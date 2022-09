Le Venezuela rejette un rapport de l’ONU détaillant la torture et les violations des droits

GENÈVE – Le gouvernement vénézuélien a rejeté lundi un rapport d’experts indépendants travaillant avec l’organe suprême des droits de l’homme des Nations Unies qui alléguait que le président Nicolas Maduro avait personnellement ordonné la détention d’opposants au gouvernement, qui ont subi des décharges électriques, l’asphyxie et d’autres actes cruels pendant leur détention. Hector Constant Rosales, ambassadeur du Venezuela à Genève, a rejeté le rapport publié la semaine dernière par les experts travaillant pour le Conseil des droits de l’homme de l’ONU comme un “pseudo rapport” qui masquait des “intérêts obscurs” opposés au pays sud-américain. Le gouvernement n’avait pas encore répondu au rapport – le troisième d’une série de la mission d’enquête du conseil sur le Venezuela.

S’adressant au conseil, Constant a fustigé la “terrible politisation” de l’organe de 47 États membres, affirmant que le rapport “va cette fois au-delà des limites de l’indicible, incorporant des accusations directes contre le président et d’autres hautes autorités de mon pays”.

Le dernier rapport a révélé de nouveaux détails sur une série de violations des droits – y compris d’éventuels crimes contre l’humanité – sous le mandat de Maduro, et a présenté des accusations contre des membres de son entourage, comme le chef du parti au pouvoir, Diosdado Cabello.

Il a également déclaré que Maduro avait ordonné la torture dans certains cas, mais n’a fourni aucun détail sur des cas spécifiques. La chef de la mission d’enquête, Marta Valiñas, a déclaré à l’Associated Press la semaine dernière qu’une telle conclusion avait été tirée sur la base “de témoignages différents mais cohérents”.

Les preuves rassemblées par les experts soutenus par l’ONU pourraient un jour être utilisées par la Cour pénale internationale ou par tout pays qui pourrait appliquer la “compétence universelle” pour poursuivre les crimes présumés contre l’humanité.

La mission a été créée en 2019 et son mandat a ensuite été prolongé jusqu’à ce mois-ci. Le conseil n’a pas encore voté sur la prolongation des travaux de la mission, dont les deux rapports précédents ont mis en évidence les mesures que le gouvernement vénézuélien a prises pour réprimer toute opposition réelle ou perçue.

Les rapports précédents ont soulevé des inquiétudes concernant le système judiciaire vénézuélien et des crimes détaillés tels que des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des détentions arbitraires et d’autres actes commis par les autorités vénézuéliennes depuis 2014, l’année suivant l’entrée en fonction de Maduro après la mort du président Hugo Chavez, et une crise complexe. s’est installé dans le pays.

Selon le dernier rapport, le Service national de renseignement bolivarien du Venezuela a appliqué des tactiques telles que des passages à tabac, des décharges électriques, l’asphyxie avec des sacs en plastique et des positions de stress, ainsi que des menaces de tuer et de violer des détenus. Les principales cibles étaient des dirigeants de l’opposition, des étudiants, des journalistes et des personnes travaillant pour des organisations non gouvernementales, a-t-il ajouté.

Le gouvernement de Maduro n’a pas autorisé les experts soutenus par l’ONU à entrer au Venezuela ni répondu à plus de 20 lettres qu’ils ont envoyées aux autorités.

Les pays occidentaux ont exprimé leur soutien à la mission, l’ambassadrice de l’Union européenne, Lotte Knudsen, déclarant que le bloc était “sérieusement préoccupé par la crise prolongée des droits de l’homme au Venezuela et les violations choquantes des droits de l’homme signalées par les mécanismes et les responsables de l’État dans le contexte de la répression politique et de la lutte contre le terrorisme”. opérations criminelles ».

Des pays comme la Russie, l’Iran, Cuba et le Nicaragua ont pris la défense du gouvernement de Maduro.