Le Venezuela prend le contrôle d’une prison gérée par des gangs et « démantèle » le Tren de Aragua | Nouvelles des prisons

Le ministre de l’Intérieur affirme que les autorités ont démantelé le groupe criminel redouté qui contrôlait la prison de Tocoron, qui possédait une piscine, un zoo et des restaurants.

Le Venezuela affirme avoir démantelé le gang Tren de Aragua après avoir repris le contrôle d’une prison contrôlée par un groupe criminel redouté dans l’État d’Aragua, dans le nord du pays.

Le ministre de l’Intérieur, Remigio Ceballos, a fait cette déclaration samedi, quelques jours après que le gouvernement vénézuélien a envoyé 11 000 soldats et policiers dans la prison de Tocoron, qui comptait des restaurants, des bars et même des piscines extérieures, et servait de centre opérationnel du Tren de Aragua.

« Nous avons le contrôle total de cette prison et nous avons complètement démantelé l’ancien Tren de Aragua autoproclamé », a déclaré Ceballos aux journalistes.

Il n’a cependant pas fourni de détails supplémentaires.

Le gang Tren de Aragua, qui compterait quelque 5 000 criminels, a vu le jour en 2014 et se spécialise dans les enlèvements, les vols, la drogue, la prostitution et l’extorsion, selon les autorités. Elle a étendu son influence à d’autres activités, certaines légales, mais aussi à l’exploitation illégale de l’or.

Les autorités affirment que le raid visant à reprendre la prison de Tocoron mercredi a porté un « coup dévastateur » au gang, mais des groupes de la société civile ont remis en question le succès de l’opération, soulignant que son chef s’était évadé avant l’opération.

L’Observatoire vénézuélien des prisons (OVV), un groupe qui suit l’évolution des centres de détention notoirement dangereux du pays, a déclaré que le chef du gang, Hector Guerrero, et d’autres dirigeants avaient été prévenus avant le raid et avaient réussi à fuir la prison et le pays un semaine à l’avance.

L’OVV n’a pas précisé dans quels pays ils s’étaient rendus, accusant les autorités d’« opacité ».

Les autorités ont nié ces allégations.

Ceballos a déclaré samedi que quelque 88 membres qui s’étaient évadés lors du raid des forces de sécurité avaient été repris et que la plupart des 1 600 détenus de la prison avaient déjà été transférés dans d’autres prisons à travers le pays.

« C’est une opération à long terme », a-t-il déclaré aux journalistes.

Le ministre a ajouté que les autorités continueraient à rechercher les personnes soupçonnées d’appartenir à ce gang.

Le gouvernement a emmené samedi une trentaine de journalistes faire une visite limitée de la prison, où des excavateurs ont été aperçus en train de démolir certaines des infrastructures construites par les prisonniers.

L’agence de presse AFP a déclaré que les quelques rues que les journalistes étaient autorisés à voir étaient jonchées de bouteilles de bière, de vêtements, de téléviseurs, d’appareils électroménagers et d’animaux empaillés.

Il y avait des stands de nourriture abandonnés près de la piscine et d’un terrain de basket-ball, et les journalistes n’avaient pas pu voir ce qui restait du zoo avec ses flamants roses.

Le gouvernement a précédemment déclaré que quatre responsables pénitentiaires avaient été arrêtés et inculpés de complicité avec les criminels.