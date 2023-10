Le Venezuela promet d’organiser des élections libres et équitables en échange de moins de sanctions. X a des doutes. – Twitchy

Deux personnes proches des négociations entre le Venezuela et les États-Unis ont déclaré qu’un accord avait été conclu selon lequel la dictature communiste organiserait des élections libres et compétitives sous surveillance internationale l’année prochaine, en échange de sanctions réduites sur la production pétrolière du membre de l’OPEP. Le Washington Post a annoncé l’accord à X lundi matin dans un fil de discussion à deux postes indiquant que l’accord devait être annoncé après un accord séparé entre l’État socialiste et l’opposition mardi à la Barbade.

L’allégement des sanctions doit être annoncé après que le gouvernement socialiste de Nicolas Maduro et l’opposition vénézuélienne soutenue par les États-Unis aient signé mardi un accord séparé à la Barbade. https://t.co/EBvAzjHTWH – Le Washington Post (@washingtonpost) 16 octobre 2023

Les doutes exprimés par X semblent porter à la fois sur l’article lui-même et sur la fiabilité du despote.

Des exemples des premiers incluent ce joyau.

C’est un cadrage malhonnête. Le Venezuela bénéficie d’un allégement des sanctions parce qu’il accepte les vols d’expulsion. Ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas annoncé les deux décisions le même jour qu’ils ne sont pas liés. Épargnez-moi votre souci d’élections libres au Venezuela. https://t.co/GaAq1K7qqh – Jon Papavaritis (@papavaritis) 16 octobre 2023

L’écrasante majorité doute de la transparence de Maduro.

Un assouplissement des sanctions/une élection présidentielle plus libre serait une excellente nouvelle pour les Vénézuéliens. L’impasse actuelle ne profite à personne. Des « élections plus libres » ne signifieraient cependant pas des élections libres. Le Venezuela resterait une autocratie, mais il existerait une opportunité de pression populaire. https://t.co/6pASZtCuBA – Raul Sánchez Urribarri (@rasurri) 16 octobre 2023

Jajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajjajajajaj#Nicaragua. Négocier avec des terroristes et des narcotraficants. La vraie politique. https://t.co/uhol6YjjrG — Côté. Sóngoro Cosongo (GFE420)🌿🌿🌿🌿🌿 (@TheodoreReiks) 16 octobre 2023

L’espagnol y déclare : « Négociez avec les terroristes et les trafiquants de drogue. » La vraie politique.

La vraie question qui préoccupe tout le monde semble être la suivante.

Qui croit le gouvernement vénézuélien ? – Jésus Colmenarez (@chuo_castillo) 16 octobre 2023

Biden essaie juste de baisser le prix de l’essence avant les prochaines élections 😂😂😂… Maduro ne va rien changer qui lui ferait perdre le pouvoir ! –Michael A. (@Michael20159303) 16 octobre 2023

Cela pourrait effectivement être le cas. Cet écrivain choisit d’adopter une approche attentiste. Nous faisons confiance à Maduro autant que possible. (D’après la dernière visite au gymnase, ce n’est pas très loin.) Nous faisons un peu plus confiance à l’administration Biden. Nous verrons ce qui se passera demain à la Barbade. Nous préférerions voir les sanctions partiellement levées APRÈS les élections plutôt qu’avant. Il est tout simplement trop facile pour le gouvernement de se retirer de cet accord, comme il l’a fait pour bien d’autres.

L’histoire a reçu davantage d’interactions de la part de ceux qui la partagent en dehors des propres publications du Washington Post.

Est-ce qu’il a juré ? —Enguerrand VII de Coucy (@ingelramdecoucy) 16 octobre 2023

En fin de compte, Oilfield Rando résume assez bien nos réflexions.

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA https://t.co/IL3rjfnoEQ – Champ pétrolifère Rando (@Oilfield_Rando) 16 octobre 2023

Suppression des sanctions pour les PROMESSES. Comme notre grand-père aimait à le dire : « pisse dans une main et promets dans l’autre, et vois lequel se remplit en premier ».

