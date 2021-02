Le Venezuela expulse un haut diplomate européen en raison de nouvelles sanctions

Le gouvernement vénézuélien a ordonné mercredi l’expulsion du principal diplomate de l’Union européenne dans la nation sud-américaine à la suite de la décision du bloc d’imposer des sanctions à plusieurs responsables vénézuéliens accusés de saper la démocratie ou de violer les droits de l’homme.

Isabel Brilhante Pedrosa a eu 72 heures pour quitter le pays en difficulté. Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a déclaré que Brilhante Pedrosa avait été déclarée persona non grata par décision du président Nicolás Maduro.

« Les circonstances de l’agression ne laissent aucune option » en raison du « non-respect du droit international public » et conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, a déclaré Arreaza dans un communiqué à l’issue d’une rencontre avec le diplomate européen dans la capitale, Caracas.

«Nous le faisons parce qu’il y a déjà 55 décisions, de ce qu’ils appellent des sanctions dans l’Union européenne ou dans le système américain, comme s’ils avaient une autorité morale, qu’ils n’ont ni légale, pour imposer des sanctions aux citoyens de tout autre pays », a déclaré Arreaza.

L’action du gouvernement vénézuélien est intervenue deux jours après que les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont sanctionné 19 responsables vénézuéliens, gelant leurs avoirs et leur interdisant de se rendre dans le bloc, invoquant la détérioration de la situation au Venezuela après les élections de décembre 2020. Les principaux partis d’opposition ont boycotté ces élections.

Jusqu’à présent, 55 responsables vénézuéliens ont été sanctionnés par l’Union européenne.

«Les personnes ajoutées à la liste sont principalement responsables de la violation des droits électoraux des oppositions et du fonctionnement démocratique de l’Assemblée nationale et de graves violations des droits de l’homme et des restrictions aux libertés fondamentales», ont déclaré les ministres européens.

C’est la deuxième fois en près de huit mois que Brilhante Pedrosa est déclarée persona non grata et condamnée à quitter le Venezuela. Les deux affaires étaient liées aux sanctions de l’UE contre des fonctionnaires et alliés de Maduro.

En juin dernier, Brilhante Pedrosa a pu rester au Venezuela après que le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, et Arreaza se soient mis d’accord sur la nécessité de maintenir des relations diplomatiques pour «faciliter les voies du dialogue politique».

Arreaza a déploré mercredi que les sanctions aient été imposées à nouveau, affirmant que Maduro avait été «généreux» pour permettre aux diplomates européens de rester après que de nombreux pays aient officiellement reconnu le chef de l’opposition Juan Guaidó comme le chef légitime du pays.

Guaidó, ancien président de l’Assemblée nationale, s’est déclaré président par intérim en 2019 et a été reconnu par 60 pays comme le leader légitime du Venezuela, arguant que la réélection de Maduro en 2018 était frauduleuse. Parmi les pays qui ont reconnu Guaidó figuraient l’Espagne, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

Maduro a accusé à plusieurs reprises les nations européennes et les États-Unis d’avoir tenté illégalement de le forcer à quitter le pouvoir.

‘Isolement international’

Arreaza a remis mercredi des notes de protestation aux ambassadeurs de France et d’Allemagne, ainsi qu’aux chefs de mission d’Espagne et des Pays-Bas. Le gouvernement vénézuélien a accusé ces pays d’orchestrer les nouvelles sanctions.

Le porte-parole de l’Union européenne, Peter Stano, a exhorté le gouvernement vénézuélien à annuler l’éviction de Brilhante Pedrosa, affirmant que cela «ne fera que conduire à un plus grand isolement international du Venezuela».

« Le Venezuela ne surmontera sa crise actuelle que par la négociation et le dialogue, auxquels l’UE est pleinement engagée mais que cette décision mine directement », a-t-il déclaré.

Quelques heures plus tard, Maduro a déclaré dans une apparition télévisée que «l’Union européenne est la bienvenue au Venezuela» tant qu’elle est respectueuse et que les Européens «rectifient» leur position.

Sans cela, il n’y aura pas « de type de dialogue, messieurs de l’Union européenne », a-t-il ajouté.

Le Venezuela est plongé dans une profonde crise politique, sociale et économique attribuée à la chute des prix du pétrole et à deux décennies de mauvaise gestion par les gouvernements socialistes du pays pétrolier. Le Venezuela est en récession depuis des années. Des millions de personnes vivent dans la pauvreté au milieu des prix alimentaires élevés, des bas salaires et de l’inflation à quatre chiffres.