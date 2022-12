Le Venezuela et Chevron signent un contrat pétrolier à Caracas

CNN

—



Le gouvernement vénézuélien et la compagnie pétrolière américaine Chevron ont signé vendredi à Caracas un contrat pour reprendre leurs activités au Venezuela, selon la chaîne de télévision publique VTV.

“Ce contrat vise à poursuivre les activités de production et de développement dans ce secteur de l’énergie, encadrées par notre Constitution et les lois vénézuéliennes qui régissent l’activité pétrolière dans le pays”, a déclaré le ministre vénézuélien du pétrole Tareck El Aissami, qui a été frappé de sanctions américaines en 2017.

Il a assisté à la cérémonie de signature avec des représentants de la société publique vénézuélienne de pétrole et de gaz naturel PDVSA et Chevron.

Avril 2023 marquera le 100e anniversaire de Chevron au Venezuela, a déclaré El Aissami lors de l’événement.

Cette décision intervient après que les États-Unis ont accordé à Chevron une autorisation limitée de reprendre le pompage du pétrole du Venezuela la semaine dernière, à la suite d’une annonce selon laquelle le gouvernement vénézuélien et le groupe d’opposition étaient parvenus à un accord sur l’aide humanitaire et continueront de négocier une solution à la crise chronique du pays. crise économique et politique.

Les États-Unis ont cherché des moyens de permettre au Venezuela de commencer à produire plus de pétrole et à le vendre sur le marché international, réduisant ainsi la dépendance énergétique mondiale vis-à-vis de la Russie, ont déclaré des responsables américains à CNN en mai.

Une licence de 6 mois a été accordée la semaine dernière au Venezuela par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain, et les États-Unis peuvent la révoquer à tout moment. De plus, tous les bénéfices réalisés iront au remboursement de la dette envers Chevron et non au régime de Maduro, selon un haut responsable.

En 2017, l’OFAC a déclaré qu’El Aissami avait joué un “rôle important dans le trafic international de stupéfiants”, selon un communiqué de presse.

Le département du Trésor a déclaré qu’il “a facilité les expéditions de stupéfiants du Venezuela pour inclure le contrôle des avions qui partent d’une base aérienne vénézuélienne, (et) les expéditions de stupéfiants de plus de 1 000 kilogrammes du Venezuela à plusieurs reprises, y compris celles avec les destinations finales du Mexique et le États-Unis.”

En outre, le département a déclaré qu’El Aissami était lié à la coordination des expéditions de drogue vers Los Zetas, un violent cartel mexicain de la drogue, et fournissait une protection à un baron de la drogue colombien.