Le mouvement d’opposition de Guaido organise un référendum plusieurs jours après les élections. Il demandera aux Vénézuéliens s’ils veulent mettre fin au régime de Maduro et organiser de nouvelles élections présidentielles.

On ne sait pas si l’un ou l’autre vote attirera des masses de gens, car les sondages indiquent que ni Maduro ni Guaido ne sont populaires parmi les Vénézuéliens à un moment où la crise économique et politique du pays s’aggrave malgré les plus grandes réserves de pétrole du monde.

Plus de 5 millions de personnes ont fui le pays ces dernières années, la plus grande migration du monde après celle de la Syrie déchirée par la guerre. Le Fonds monétaire international prévoit une baisse de 25% cette année du PIB du Venezuela, tandis que l’hyperinflation diminue la valeur de sa monnaie, le bolivar, qui vaut désormais moins d’un millionième de dollar sur le marché libre.

Samedi, le Conseil national de sécurité de la Maison Blanche a déclaré que l’élection prévue dimanche était frauduleuse.

« Cette élection ne sert qu’à maintenir Maduro au pouvoir et ne fait rien pour construire un avenir meilleur pour le peuple vénézuélien », a tweeté le conseil. « Les États-Unis continueront à revendiquer sans relâche la liberté, les droits humains fondamentaux, la primauté du droit et des élections vraiment équitables au Venezuela. »

Des organismes internationaux comme l’Union européenne ont refusé d’envoyer des observateurs aux élections de dimanche, affirmant que les conditions d’un processus démocratique n’existaient pas.