Le Venezuela libère l’ancien chef des espions qui a défié Nicolás Maduro

MIAMI (AP) – Le gouvernement vénézuélien a libéré un ancien chef d’espionnage qui a passé près de cinq ans en prison pour avoir dirigé un mouvement de loyalistes au défunt président de gauche Hugo Chávez en contestant le règne de son successeur trié sur le volet, Nicolás Maduro.

Miguel Rodríguez Torres a quitté son pays natal samedi pour vivre en exil en Espagne, selon un proche de Rodríguez Torres qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car la libération n’avait pas encore été annoncée par le gouvernement Maduro. Il était accompagné de l’ancien président espagnol José Luis Rodríguez Zapatero, qui avait travaillé dans les coulisses pour assurer la liberté de Rodríguez Torres, selon la personne.

Rodríguez Torres est un ancien général de division de l’armée qui entretient des liens étroits avec l’armée vénézuélienne, qui est l’arbitre traditionnel des différends politiques du pays. Il s’est fait les dents en tant que pilier révolutionnaire en participant à un coup d’État raté en 1992 dirigé par Chávez, qui était alors commandant de char.

Mais il s’est heurté à Maduro, en remettant en question l’adhésion obstinée du dirigeant socialiste à un contrôle des changes rigide, responsable de la montée en flèche de l’inflation et de la chute de la monnaie.

Jamais adopté par les opposants traditionnellement conservateurs de Maduro, qui le méprisaient pour avoir mené une répression contre les manifestations antigouvernementales en 2014 alors qu’il était ministre de l’Intérieur, Rodríguez Torres a néanmoins galvanisé un petit mouvement combatif d’anciens loyalistes.

Maduro, qui, contrairement à Chávez, n’a jamais servi dans l’armée, l’a immédiatement considéré comme une menace. En mars 2018, il a été emmené par des agents du service de renseignement bolivarien qu’il commandait autrefois alors qu’il prononçait un discours dans la salle de bal d’un hôtel dans lequel il appelait à des élections libres et équitables.

Plus tard, il a été accusé de plusieurs crimes, dont la trahison et la conduite d’une rébellion de caserne. Mais il n’a jamais admis sa culpabilité et a passé la majeure partie des cinq dernières années dans une prison militaire à Caracas.

Joshua Goodman, l’Associated Press