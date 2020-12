En reprenant l’Assemblée nationale, certains experts affirment que le Parti socialiste uni du Venezuela de Maduro étouffera efficacement les derniers vestiges de la démocratie dans le pays.

« Tout indique qu’il atteindra ce qu’il a toujours recherché, qui est d’avoir un contrôle total, autoritaire et hégémonique sur toutes les institutions du pays », a déclaré Michael Shifter, président du Dialogue interaméricain basé à Washington.

Il s’attend à ce que le président élu américain Joe Biden, qui n’a pas hésité à qualifier Maduro de « dictateur », maintienne une position difficile contre le dirigeant sud-américain et affine encore davantage la stratégie, en prenant des mesures pour travailler plus étroitement ensemble. avec des alliés européens. .

Autrefois une puissance pétrolière, le Venezuela est plongé dans une crise politique et économique plus profonde depuis des années. Plus de 5 millions de personnes ont fui le pays ces dernières années, la plus grande migration du monde après la Syrie déchirée par la guerre. Le Fonds monétaire international prévoit une baisse de 25% du PIB du Venezuela cette année, tandis que l’hyperinflation entraînera une baisse de la valeur de sa monnaie, le bolivar.

Maduro, le successeur trié sur le volet du défunt président Hugo Chávez, a remporté un deuxième mandat en 2018. Mais Washington et plusieurs pays l’ont accusé d’avoir corrigé l’issue en interdisant à ses adversaires les plus populaires de le défier.

Le chef de l’opposition Juan Guaidó, 37 ans, a pris la tête de l’Assemblée nationale au début de 2019, a déclaré les pouvoirs présidentiels et s’est engagé à évincer Maduro, 58 ans. Cette décision dramatique a déclenché des manifestations de rue massives à travers le Venezuela et a obtenu le soutien de dizaines de pays.

L’administration Trump a pris les devants en frappant Maduro de sanctions punitives, en attaquant la société pétrolière publique PDVSA et en lui faisant économiser des milliards de dollars par an. Le ministère américain de la Justice a également accusé Maduro de « narcoterroriste » et a offert une récompense de 15 millions de dollars pour son arrestation.

Mais il reste au pouvoir avec le soutien militaire et international du Venezuela de pays comme l’Iran, la Russie, la Chine et Cuba. Les alliés nationaux de Maduro contrôlent également la Cour suprême, le ministère public et la Commission électorale.

Maduro a fait campagne pour les candidats au Congrès de son parti – y compris son fils et sa femme – avec la promesse de finalement faire taire l’opposition de droite, qu’il accuse d’inciter à de violentes manifestations.

Avant les élections, la télévision d’État a diffusé des vidéos de grands rassemblements électoraux avec des foules enthousiastes dirigées par Maduro et ses alliés politiques, malgré des sondages montrant qu’il est généralement impopulaire.

« Nous avons subi cinq ans d’horreur, de conspirations, de complots et d’échecs », a déclaré Maduro. « Notre peuple sait que c’était une erreur de choisir l’opposition. »

Des organisations internationales telles que l’Union européenne ont refusé d’envoyer des observateurs aux élections de dimanche, affirmant que les conditions d’un processus démocratique n’existaient pas.

L’approbation jadis élevée de Guaidó a chuté depuis le début de l’année dernière, les Vénézuéliens étant frustrés que l’opposition n’ait pas réussi à renverser Maduro et à rétablir la stabilité.

L’opposition rejette le vote de dimanche et organise à la place un référendum posant aux Vénézuéliens une série de questions pour évaluer le soutien à la fin du régime de Maduro, à la tenue de nouvelles élections et à la recherche d’une aide internationale dans la résolution. de la crise au Venezuela.

Le référendum a lieu plusieurs jours immédiatement après les élections au Congrès. Les Vénézuéliens peuvent enregistrer leurs votes numériquement et en personne dans les villes du Venezuela et à l’étranger. Les organisations civiles l’organisent sans aucun audit indépendant ni observation.

Guaidó est interdit d’émissions de télévision et de radio au Venezuela. Au lieu de cela, il est apparu en public, s’adressant à des gens qui attendent dans de longues files pour acheter de l’essence ou s’adressant à des représentants d’un syndicat d’enseignants. Il les a exhortés à participer au référendum.

Malgré le boycott de la coalition dirigée par Guaidó, un petit nombre de partis d’opposition indépendants ont entamé un dialogue avec le gouvernement et participent aux élections. Les critiques disent que cela permet à Maduro de conserver l’apparence d’un match valide.

Carlos Vecchio, ambassadeur de Guaidó à Washington, a déclaré que les dirigeants de l’opposition se rendaient compte du risque de tenir le référendum si le soutien autrefois ardent s’estompe et qu’ils sont confrontés à une éventuelle agression des forces armées de Maduro et des groupes itinérants de ses partisans à moto.

«Je peux comprendre cette frustration, mais nous n’avons pas d’alternative. Nous devons continuer à lutter pour une transition », a déclaré Vecchio. « Je ressens aussi de la frustration. »

Il a cité le manque d’accès aux médias vénézuéliens et la décision de l’administration Maduro au début de l’année de dépouiller les principaux partis d’opposition de leurs dirigeants et de les remplacer par leurs propres représentants.

Vecchio ne dirait pas si sa délégation de Washington a contacté la nouvelle administration de Biden, affirmant qu’elle restait concentrée sur le maintien du soutien des républicains et des démocrates.

Elliott Abrams, représentant spécial des États-Unis au Venezuela, a déclaré que les États-Unis continueraient de reconnaître les législateurs de l’opposition à l’Assemblée nationale actuelle et le rôle de Guaidó en tant que président par intérim, malgré le résultat de dimanche. Sans être réélus, leur mandat expire début janvier.

Abrams a déclaré qu’il s’attendait également à ce que le large soutien international à l’opposition du Venezuela reste solide, même si le gouvernement de Maduro tente de les chasser du paysage politique du Venezuela.

« Ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour s’assurer que ce ne sont pas des élections libres », a déclaré Abrams. « Au lieu de cela, nous obtenons des élections qui ne méritent pas d’être appelées des élections. »

Suivez Fabiola Sánchez sur Twitter: @fisanchezn

Suivez Scott Smith sur Twitter: @ScottSmithAP