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré,

Le moment, a déclaré Johnson, a le potentiel de galvaniser de la même manière le soutien à la loi de réforme de la police de George Floyd, une mesure de 2020 ciblant l’inconduite de la police, la force excessive et les préjugés raciaux dans le maintien de l’ordre.

«Cela devrait être un catalyseur», a déclaré Johnson. «C’est une occasion pour le Congrès de faire ce qui est nécessaire pour s’assurer que nos communautés peuvent avoir confiance dans les services de police et se sentir en sécurité.»

Le président Joe Biden lui-même a déclaré que la décision pourrait être «un moment de changement significatif» tout en appelant à l’adoption du projet de loi de réforme, et pour certains, les verdicts semblaient à la fois autonomisants et justifiables – une assurance que l’activisme auquel ils se sont consacrés en valait la peine, même s’ils avaient eu leurs doutes occasionnels.

«Parfois, nous avions l’impression d’être encore plus petits qu’un David face à Goliath», a déclaré la codirectrice Melina Abdullah de Black Lives Matter Los Angeles. «Il y avait des moments où nous manifestions et nous étions cinq, et nous avions l’impression que cela pourrait être insurmontable. Mais ce que l’année dernière m’a appris qu’il y a des moments d’éveil où le monde entier se réveille.

Alors qu’elle regardait le verdict à la maison avec ses enfants, Abdullah a déclaré que ses émotions l’avaient prise par surprise: pas seulement le soulagement et l’exaltation, mais un sentiment de foi. chez les personnes qui, selon elle, ont contribué à rendre cela possible.

«C’est une affirmation du travail qui a été accompli au cours de la dernière année», a-t-elle déclaré. «Depuis le moment où la vie de George Floyd a été volée, les gens sont descendus dans la rue et ont émis des revendications, et ce que nous avons vu en ce moment, c’est que cela porte ses fruits, que l’organisation fonctionne. Nous pouvons non seulement réformer mais transformer le système. »

Alors que la nouvelle a éclaté à Union Square à New York, la co-fondatrice Chivona Newsome de Black Lives Matter Greater New York a eu une réaction similaire.

«Avant, c’était sans espoir», dit-elle. «Mais le mouvement George Floyd a solidifié tout ce que je crois: que le pouvoir appartient vraiment au peuple. À chaque activiste, à tous ceux qui sont allés à un rassemblement ou qui ont masqué leurs réseaux sociaux: sachez que vous êtes puissant. »

Des cris de «coupable! Coupable! » enflé autour d’elle pendant qu’elle parlait.

«Aujourd’hui, une vie noire comptait vraiment», a déclaré Newsome. «Cela a montré aux policiers qu’ils ne pouvaient plus continuer à tuer, qu’ils ne pouvaient plus se cacher derrière un badge.»

Dans le Rhode Island, Ray Rickman a regardé depuis son canapé et a attendu cette très longue heure avant que les verdicts ne soient lus, effrayé que le jury rende une demi-peine de justice et ne parvienne pas à condamner Chauvin de l’accusation la plus grave de meurtre au deuxième degré. .

‘Nous pouvons à nouveau respirer’ ::La famille de George Floyd soulagée, reconnaissante du verdict de culpabilité contre Derek Chauvin.

«Et quand le juge l’a lu – coupable – j’ai eu les larmes aux yeux», a déclaré Rickman, directeur exécutif de Stages of Freedom, une organisation qui soutient la jeunesse noire à travers des activités culturelles à Providence, Rhode Island. «C’est un individu qui va en prison, mais la vérité est que c’est une bénédiction pour la nation. Nous avons vu cela des centaines de fois – la police n’est pas mise en accusation, encore moins en procès.

Rickman a déclaré que la décision représentait une rupture mineure mais conséquente dans la proverbiale Ligne bleue qui traverse un système de justice pénale cassé.

« Je crois que les Américains ont appris qu’il n’est pas acceptable pour les flics de tuer quelqu’un simplement parce qu’ils en ont envie », a déclaré Rickman. «Et c’est ce que George Floyd a fait pour nous.»

Donna Murch, professeur agrégé d’histoire à l’Université Rutgers, était d’accord.

«La vraie victoire ici n’est pas l’incarcération de Derek Chauvin», a déclaré Murch. «Mettre une autre personne dans une cage n’est pas la façon dont nous changeons le monde. Mais arrêter les meurtres de Noirs en toute impunité, en disant que la vie des Noirs compte, cela envoie ce signal.

Pour Cephus «Oncle Bobby» Johnson, dont le neveu de 22 ans, Oscar Grant, a été tué en 2009 par un officier de Bay Area Rapid Transit qui a dit qu’il avait pris son arme pour son Taser, le moment était à bien des égards une libération.

«Oh mec, j’étais plein d’émotions», a déclaré Johnson, qui a aidé à fonder Love Not Blood Campaign, une agence de défense de la réforme de la police à Oakland, en Californie, après la mort de Grant. «Je suis extrêmement heureux que les choses se soient déroulées de la manière dont elles se sont déroulées, et j’espère que certains changements commencent enfin à se produire.»

Un verdict de non-culpabilité, a-t-il dit, aurait prolongé l’implosion continue d’une nation qu’il voit divisée entre des lignes raciales.

«Il y a beaucoup de douleur que les Noirs endurent depuis des années sans avoir le sentiment que justice a été rendue», a-t-il déclaré. «Cela permet aux gens de respirer et d’espérer que le vent tourne peut-être, que les policiers qui en sont témoins agiront de manière plus consciencieuse. Mais nous avons encore du chemin à parcourir. »

« Nous avons encore beaucoup de combats à faire »

Ainsi, malgré cette étape majeure, les militants et les dirigeants ont averti que le chemin vers la justice raciale reste long.

