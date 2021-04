L’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin, accompagné de son avocat de la défense Eric Nelson, assiste au deuxième jour de son procès pour meurtre au deuxième degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de George Floyd à Minneapolis, Minnesota, États-Unis Mars 30, 2021 dans une image fixe d’une vidéo.

Un verdict a été rendu dans le procès pour meurtre de Derek Chauvin, l’ancien policier du Minnesota qui est accusé d’avoir tué un homme noir non armé George Floyd l’année dernière.

Le verdict devrait être lu en audience publique mardi après-midi entre 16 h 30 et 17 h HE, selon un avis du tribunal. Les jurés ont commencé à délibérer sur l’affaire lundi.

Le procès très médiatisé de Chauvin sur trois chefs d’accusation découlant de la mort de Floyd a commencé en mars et s’est terminé lundi dans un palais de justice de Minneapolis fortifié de barbelés.

La vidéo de Chauvin tenant son genou sur ou près du cou de Floyd pendant plus de neuf minutes en mai dernier, alors que Floyd était couché et menotté, a suscité des mois de manifestations à travers le pays et a réanimé le mouvement contre la brutalité policière contre les hommes noirs.

Un procès pour trois des autres officiers impliqués dans l’arrestation de Floyd, Thomas Lane, J. Alexander Kueng et Tou Thao, devrait commencer en août.

L’avocat de Chauvin, Eric Nelson, a indiqué plus tôt que son client ferait appel d’un verdict de culpabilité au motif que les jurés auraient pu être influencés de manière inadmissible par des forces extérieures. Nelson a cité les commentaires du représentant Maxine Waters, D-Californie, qui a exhorté les manifestants à devenir conflictuels si le jury acquittait Chauvin.

Le président Joe Biden, qui s’est engagé à réformer le système de justice pénale du pays, s’est abstenu de donner son avis sur l’affaire pendant qu’elle était en cours.

L’atmosphère tendue entourant le procès a été amplifiée ces dernières semaines par une vague de meurtres par la police qui ont conduit à des manifestations.

Le 11 avril, Daunte Wright, un homme noir de 20 ans, a été tué par un policier dans le Brooklen Center voisin, au Minnesota. L’officier, Kimberly Potter, a affirmé plus tard qu’elle pensait utiliser un Taser. Potter a démissionné et a été accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Adam Toledo, un Latino de 13 ans, a été abattu par un policier de Chicago le 29 mars. Des images du meurtre de l’élève de septième, qui ont alimenté l’angoisse à Chicago et dans tout le pays, ont été publiées au cours du procès de Chauvin.

Ce sont les dernières nouvelles. Revenez pour les mises à jour.