Alors que le président vénézuélien est sur le point de reprendre le contrôle de l’Assemblée nationale de son pays, le secrétaire d’État américain a fustigé le vote «pas une élection» et un «simulacre» malgré que sa propre administration conteste toujours les résultats chez lui.

«La fraude électorale au Venezuela a déjà été commise. Les résultats annoncés par le régime illégitime de Maduro ne refléteront pas la volonté du peuple vénézuélien ». Pompeo a tweeté dimanche.

La fraude électorale du Venezuela a déjà été commise. Les résultats annoncés par le régime illégitime de Maduro ne refléteront pas la volonté du peuple vénézuélien. Ce qui se passe aujourd’hui est une fraude et un simulacre, pas une élection. – Secrétaire Pompeo (@SecPompeo) 6 décembre 2020

Nicolas Maduro devrait reprendre le contrôle de l’Assemblée nationale, la plupart des candidats en lice étant soit des alliés, soit des partisans de son gouvernement.

Le président actuel de l’Assemblée nationale, Juan Guaido, a déclaré qu’il ne croyait pas qu’une élection juste et libre puisse être organisée avec Maduro au pouvoir et a encouragé les citoyens à ne pas participer à l’affaire. Le mandat de Guaido se termine officiellement le 5 janvier. Il a posté une vidéo d’un centre de vote vide sur Twitter, retweeté par le sénateur américain Marco Rubio (R-Floride), dimanche et a appelé l’élection un « fraude. »

Guaido s’est proclamé « président par intérim » en janvier 2019 et a été reconnu comme le chef du pays par les États-Unis et d’autres en Occident, malgré la victoire du président sortant aux élections de 2018.

Dimanche, Maduro m’a dit que son pays est «La colonie de personne», appelant le jour des élections «Un jour de rébellion et d’indépendance.» Il a dénoncé ce qu’il a appelé « Ingérence dans [Venezuela’s] affaires. »

La condamnation par Pompeo du vote du pays, cependant, intervient alors que les États-Unis font face à leur propre élection présidentielle contestée par son patron, le président Donald Trump. Alors que la date limite du 14 décembre pour le collège électoral pour voter officiellement se profile, Trump a continué d’insister sur le fait qu’il a remporté l’élection, tandis que les électeurs devraient confirmer la victoire du démocrate Joe Biden.

Le président continue d’alléguer que la fraude électorale est à l’origine de la victoire de Biden dans des États swing comme la Géorgie et la Pennsylvanie, et ses avocats cherchent à ce que divers États annulent leurs certifications de vote.

… J’AI GAGNÉ L’ÉLECTION, GRAND. https://t.co/oFF4uzNBpe – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 décembre 2020

