Le Venezuela s’engage à envoyer des astronautes sur la Lune à bord d’un vaisseau spatial chinois

Lors de leur première réunion depuis des années, Maduro et le président chinois Xi Jinping ont convenu de renforcer la coopération dans plusieurs domaines, notamment le pétrole, le commerce, la finance, l’exploitation minière et l’exploration spatiale, a déclaré Maduro.

Après des années d’éloignement de Pékin, Maduro renforce ses liens avec la Chine alors qu’il cherche à relancer l’économie et l’industrie pétrolière en ruine du Venezuela. Cette visite intervient alors que le Venezuela poursuit également ses pourparlers avec les États-Unis, qui étudient la possibilité de lever certaines sanctions pétrolières contre le Venezuela tant que Maduro promet d’organiser des élections présidentielles libres et équitables l’année prochaine.

La promesse farfelue de Maduro d’envoyer ses citoyens sur la Lune intervient alors que les Vénézuéliens continuent de fuir les crises politiques, économiques et sociales dans leur pays, s’ajoutant à un exode qui dépasse désormais les 7 millions, selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés. Le pays est toujours aux prises avec des pannes d’électricité fréquentes, un manque d’eau courante, une instabilité politique et un taux d’inflation qui a atteint 234 % en 2022.

La Chine est devenue de plus en plus influente en Amérique latine ces dernières années et est un prêteur important du Venezuela depuis les années du président socialiste Hugo Chávez. Le Venezuela est le plus grand emprunteur d’Amérique latine auprès de la Chine, avec 60 milliards de dollars de prêts de l’État chinois. Mercredi, la Chine a annoncé qu’elle rehaussait ses relations vers un « partenariat stratégique à toute épreuve », une étiquette suggérant que les liens entre les deux pays perdureraient quels que soient les changements dans l’environnement extérieur.

Cette annonce intervient également alors que de plus en plus de pays se lancent dans la course mondiale pour atteindre la Lune. Le Japon a lancé une mission lunaire ce mois-ci dans le but de devenir le cinquième pays à atterrir sur la Lune, quelques semaines seulement après que l’Inde a réussi à faire atterrir un vaisseau spatial robotique près du pôle sud. Les seuls autres pays à atteindre le voisin le plus proche de la Terre sont les États-Unis, l’Union soviétique et la Chine.