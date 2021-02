Le vent fait des ravages à Riviera et retarde le Genesis Invitational

LOS ANGELES: Le vent a arrêté Sam Burns juste au moment où il était sur le point de se lancer avec une avance de cinq coups samedi au Genesis Invitational. L’obscurité l’a arrêté juste après que deux bogeys consécutifs aient réduit son avance à deux.

Ainsi s’est terminé un après-midi sauvage à Riviera, où le vent faisait rage si fort qu’il a fait sauter le putt de Keegan Bradley sur le green au n ° 10 et a failli faire sauter le tir de Max Homa dans le trou du par-5 en premier.

Un retard de quatre heures n’a pas facilité Riviera.

Burns, le joueur de 24 ans de Louisiane, a effectué 31 trous consécutifs sans bogey et a gardé Dustin Johnson, Jordan Spieth et tout le monde à distance. Lorsque la séquence s’est terminée au 8e rang, c’était le début de trois inévitables bogeys sur six trous.

C’est un parcours difficile sans vent, a déclaré Burns.

Il était à 10 sous la normale sur 13 trous, deux coups d’avance sur Matt Fitzpatrick, qui a réalisé une ronde des plus bizarres en effectuant 10 trous consécutifs sans par six birdies, quatre bogeys.

Johnson, Homa et Wyndham Clark étaient à 7 sous, avec Patrick Cantlay un autre tir derrière. Le troisième tour devait être terminé dimanche matin avant les 18 derniers trous.

Tiger Woods est apparu juste au moment où le jeu a été interrompu. Woods est l’hôte du tournoi qui ne joue pas car il se remet d’une cinquième opération au dos.

Le vent soufflait des balles de golf sur le green, puis le PGA Tour a déclaré qu’un équipement de communication avait basculé près du 14e tee et ils ont amené tout le monde.

Peu de choses ont changé avec le vent quand ils ont repris. Tout le monde laissait tomber des coups et s’accrochait à sa vie.

Johnson avait trois bogeys contre trois birdies et n’avait que trois tirs derrière. Les greens étaient si fermes, le vent battant si fort que même à 99 mètres de distance sur le 13e trou, il a atterri la balle à environ 50 pieds de moins et espérait qu’elle roulait suffisamment pour lui donner une chance.

Spieth a ouvert avec deux birdies, dont un 40 pieds sur le troisième trou. Mais il a heurté deux bunkers de fairway aux septième et huitième trous qui ont conduit à bogey, a raté un 3 pieds le 12 et sa puce du 15 était un peu ferme, et avec le vent et la pente, il a roulé sur environ 40 pieds. Il a laissé tomber six coups derrière.

Pendant une bonne partie de la journée, Burns semblait insensible à tout cela. Il a ouvert avec une dose régulière de pars, y compris une évasion incroyable sur le sixième par-3, où son coup de départ était près d’une clôture. Il l’a joué dans le rugueux et sur le dos du green, et la balle a roulé jusqu’à 3 pieds.

Mais il a raté un putt normal de 18 pieds sur le numéro 8, mettant fin à sa séquence de trous sans bogey. Burns a raté un petit birdie le neuvième, a frappé un superbe tir de bunker pour un birdie tap-in le 10 et a ramené son avance à cinq tirs.

Tout a changé si vite.

Il a trois putts de 50 pieds le 12. Et puis sa cale du 13 était assez loin à gauche pour attraper une crête et rouler sur une rive dans le rough. Il a chuté à 6 pieds et a raté le putt par.

C’est alors que le jeu a été arrêté.

Fitzpatrick a fait un putt d’oiseau de 20 pieds au 16e trou pour atteindre 8 sous, et a soudainement été deux coups derrière. Fitzpatrick était à 3 sous pour la journée grâce à 17 trous, le faible score de la ronde jusqu’à présent.

Seuls 12 autres joueurs étaient sous la normale pour leurs tours, aucun de mieux que 2 sous Le score moyen lorsque le jeu a été suspendu était de 73,3.