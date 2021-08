Le ventre sombre de Bollywood avec des agressions sexuelles, des suicides et des femmes « attirées pour faire des films Pornhub »

BOLLYWOOD est souvent connu pour ses couleurs vives et ses numéros musicaux joyeux – mais derrière cela se cache un sombre ventre d’agressions sexuelles et de suicides.

Des rapports déchirants ont émergé détaillant le côté sinistre de l’entreprise d’un milliard de livres sterling qui a exploité des femmes pour faire du porno et abusées alors qu’elles promettaient gloire et fortune.

nandita2043/Instagram

La star du porno Nandita Dutta aurait incité de jeunes femmes à faire des films pour adultes avec la promesse d’une carrière à Bollywood[/caption]

Getty

La police a enquêté sur le mari de la star de Bollywood Shilpa Shetty, accusé d’avoir réalisé et distribué des films illégaux classés X[/caption]

Getty Images – Getty

Bollywood représente 43% du chiffre d’affaires net box off en Inde[/caption]

Basé à Mumbai, le cinéma Bollywood représente 43 % du chiffre d’affaires net au box-office en Inde.

Dans cet esprit, des millions d’Indiens tentent chaque année leur chance pour devenir une star dans l’industrie lucrative et s’assurer une immense richesse.

Certaines des plus grandes stars de Bollywood ont gagné des millions de livres en 2019 – le principal revenu étant Akshay Kumar qui a gagné 29 millions de livres cette année-là.

Mais malheureusement, la tentation de la gloire et de l’argent peut conduire les artistes en herbe dans les circonstances les plus tragiques et les plus horribles.

Certaines jeunes actrices peuvent se retrouver jetées dans le monde du divertissement pour adultes à travers de fausses promesses de carrière à Bollywood.

Et d’autres ont parlé d’abus et de viols par des joueurs sur scène qui les ont attirés avec la promesse d’une tranche des milliards de l’industrie.

De nombreuses actrices ont révélé la tendance troublante à « jeter des canapés » alors qu’elles tentent d’obtenir des faveurs sexuelles pour obtenir un rôle lucratif dans un film ou une émission de télévision.

Les pressions intenses des rêves de célébrité ont également braqué les projecteurs sur une crise de santé mentale à Bollywood – d’autant plus que les productions ont calé à cause de Covid.

Depuis que le mouvement #MeToo s’est mondialisé en 2018, les allégations d’abus sexuels ont explosé au sein de l’industrie cinématographique et télévisuelle indienne.

À l’image des acteurs et des modèles du monde entier, les femmes indiennes se sont rendues sur leurs plateformes de médias sociaux pour appeler leurs agresseurs pour des attaques s’étalant sur des décennies.

Et en octobre de la même année, l’actrice Tanushree Dutta est devenue l’une des premières personnalités publiques à rendre publique un récit d’abus sexuel.

Cela a conduit à une vague de femmes à Bollywood et dans l’industrie du divertissement dans son ensemble, dénonçant les hommes qui les auraient abusées.

Le 31 mai de l’année dernière, neuf joueurs de haut niveau de Bollywood ont été accusés de viol et d’agression sexuelle d’un mannequin à Mumbi.

Le mannequin a déposé une plainte le 18 mai, fustigeant la police auprès d’un média indien pour son inaction après qu’aucun des accusés n’ait été interrogé.

LE LEURRE DE BOLLYWOOD

Elle a dit Midi: « La police a enregistré un FIR après tant de jours à soumettre ma lettre de plainte contre les personnalités de premier plan, mais aucun d’entre eux n’a encore été arrêté.

Le mannequin a allégué que les agressions avaient eu lieu pendant sept années atroces – de 2012 à 2019.

Dans une publication sur Instagram, le mannequin a décrit comment le photographe l’aurait agressée physiquement et émotionnellement lors d’une mission de travail.

Depuis ses accusations, le mannequin a affirmé qu’elle avait reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux de la part de plusieurs faux comptes.

Le feuilleton indien Prachi Desai avait précédemment révélé qu’elle avait été approchée pour faire un « grand film » – seulement pour qu’un des cinéastes essaie ensuite de la pousser à des actes sexuels.

Elle a déclaré à Bollywood Bubble: « Je pense que des propositions très directes ont été faites pour être choisies dans un certain film, un grand film, mais j’ai carrément dit non. »

Et la star de la télévision Ankita Lokhande a affirmé qu’on lui avait dit de « coucher avec le producteur » lorsqu’elle a été approchée pour un film, tandis que Tisca Chopra s’est vu offrir une chance d’être la « petite pression » d’un réalisateur si elle signait un projet.

