Le Venezuela et la Colombie font un pas vers la normalisation des relations

Commentez cette histoire Commentaire

CARACAS, Venezuela – Les gouvernements du Venezuela et de la Colombie ont fait un pas vers la normalisation des relations lundi lorsque le président Nicolás Maduro a organisé un événement pour accueillir le nouvel ambassadeur du pays voisin, un poste vacant depuis 2019 en raison d’une impasse diplomatique. L’ambassadeur colombien Armando Benedetti a rencontré Maduro un jour après son arrivée au Venezuela. Il a été désigné à ce poste par le nouveau président Gustavo Petro, qui a abandonné l’opposition de son prédécesseur conservateur à Maduro et s’est engagé à rétablir les relations avec son gouvernement.

Maduro et Benedetti se sont rencontrés au Palais Miraflores dans la capitale, Caracas.

La Colombie, pendant des décennies le plus puissant allié des États-Unis dans la région, faisait partie des dizaines de pays qui ont retiré la reconnaissance de Maduro en tant que dirigeant légitime du Venezuela après sa réélection en 2018, qui, selon eux, était frauduleuse.

Petro, le premier président de gauche colombien, et Maduro ont exprimé leur volonté de construire une nouvelle étape de coopération, y compris la réouverture des ponts frontaliers au trafic commercial, le renouvellement de la collaboration militaire pour apaiser les tensions dans les zones où opèrent les groupes armés et la reprise de la coopération colombienne services consulaires au Venezuela.

L’ambassadeur du Venezuela en Colombie, Felix Plasencia, est également arrivé à son poste dimanche.

Maduro a expulsé tous les diplomates colombiens en février 2019. Il soutient que l’ancien président colombien Iván Duque a promu pendant des années des plans visant à renverser son gouvernement.

Duque a soutenu les sanctions économiques que les États-Unis et l’Union européenne ont imposées au Venezuela et a accusé à plusieurs reprises Maduro de protéger certains rebelles colombiens. Maduro, quant à lui, a accusé le gouvernement de Duque d’avoir permis à des Colombiens de comploter contre le Venezuela, notamment lorsque l’opposition soutenue par les États-Unis a tenté de traverser la frontière avec une aide humanitaire et a organisé le concert étoilé “Venezuela Aid Live”.

La Colombie et le Venezuela partagent une frontière d’environ 1 370 milles (2 700 kilomètres). Les bandits, les trafiquants de drogue, les groupes paramilitaires et les guérilleros profitent du paysage éloigné et désolé pour opérer, bien que cela n’ait pas dissuadé le commerce légal avant que Maduro n’ordonne la fermeture des points de passage frontaliers officiels en 2015.

Maduro a ordonné la fermeture de la frontière à la suite d’une attaque subie par trois soldats et un civil dans une ville frontalière alors qu’ils menaient des opérations de lutte contre la contrebande. La circulation piétonne a finalement repris et certaines marchandises ont continué à traverser le pont le plus au nord.

Les marchandises ont continué d’entrer illégalement au Venezuela par des chemins de terre tenus par des groupes armés et d’autres avec la bénédiction des autorités des deux côtés de la frontière. De même, des importations illégales entrent également en Colombie, mais à plus petite échelle. Chaque jour, les hommes traînent des charges de boissons gazeuses, d’avocats et d’autres produits, d’huile de cuisson et d’autres marchandises sur des charrettes, des vélos, des motos et leur propre dos sur des routes illégales.

Le commerce sanctionné, cependant, circulerait à un rythme beaucoup plus élevé.

Les échanges commerciaux qui atteignaient 2,4 milliards de dollars en 2014 ont été réduits l’année dernière à environ 406 millions de dollars, dont 331 millions de dollars d’importations en provenance de Colombie, selon la Chambre d’intégration économique vénézuélienne-colombienne. Le groupe, basé à Caracas, estime que l’activité de cette année pourrait atteindre 800 millions de dollars si la frontière reste fermée, mais pourrait atteindre 1,2 milliard de dollars si les points de passage rouvrent aux véhicules.

Le gouvernement vénézuélien a estimé que les échanges commerciaux dans l’année suivant la réouverture complète de la frontière pourraient dépasser 4 milliards de dollars.