Le Venezuela rejette le chef de l’opposition soutenu par les États-Unis

Juan Guaido a mené au moins une tentative infructueuse de renverser le président Nicolas Maduro et a reçu le soutien vocal de Washington

Les législateurs de l’opposition au Venezuela ont voté pour dissoudre le «gouvernement intérimaire» formé sous leur ancien chef, Juan Guaido, principal rival du parti socialiste au pouvoir du pays et autrefois chouchou de l’establishment américain de la politique étrangère.

Tenant son vote sur un appel Zoom, l’Assemblée nationale contrôlée par l’opposition a décidé de réorganiser son mouvement vendredi, avec 72 législateurs votant en faveur de la dissolution de la législature contre seulement 29 opposés. Le mandat de Guaido à la tête de l’assemblée, ainsi que sa “présidence par intérim” déclarée en 2019 avec la bénédiction des États-Unis, doivent désormais prendre fin le 5 janvier.

« Le Venezuela a besoin de nouvelles machines dans cette lutte », Le législateur Juan Miguel Matheus du parti d’opposition Justice First a déclaré après le vote, ajoutant que le mandat de Guaido en tant que chef par intérim “était quelque chose qui était censé être temporaire, mais c’est devenu quelque chose de perpétuel.”

Lire la suite Macron s’oublie en discutant avec Maduro du Venezuela (VIDEO)

Guaido et ses partisans, quant à eux, ont fait valoir que la dissolution de l’État intérimaire pourrait signifier la disparition de tout mouvement d’opposition unifié, insistant sur le fait que cela ne ferait que renforcer le pouvoir et l’influence de Maduro, qui a été considéré comme un chef illégitime par Washington et une longue liste de alliés.

“Il ne s’agit pas de défendre Guaido. Il s’agit de ne pas perdre les outils importants dont nous disposons dans cette lutte », a déclaré Guaïdo.

Le bouleversement de la direction de l’opposition fait suite à plusieurs années d’efforts infructueux pour évincer Maduro du pouvoir, y compris une série de manifestations de rue animées et une tentative de coup d’État pur et simple en 2019. Alors que Guaido et ses collègues dirigeants de l’opposition n’ont pas réussi à inspirer des défections massives parmi les forces de sécurité comme espéré, le putsch malheureux a bénéficié d’un soutien rhétorique ouvert de la part des responsables américains.

En plus d’éliminer le gouvernement provisoire, l’assemblée a déclaré qu’elle établirait un nouveau comité pour surveiller les actifs de l’État qu’elle contrôle toujours, qui comprend une quantité d’or stocké à la Banque d’Angleterre, ainsi que la société pétrolière américaine Citgo – même car il continue d’être détenu majoritairement par PDVSA, un géant de l’énergie contrôlé par l’État et exploité par le gouvernement du président Maduro à Caracas.

Lire la suite John Bolton admet avoir planifié des coups d’État à l’étranger

L’Assemblée nationale créera également un panel spécial pour négocier avec Maduro, dans le but de participer à un autre tour d’élections prévu pour 2024.

Alors que les candidats de l’opposition devaient prendre le contrôle de la législature après les élections de 2015, les résultats ont ensuite été invalidés par les tribunaux et le gouvernement a choisi de lancer un tout nouvel organe connu sous le nom d’Assemblée nationale constituante. Depuis lors, les opposants de Maduro ont effectivement dirigé un gouvernement en exil, de nombreux législateurs menant des affaires officielles depuis des pays étrangers.