Les hommes ne sont pas non plus à l’abri de la culture du « casting couch », l’acteur Ayushmaan Khurana révélant qu’un directeur de casting lui a dit : « Je te donnerai le rôle principal si tu me montres ton outil ».

Pendant ce temps, hier, la star de cinéma pour adultes Nandita Dutta a été inculpée par la police après avoir prétendument attiré deux jeunes femmes dans la pornographie en leur promettant faussement une grande intrusion à Bollywood.

Les mannequins ont accusé Dutta, 30 ans, de les avoir forcées à se déshabiller devant la caméra à Calcutta, en Inde.

L’une affirme qu’elle a été forcée d’apparaître dans une vidéo pour adultes dans un hôtel de New Town, tandis que l’autre affirme qu’elle a été obligée de participer à une séance photo nue dans un studio de Ballygunge.

Les deux ont déclaré qu’on leur avait dit que leur carrière d’acteur décollerait s’ils participaient, a rapporté Temps de l’Inde.

Son associé Mainak Ghosh, 39 ans, a également été arrêté à Naktala pour son implication dans la coercition présumée.

Tous deux ont été inculpés en vertu de sept articles du Code pénal indien, y compris l’agression ou l’usage de la force criminelle contre une femme ou la complicité d’un tel acte avec l’intention de la déshabiller ou de la contraindre à être nue.

AFP

Sushant Singh Rajput se serait suicidé en juin dernier[/caption]

Les flics enquêtent sur une affaire similaire impliquant le mari de la star de Bollywood Shilpa Shetty, qui est accusé d’avoir réalisé et distribué des films illégaux classés X.

L’homme d’affaires a été arrêté après avoir prétendument incité une femme à faire un film classé X avec la promesse d’un travail d’acteur.

Son épouse, Mme Shetty, a nié toute implication dans les infractions présumées, mais a été interrogée le jour où la dispute présumée s’est ensuivie.

Elle a déclaré à la police qu’elle n’était « pas au courant de la nature exacte du contenu » de l’application, la décrivant comme « érotique » plutôt que pornographique.

Mais, après que les agents aient saisi 48 téraoctets d’images et de vidéos du domicile de la star de Bollywood lors d’une perquisition vendredi, les flics cherchent maintenant à cloner son téléphone et pourraient également l’amener pour un deuxième interrogatoire, rapporte le Temps de l’Inde.

ÉPIDÉMIE DE SANTÉ MENTALE

La santé mentale est un sujet qui n’est pas si souvent décrit dans les superproductions de Bollywood.

La mort de la star de Bollywood Sushant Singh Rajput en juin dernier a mis en lumière les difficultés rencontrées dans l’industrie du cinéma.

Pendant la pandémie de Covid-19 l’année dernière, les artistes ont été paralysés par le manque d’opportunités au sein de leurs industries alors que le monde se fermait.

Les pressions pour réussir ont fait des ravages sur les stars en 2020 avec 12 acteurs de la liste A qui se seraient suicidés.

L’acteur de Bollywood Madhavan a déclaré à Gulf News que l’industrie cinématographique avait minimisé l’impact négatif de la pandémie de coronavirus.

« Nous ne laissons pas sortir autant que nous avons été touchés car il y a beaucoup de gens qui mettent fin à leurs jours à cause de cela et cela me rend triste de le dire, mais c’est une grave préoccupation de savoir comment les personnes avec un salaire journalier peuvent gérer « , a déclaré Madhavan en septembre dernier.

Avec des films en attente et des cinémas fermés, Bollywood a perdu des millions, forçant les acteurs au chômage.

« Même pour quelqu’un comme moi qui a eu la chance d’avoir le meilleur dans la vie, ce n’était pas facile d’avoir des liquidités pendant six à sept mois pour mener notre vie », a déclaré Madhavan.

« Vos paiements s’arrêtent juste un jour et c’était extrêmement brusque. «





Le Dr Sweta Shah, psychiatre basé à Dubaï, a déclaré Nouvelles du Golfe que les acteurs doivent se voir offrir un meilleur accompagnement pour faire face au niveau de rejet auquel ils sont confrontés.

« Le rejet, l’échec et les abus n’arrivent pas à nous, civils, au quotidien », a-t-elle déclaré.

« Nous ne sommes pas jugés sur un ou deux échecs dans nos vies et nous nous en souvenons constamment. Mais le même critère ne s’applique pas aux personnalités publiques.

« Un acteur doit avoir un seuil de rejet plus élevé et de meilleures capacités d’adaptation et de gestion du stress. »

