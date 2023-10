Le Venezuela reprend les pourparlers avec l’opposition pour tenter d’assouplir les sanctions

(Bloomberg) — Le gouvernement vénézuélien et une coalition de l’opposition nationale ont repris mardi des pourparlers qui pourraient ouvrir la voie à un allègement des sanctions en échange d’une démonstration des principes démocratiques.

Les plus lus sur Bloomberg

Si les négociations aboutissent à une course présidentielle plus compétitive et à un allègement des restrictions imposées par les États-Unis qui ont paralysé l’économie du Venezuela, le moment pourrait être un tournant pour un pays qui lutte depuis des décennies pour retrouver sa position mondiale. La reprise tant attendue des négociations intervient cinq jours seulement avant que l’opposition organise des primaires pour sélectionner un candidat à la présidentielle de 2024. Nicolas Maduro, devenu président en 2013, devrait briguer un troisième mandat consécutif.

Lors d’une cérémonie de signature de documents à la Barbade, les partis ont convenu d’organiser un scrutin présidentiel au second semestre 2024, invitant cinq organisations internationales à observer le vote et permettant à tous les candidats qualifiés d’y participer. La principale candidate de l’opposition, María Corina Machado, est actuellement interdite d’exercer des fonctions publiques, même si l’accord pourrait lui donner la possibilité de rétablir son éligibilité. Si elle n’y parvient pas, l’accord sera probablement critiqué par les partisans de la démocratie, car il permet à Maduro d’écarter son concurrent le plus populaire.

« C’est le premier pas vers la réalisation du souhait de tous les Vénézuéliens d’une levée progressive des sanctions », a déclaré le chef de la délégation gouvernementale, le législateur Jorge Rodríguez, lors d’une conférence de presse ultérieure. « Dans les prochains jours, nous verrons les résultats de l’accord signé aujourd’hui avec une faction de l’opposition. »

Lire la suite : Gouvernement vénézuélien et opposition à la reprise des négociations sur l’accord américain

Les pourparlers, menés sous la médiation de la Norvège, se dérouleront dans le cadre d’une négociation plus large entre le gouvernement de Maduro et l’administration de Joe Biden. Les États-Unis ont déclaré qu’ils envisageraient de lever certaines sanctions pétrolières et bancaires à condition que les conditions d’élections présidentielles libres et équitables soient remplies.

Machado, la favorite de l’opposition, est disqualifiée jusqu’en 2030 en vertu d’une décision de cette année qui alléguait qu’elle était liée à plusieurs « complots de corruption » et qu’elle était complice du blocus économique et des sanctions contre le Venezuela. Si elle remporte néanmoins largement les primaires, comme prévu, cela fera pression sur le régime de Maduro pour qu’il lui permette de se présenter.

Sa participation pourrait représenter le défi le plus sérieux à son pouvoir depuis 2012, lorsqu’il avait battu de justesse Henrique Capriles. Si elle reste interdite, les États-Unis seront confrontés à des questions difficiles quant à savoir si la démocratie a été suffisamment rétablie pour mettre fin aux sanctions.

S’exprimant lundi à la télévision d’État, Maduro a déclaré qu’il « n’approuverait pas les irrégularités » dans les négociations avec l’opposition et a fait des références voilées au fait que Machado ne serait pas en mesure d’y participer. Le chef de la délégation de l’opposition, Gerardo Blyde, a déclaré que l’opposition avait reçu à la Barbade des garanties selon lesquelles les candidats exclus et les partis politiques auraient la possibilité de rétablir leur éligibilité.

Les précédentes élections vénézuéliennes ont été entachées d’accusations de fraude et d’ingérence du gouvernement. Dans le cadre de cet accord, l’opposition a recherché des observateurs internationaux crédibles pour légitimer le vote. Le Centre Carter, l’UE, l’Union interaméricaine des organismes électoraux, l’Union africaine et un panel des Nations Unies seront invités à assister à l’élection, selon l’accord.

–Avec l’aide de Fabiola Zerpa.

(Mises à jour avec les commentaires du délégué du Venezuela dans le quatrième paragraphe)

Les plus lus de Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP