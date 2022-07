Le Venezuela inculpe 12 personnes pour le meurtre d’un ancien chef de la guérilla

CARACAS, Venezuela (AP) – Les autorités vénézuéliennes ont inculpé samedi 12 personnes pour l’enlèvement et le meurtre d’un partisan de longue date du gouvernement qui était à l’origine de l’enlèvement très médiatisé d’un industriel américain dans les années 1970.

Parmi les accusés figurait l’épouse de l’homme tué, Carlos Lanz. Les autorités ont déclaré qu’elle avait conspiré avec un petit ami pour payer 8 000 $ à des tueurs à gages pour assassiner son mari en 2020.

Lanz a dirigé un groupe de guérilleros qui, en 1976, a kidnappé William Niehous, qui dirigeait les opérations vénézuéliennes d’Owens-Illinois Inc, basée à Toledo, dans l’Ohio. Niehous a été sauvé trois ans plus tard et Lanz a passé près d’une décennie en prison pour le crime.

Lorsque le gauchiste Hugo Chavez a remporté la présidence en 1999, il a confié à Lanz la responsabilité des initiatives de création de coopératives agricoles. Plus tard, Lanz a commencé à enseigner et a écrit sur des sujets tels que la «guerre non conventionnelle», par les États-Unis, l’insurrection culturelle et le développement agricole.

En 2020, Lanz, 74 ans, a disparu près de son domicile dans l’État d’Aragua. Son corps a ensuite été retrouvé dans un ranch d’un État voisin avec deux balles dans la tête – un crime qui a choqué de nombreux membres du gouvernement de Nicolas Maduro qui vénéraient le savant marxiste vieillissant et pensaient que son meurtre aurait pu être commis par des mercenaires étrangers.

“L’enquête est en cours”, a déclaré le procureur général Tarek William Saab lors d’une conférence de presse plus tôt dans la semaine, annonçant une percée dans l’affaire. “Je n’exclus pas qu’il puisse y avoir plus d’arrestations.”

