Le Venezuela, la Corée et l’Afghanistan perdent le vote pour l’organe des droits de l’homme de l’ONU

NATIONS UNIES (AP) – Le Venezuela, la Corée du Sud et l’Afghanistan ont perdu des courses disputées pour les sièges au sein de l’organe suprême des droits de l’homme des Nations Unies mardi par l’Assemblée générale, qui a été critiquée pour avoir élu des pays comme le Vietnam et le Soudan, qui ont été accusés d’avoir des problèmes humains abyssaux. dossiers de droits.

L’assemblée de 193 membres a voté au scrutin secret pour pourvoir 14 sièges sur les 47 membres du Conseil des droits de l’homme. Les sièges sont attribués aux régions pour assurer une représentation géographique, une règle qui a régulièrement conduit de nombreuses régions à proposer des listes incontestées – comme l’Afrique, l’Europe de l’Est et les pays occidentaux l’ont fait cette année.

Les groupes de défense des droits de l’homme critiquent depuis longtemps cette pratique, affirmant qu’elle prive les pays membres de l’ONU de tout choix de pays au sein du conseil et garantit pratiquement des sièges à certains pays dont le bilan en matière de droits est médiocre.

Lors des élections de cette année, la course la plus regardée a eu lieu dans le groupe régional Amérique latine et Caraïbes, où le Chili, le Costa Rica et le Venezuela se disputaient deux sièges. Le résultat a vu le Chili obtenir 144 voix, le Costa Rica 134 et le Venezuela 88.

Le Venezuela a remporté de justesse un siège au Conseil des droits de l’homme en 2019. Louis Charbonneau, directeur de l’ONU pour Human Rights Watch, s’est félicité du résultat de mardi, affirmant que l’Assemblée générale avait « à juste titre fermé la porte » à la tentative du Venezuela de rester au conseil.

“Les enquêteurs de l’ONU ont trouvé des preuves que (le président Nicolas) Maduro et d’autres responsables pourraient avoir été responsables de crimes contre l’humanité contre leur propre peuple”, a déclaré Charbonneau.

« Un gouvernement confronté à ce genre d’allégations n’a rien à faire siéger à l’organe suprême des droits de l’homme de l’ONU. Désormais, les États membres de l’ONU devraient chercher des moyens de tenir pour responsables les responsables vénézuéliens responsables de graves violations des droits humains, notamment d’exécutions extrajudiciaires et de torture.

L’autre course étroitement surveillée se déroulait dans la région Asie-Pacifique, où l’Afghanistan, le Bangladesh, le Kirghizistan, les Maldives, la Corée du Sud et le Vietnam se disputaient quatre sièges. Le Bangladesh, le Kirghizistan, les Maldives et le Vietnam ont été déclarés vainqueurs.

Charbonneau a déclaré que “l’élection de gouvernements abusifs comme le Vietnam au conseil ne fait que saper sa crédibilité”.

Dans les régions incontestées, l’assemblée a élu la liste africaine de l’Algérie, du Maroc, de l’Afrique du Sud et du Soudan, les candidats de l’Europe de l’Est de la Géorgie et de la Roumanie, et les candidats des nations occidentales de la Belgique et de l’Allemagne.

Les 14 pays nouvellement élus prendront leurs sièges le 1er janvier et serviront jusqu’au 31 décembre 2025

Le Conseil des droits de l’homme a été créé en 2006 pour remplacer une commission discréditée en raison des piètres antécédents de certains membres en matière de droits. Mais le nouveau conseil a rapidement fait face à des critiques similaires, notamment que les auteurs d’abus de droits cherchaient des sièges pour se protéger et protéger leurs alliés.

Le 7 avril, l’Assemblée générale a approuvé une résolution initiée par les États-Unis visant à suspendre la Russie du Conseil des droits de l’homme en raison des violations des droits qu’elle a commises en envahissant et en prenant le contrôle de certaines parties de l’Ukraine.

Le vote, 93 voix contre 24 avec 58 abstentions, était nettement inférieur à celui des deux résolutions adoptées par l’assemblée en mars exigeant un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, le retrait de toutes les troupes russes et la protection des civils.

L’assemblée a voté à une écrasante majorité le 10 mai pour que la République tchèque remplace la Russie au sein du conseil.

Edith M. Lederer, Associated Press