Le vengeur du schéma de Crypto Ponzi

“Donc, mon argent est parti”, lisait le commentaire principal à la mi-octobre. “Leçon apprise.”

Pour M. de Hek, tout ce qui concerne l’Hyper empire semble suspect. Sur son site Web et dans des vidéos promotionnelles, HyperFund a expliqué que les investisseurs pouvaient acheter des “adhésions”, à partir de 300 $, et gagner des “récompenses” qui s’accumuleraient quotidiennement sur leur compte. Ces récompenses ont pris la forme de « HU », la monnaie commerciale interne, censée être à parité avec le dollar américain.

Et pourquoi le HU de tout le monde triplerait-il en 600 jours ? Parce que les fondateurs putatifs d’HyperFund – Ryan Xu et Sam Lee, décrits sur les sites promotionnels comme une paire d’entrepreneurs superstars de la blockchain – allaient verser tout cet argent dans des projets de cryptographie prometteurs et rentables, qui, selon eux, serviraient à terme 30 millions de clients. Ils ont également déclaré que la société serait cotée à la Bourse de Hong Kong.

Cela semblait plausible pour beaucoup. Celui qui dirigeait HyperFund a exploité l’engouement pour la cryptographie, qui pour la plupart des gens à l’époque était une technologie d’une complexité déconcertante qui semblait frapper les millionnaires. Mais HyperFund n’a jamais été rendu public et le seul produit vendu était l’adhésion à HyperFund. Les membres qui ont recruté de nouveaux membres ont obtenu une part des récompenses de leurs recrues, une caractéristique permanente des systèmes pyramidaux et une caractéristique occasionnelle de Ponzis.

Pour M. de Hek, cette vente d’adhésions, en l’absence de tout produit, était un drapeau rouge flamboyant qu’il n’avait que trop souvent vu. Avant la pandémie, il avait créé Elite: Six, une entreprise qui organisait des réunions de réseautage en personne deux fois par semaine pour les propriétaires de petites entreprises à Christchurch. Ceux qui payaient 60 $ par mois pouvaient se présenter et présenter leur entreprise. M. de Hek a examiné chaque argumentaire et, dans plus de quelques cas, le produit principal était une cotisation d’adhésion, qui lui donnait le droit d’en recruter d’autres et d’obtenir une réduction de leur cotisation d’adhésion. Etc.

“C’étaient essentiellement des sociétés de marketing à plusieurs niveaux”, a déclaré M. de Hek. « Je les déteste avec passion. Je ne les ai jamais laissés entrer.

Pour comprendre cette passion et sa mission d’éliminer les stratagèmes de crypto Ponzi, vous devez savoir quelque chose sur l’enfance de M. de Hek. Comme tout le monde dans sa famille, il a été élevé en tant que Témoin de Jéhovah, une dénomination chrétienne qui enseigne que seuls les croyants survivront à la destruction imminente de la terre.

“Dès l’âge de 5 ans, je frappais aux portes d’étrangers, leur disant que les incendies et les tremblements de terre se produisaient pour une raison, que le monde allait bientôt se terminer”, a-t-il déclaré.