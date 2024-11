Le vent et la pluie reviennent ce week-end | Météo

PRÉVISIONS STORMTRACKER 4 – Les températures de l’après-midi resteront les mêmes pour samedi, mais nous verrons des conditions venteuses revenir dans le sud de l’Arizona dans l’après-midi.

Notre premier impact sera ces conditions venteuses samedi après-midi et soir.

Le front se déplacera vers le sud de l’Arizona ce dimanche, ce qui augmentera les risques de pluie dès tôt dans la matinée.

La pluie sera très légère et durera toute la journée, nous laissant avec environ 0,10″ à 0,40″ de pluie totale pour cette journée.

La neige est possible pour les sommets des montagnes. Les premières estimations indiquent que les pics voient entre 2 et 6 pouces de neige. L’altitude la plus basse où il y a une chance de neige/neige fondante sera de 7 000 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Dimanche et lundi, les températures chuteront dans les années 60 mais rebondiront dans les années 70 d’ici mardi. Les années 70 persisteront jusqu’à la fin de nos prévisions à 10 jours.

