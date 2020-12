Au lieu de cela, Guaidó et d’autres législateurs de l’opposition parrainent un référendum d’une semaine demandant aux Vénézuéliens de rejeter «l’usurpation de la présidence» par Maduro et les élections de dimanche. Participer au vote « ne profite qu’au régime et à ses complices », a tweeté Guaidó. « Le mieux que nous puissions faire est de laisser le bureau de vote tranquille. »

Mais si l’opposition est absente, les loyalistes de Maduro devraient reprendre le contrôle de la législature.

Guaidó fonde sa prétention à la présidence intérimaire du Venezuela sur sa direction de l’Assemblée nationale, considérée comme la dernière institution démocratiquement élue dans ce pays d’Amérique du Sud. L’administration Trump a déclaré qu’elle continuerait à le reconnaître après l’élection de la nouvelle législature; les conseillers du président élu Joe Biden disent qu’il fera de même.

Mais près de deux ans après que Guaidó soit sorti de l’obscurité pour unir une grande partie de l’opposition historiquement dévastatrice du Venezuela, le mouvement qu’il dirige s’est presque arrêté – déçu que Maduro n’ait pas été évincé, contraint par lui. coronavirus et est à nouveau ravagé par une sorte de lutte interne. cela a condamné les tentatives précédentes de contrebalancer efficacement le gouvernement socialiste fondé par Hugo Chávez.

Les Vénézuéliens ordinaires, quant à eux, continuent de souffrir d’hyperinflation, de chômage élevé, de pénuries chroniques de produits de base et, cette année, du coronavirus. Des millions de personnes ont fui, même si certaines sont revenues pendant la pandémie.

« L’opposition est dans un coin », a déclaré Geoff Ramsey, directeur pour le Venezuela au bureau de Washington sur l’Amérique latine. « À moins qu’ils ne trouvent un moyen de résoudre les conflits internes et de renouer avec les luttes quotidiennes auxquelles la population est confrontée, il sera difficile pour la coalition de rester pertinente. »

Maduro, dont la réélection en 2018 est largement considérée comme frauduleuse, a fait campagne pour ses alliés. Ils comprennent l’ancien président du congrès Diosdado Cabello et le propre fils de Maduro, Nicolás Maduro Guerra.

« J’appelle mon peuple à se battre », a déclaré Maduro dimanche dans un discours télévisé national. ‘Ca fait cinq ans [the opposition] disent qu’ils vont détruire Maduro et appellent à une intervention militaire et à une guerre pour le Venezuela. . . . Nous devons restaurer l’Assemblée nationale. «

Si l’opposition gagne, a-t-il déclaré mardi, il démissionnera de la présidence. Mais avec peu de concurrence, les chances sont minces.

« Il est très clair que ces élections ne sont ni libres ni équitables, et le résultat est pratiquement garanti », a déclaré Ramsey. « Maduro poursuit ce vote, non pas parce qu’il attend de la communauté internationale qu’elle reconnaisse les résultats, mais parce qu’il veut tourner la page du chapitre Guaidó. »

Guaidó et ses alliés ont soutenu la dure ligne américaine contre Maduro. L’administration Trump a intensifié les sanctions pour étouffer le gouvernement; le ministère de la Justice a inculpé Maduro et plusieurs membres de son entourage pour narcoterrorisme.

L’approche n’a pas chassé le président, mais elle a divisé l’opposition.

« Il y a une partie de l’opposition qui croit encore à la pression sur le gouvernement jusqu’à ce qu’il brise », a déclaré Staline González, un ancien allié de Guaidó qui a pris ses distances. « Mais cela signifierait que quelqu’un s’ouvre au gouvernement, et comment vont-ils le faire si vous mettez un prix au-dessus de la tête de chaque membre fort? »

« Les sanctions », a-t-il poursuivi, « ne font pas de mal aux hauts fonctionnaires. Ils ont assez d’argent pour acheter ce qu’ils veulent. Les citoyens, par contre, perdent. Comment pouvons-nous nous attendre à ce que les gens protestent quand ils luttent pour survivre? »

Le double candidat à la présidentielle Henrique Capriles a rompu publiquement avec Guaidó en septembre et a ouvert des négociations avec des représentants de Maduro pour inciter les observateurs de l’Union européenne à suivre le vote de dimanche. Les pourparlers se sont terminés sans accord, et les candidats alliés à Capriles se sont retirés des élections.

Les conseillers de Biden disent qu’il ne reconnaîtra aucun vote qui n’est pas « libre et juste » et continuera à reconnaître ce qu’on appelle « l’Assemblée nationale démocratiquement élue ». Cela inclut Guaidó comme chef, tant que l’opposition ne parvient pas à proposer une alternative universellement acceptée.

Les conseillers, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour décrire la politique de Biden avant de prendre ses fonctions, ont souligné la nécessité de l’unité de l’opposition et la conviction que ce sont les Vénézuéliens, et non les États-Unis, qui devraient négocier avec Maduro.

Alors que Biden prévoit d’atténuer les bombardements de l’administration Trump et les avertissements déguisés concernant une éventuelle intervention militaire, ont déclaré des conseillers, il prévoit d’appliquer les sanctions existantes tout en se concentrant sur la création d’un soutien international accru pour la pression. mettre Maduro et encourager une opposition unie.

Le référendum de l’opposition, appelé consultation publique, demande aux électeurs s’ils exigent la fin de «l’usurpation» de Maduro; appeler à des élections libres, justes et vérifiables; et ordonner la coopération et l’assistance nécessaires pour «sauver notre démocratie, faire face à la crise humanitaire et protéger les gens contre les crimes contre l’humanité».