«Cela nous donne un peu d’espoir pour le mouvement», a déclaré la représentante de l’État de l’Utah, Sandra Hollins, démocrate. «Mais nous avons encore beaucoup de combats à mener. Il y a encore un certain nombre de personnes qui sont des hashtags, qui ont besoin de justice. »

Hollins, la première représentante noire de l’Utah, avait regardé le verdict de sa table de cuisine avec son mari et sa fille, tellement bouleversée par le résultat qu’elle a pleuré, son anxiété face à l’affaire soulagée. En 2018, elle a parrainé un projet de loi d’État en 2018 pour supprimer les références à l’esclavage de la constitution, un effort qui s’est intensifié alors que les manifestations faisaient rage dans le pays l’été dernier et qui a été adopté à une écrasante majorité comme mesure de vote en novembre.

Les événements de l’année écoulée, bien que difficiles, a-t-elle dit, l’ont remplie d’espoir alors qu’elle a vu des jeunes embrasser l’activisme et l’action politique. Le verdict de mardi, a-t-elle dit, ne peut que contribuer à l’effort.

«Les jeunes me contactent, voulant parler de changement de politique», a déclaré Hollins. «Ce mouvement a grandi et s’est transformé en plus qu’un simple moment. Nous avons vu des gens de toutes les origines culturelles et raciales se rassembler et dire: «Assez. Ce qui s’est passé ne peut plus arriver. »

L’activiste de Chattanooga Ash-Lee Woodard Henderson, membre et leader du Mouvement pour les vies noires, a déclaré que, même si elle était heureuse que le système judiciaire ait finalement fonctionné comme prévu, elle ressentait néanmoins un sentiment de chagrin écrasant.

«Ce à quoi la justice aurait dû ressembler, c’était que George Floyd n’avait pas été assassiné en premier lieu», a-t-elle déclaré. «Il ne s’agit pas simplement de ranger une pomme pourrie quand nous savons que le système est pourri jusqu’au cœur.»

Cela signifie qu’il reste encore beaucoup de travail à faire, a déclaré Henderson.

« Nous avons un système raciste et injuste », a-t-elle ajouté. « La police continue de nuire à nos communautés, utilisant des gaz lacrymogènes contre des manifestants pacifiques, et sans changement systémique, nous sommes obligés de répéter le cycle à nouveau. »

Cela n’est pas possible, a-t-elle déclaré, lorsque «le Congrès propose des solutions temporaires des années 90 aux problèmes de 2020. Nous devons abandonner les services de police et investir dans des collectivités saines et équitables. »

Rashad Robinson, président de l’organisation de justice raciale de New York, Colour of Change, a déclaré que les militants et les dirigeants doivent désormais responsabiliser les entreprises qui, dans la ferveur de l’été dernier, se sont engagées à changer leur mode de fonctionnement et à s’assurer que les législateurs vont au-delà du discours pour adopter une législation significative. .

«Le travail à venir concerne les changements structurels nécessaires pour faire face à un système de police raciste et corrompu qui nous faisait tous craindre que ce que nous voyions de nos propres yeux ne mènerait toujours pas à la responsabilité», a déclaré Robinson.

Domingo Garcia, président national de la Ligue des citoyens latino-américains unis, a déclaré qu’il espérait que la victoire aiderait à inspirer le Congrès et les législatures des États à adopter des procédures et des formations policières uniformes et à éliminer le racisme institutionnel.

«Les cris de George Floyd étaient vraiment des cris pour la réforme de la police, alors j’espère que cela envoie un message fort qu’il est temps», a déclaré Garcia. «J’espère que tous les policiers américains savent que vous n’êtes qu’à une vidéo de finir comme ça.»

John Yang, président et directeur exécutif de Asian Americans Advancing Justice, a déclaré que les partisans de la justice raciale doivent non seulement continuer à reconnaître les éléments suprémacistes blancs de la société, mais aussi les dénoncer.

«Nous devons travailler dur pour démanteler cela», a déclaré Yang. «Et il est important de nommer cela dans la lutte pour la justice raciale. Parfois, nous avons trop peur d’utiliser certains termes, et en ce moment, nous devons être plus audacieux. «

Murch, professeur à l’Université Rutgers, a déclaré qu’en tant que personne née à la fin des années 1960 à la fin du mouvement des droits civiques, le verdict est important pour elle et sa génération comme l’une des très rares victoires en matière de droits civils qu’elle ait connue.

«Peut-être l’élection de Barack Obama, bien que ce soit compliqué par son héritage», a-t-elle déclaré. «Mais c’est à cette échelle. Cela montre que les États-Unis ne sont pas imperméables à la protestation.

Et parce que rien ne crée un élan comme des victoires, dit-elle, elle espère que ce n’est que le début.

«Ce n’est pas seulement: ‘Oh, Chauvin va en prison, tout le monde peut rentrer à la maison maintenant’, a-t-elle dit. «Cela va permettre aux gens de se battre pour plus de changement structurel, en arrêtant la criminalisation massive des hommes noirs et bruns. Cela incitera les gens à s’attaquer à des problèmes plus insolubles. »

C’est pourquoi, a-t-elle dit, elle s’est trouvée si émue par le verdict et remplie de fierté pour le pays.

«Cela a montré le pouvoir de l’organisation et de la mobilisation de masse», a déclaré Murch. «Ces 16 à 25 millions de personnes qui sont descendues dans la rue, je crois fermement que c’est pourquoi nous avons ce verdict. Le travail accompli par les abolitionnistes des prisons, par Black Lives Matter, les Dream Defenders, toutes ces nombreuses organisations, c’est ce qui a rendu ces manifestations possibles. C’est ce qui a fait le changement. »