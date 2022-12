“Le vent tourne” contre les syndicats des chemins de fer, affirme le ministre conservateur

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a affirmé que le « vent tournait » contre le syndicat des chemins de fer, de la mer et des transports (RMT) alors que la dernière grève des chemins de fer commençait.

Des perturbations majeures sont attendues alors que le RMT poursuit ses deux grèves de 48 heures chez Network Rail – et 14 compagnies ferroviaires – de mardi à vendredi.

M. Harper a suggéré que la direction du RMT perdait du soutien parmi les cheminots – affirmant que près de 40% des membres du syndicat avaient voté en faveur d’une offre de règlement du conflit.

« Même avec eux [RMT leaders] recommandant le refus, près de 40% de leur personnel ont en fait voté en sa faveur – donc je pense que le vent tourne sur l’opinion publique », a-t-il déclaré à Times Radio.

Le RMT a annoncé lundi que les grèves se poursuivraient après que 63,6% des membres aient voté pour rejeter l’offre de Network Rail avec un taux de participation de 83%.

Mick Lynch a nié qu’il perdait son soutien aux grèves, bien que 91 % des membres aient voté en faveur du mandat de grève en octobre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il acceptait que le soutien aux grèves parmi les membres soit en baisse, M. Lynch a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : “C’est ce que le gouvernement vous dit… Nous avons une nette majorité [for strikes].”

Pressé à nouveau si le soutien baissait, le patron du syndicat a déclaré: «Non, ce n’est pas le cas. Nous avons des lignes de piquetage massives aujourd’hui… Nos membres répondent à l’appel et ils sont prêts à agir jusqu’à ce que nous obtenions un règlement sur lequel nous pouvons nous entendre.

M. Lynch a ensuite accusé la BBC de “répéter” la “propagande” du gouvernement, affirmant Aujourd’hui l’animateur Mishal Husain répétait des lignes “directement tirées de la propagande de l’autre côté”.

Il a comparé la couverture de la BBC à “une ligne éditoriale que je pourrais lire dans The Sun ou The Daily Mail ou n’importe quelle presse de droite dans ce pays”.

Les trains ne circulent que de 7 h 30 à 18 h 30 les jours de grève de cette semaine, bien que de nombreuses régions du pays n’aient aucun service, y compris la majeure partie de l’Écosse et du Pays de Galles.

Avec d’autres débrayages prévus, Network Rail a averti qu’il y aura des services considérablement réduits, avec des trains plus encombrés et susceptibles de commencer plus tard et de se terminer plus tôt jusqu’au 8 janvier.

Le sondage le plus récent de YouGov sur les grèves ferroviaires de décembre et janvier a révélé que 47 % de la population est contre l’action revendicative sur les chemins de fer, tandis que 41 % la soutiennent.

M. Lynch a insisté sur le fait que ses membres avaient toujours le soutien du public et a déclaré que c’était le gouvernement qui “gâchait le Noël du peuple”. Il a dit à la BBC Petit-déjeuner: “Nous comprenons la colère, mais nous recevons beaucoup de soutien du public.”

Mick Lynch, secrétaire général du syndicat RMT (Jonathan Brady/PA) (fil de sonorisation)

Network Rail avait proposé une augmentation de salaire de 5% pour cette année – avec effet rétroactif à janvier – avec 4% supplémentaires au début de 2023 et une garantie de non-perte d’emploi obligatoire jusqu’en janvier 2025.

Le chef du RMT a rejeté une suggestion selon laquelle les membres s’opposeraient à la réforme, accusant à nouveau le gouvernement d’avoir “délibérément fait obstruction” à un accord.

“Nous ne sommes pas opposés au changement – nous le traitons tout le temps”, a-t-il dit, avant d’ajouter que son syndicat est “prêt à faire des compromis” et espère toujours qu’un règlement pourra être trouvé dans les semaines à venir.

M. Harper – qui a rejeté les informations selon lesquelles il aurait bloqué une offre de 10 % sur deux ans – a également laissé espérer un accord. “Je pense qu’il y a un accord à conclure, et je suis très heureux de continuer à parler.”

Mais le secrétaire aux Transports n’a pas démenti les suggestions selon lesquelles le gouvernement avait insisté pour que le fonctionnement du conducteur uniquement soit une condition pour une offre de rémunération améliorée. “La réforme est sur la table depuis le début du processus.”

La dispute survient alors que les derniers chiffres officiels montrent que 417 000 jours de travail ont été perdus en raison de grèves en octobre – le nombre le plus élevé depuis 2011.

“Cela a été en grande partie dû aux grèves des chemins de fer et du courrier”, a déclaré à la BBC Sam Beckett, responsable des statistiques économiques à l’Office for National Statistics.