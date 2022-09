Les forces de VLADIMIR Poutine ont bombardé les centrales électriques ukrainiennes et plongé neuf millions de personnes dans l’obscurité après la fuite de ses troupes dans une retraite humiliante.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les attaques de missiles de croisière avaient provoqué des coupures de courant dans plusieurs régions, affectant des millions de personnes.

Des centrales électriques ont été incendiées par les frappes des forces de Poutine

Les pompiers du Service d’urgence de l’État ukrainien ont éteint les incendies après les attentats d’hier Crédit : AP

Le président Zelensky a déclaré que les attaques de missiles russes ont plongé neuf millions de personnes dans l’obscurité Crédit : Alamy

Les régions de Kharkiv et de Donetsk ont ​​​​fait face à des pannes après l’attaque “de vengeance” Crédit : AP

L’Ukraine a décrit les coupures d’électricité radicales comme un acte de “vengeance” après les récentes humiliations du Kremlin sur le champ de bataille.

Cela survient après des informations de samedi selon lesquelles les forces de Poutine ont subi des pertes catastrophiques à Kharkiv, ce qui pourrait renverser le cours de la guerre.

Au cours des derniers jours, les forces ukrainiennes ont repris la majorité du territoire occupé par la Russie dans la région lors d’une offensive éclair.

Les Russes couraient pour sauver leur vie alors que le président Vladimir Poutine faisait face au revers le plus humiliant de sa campagne désastreuse.

Furieux, le président Zelensky a également accusé Moscou d’avoir délibérément touché des infrastructures civiles lors des frappes de missiles.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, le président Zelensky a déclaré : “Pas d’installations militaires. L’objectif est de priver les gens de lumière et de chaleur.”

Et il a poursuivi en blâmant les “terroristes russes” pour “un black-out total dans les régions de Kharkiv et de Donetsk, partiel dans les régions de Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk et Sumy”.

Après les attentats d’aujourd’hui, des responsables des régions de Soumy, Dnipropetrovsk et Poltava ont déclaré peu après l’annonce de la coupure d’électricité que le courant avait été rétabli.

Ihor Terekhov, le maire de la ville de Kharkiv, a déclaré que des travaux étaient en cours pour rétablir le courant et certaines zones ont signalé que l’électricité était de retour vers 1 heure du matin lundi, heure locale.

Terekhov a déclaré: «C’est une vengeance méchante et cynique de l’agresseur russe pour les succès de notre armée au front, en particulier – dans la région de Kharkiv. Je demande à tout le monde de garder son calme.

Des sources ukrainiennes sur les réseaux sociaux ont déclaré que leurs défenses aériennes « ont abattu neuf des 11 missiles Kalibar et Kh-101 tirés en Ukraine ».

Alors que l’offensive du Kremlin a également perturbé les chemins de fer dans tout l’est, y compris Kharkiv.

Et des images diffusées à partir d’une attaque dans la ville par Kyrylo Timochenko dans l’administration présidentielle ukrainienne ont montré un incendie sur un site industriel, avec des services d’urgence sur les lieux.

L’assistant présidentiel ukrainien Mykhaylo Podolyak a déclaré que parmi les installations touchées figurait la centrale électrique CHPP-5 de Kharkiv.

Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, estime que les dernières attaques russes étaient un “acte de désespoir suite aux immenses pertes et à la retraite de la Russie dans l’est de l’Ukraine”.

Samedi, des soldats russes auraient hissé un drapeau blanc alors qu’ils fuyaient une avancée ukrainienne fulgurante qui a récupéré de vastes étendues de territoire.

L’offensive a démoli les lignes du Kremlin et a permis aux soldats ukrainiens de reprendre 30 villes dans une partie clé de leur pays.

Il a permis aux héros du président Volodymyr Zelensky d’avancer jusqu’à 30 milles au sud de Kharkiv.

Des images de drones ont également montré plusieurs soldats du Kremlin tombant d’un char à grande vitesse à Kharkiv avant qu’il ne s’écrase contre un arbre alors que l’Ukraine avançait.

Dans une allocution vidéo hier, le président Zelensky a déclaré : « Notre armée, nos unités de renseignement et nos services de sécurité mènent des engagements actifs dans plusieurs zones opérationnelles. Ils le font avec succès.

“Nous prenons progressivement le contrôle de nouvelles colonies. Nous rendons le drapeau ukrainien et la protection de nos citoyens partout.”

Dans une humiliation majeure pour Vladimir Poutine, le ministère russe de la Défense a admis que ses troupes avaient été contraintes de se retirer de la ville clé d’Izium face à l’assaut.

Cependant, il n’y a eu aucun rapport confirmé selon lequel l’Ukraine aurait repris Izium.

Les troupes ukrainiennes ont également récemment capturé la ville de Kupiansk plus au nord, l’unique plaque tournante ferroviaire alimentant toute la ligne de front russe dans le nord-est du pays.