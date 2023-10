Le Venezuela émet un mandat d’arrêt contre le putschiste manqué

Juan Guaido a fui vers Miami plus tôt cette année après que trois des quatre factions de l’opposition vénézuélienne l’ont abandonné.

Le Venezuela a émis jeudi un mandat d’arrêt contre le chef du coup d’État manqué Juan Guaido, accusant le chef de l’opposition trié sur le volet par Washington de trahison, d’usurpation des fonctions de l’État et de détournement de l’argent de l’État.

Le procureur général Tarek William Saab a annoncé que Caracas avait également demandé une notice rouge d’Interpol contre Guaido, accusé de mauvaise gestion des fonds publics sous le contrôle de son «Gouvernement intérimaire», en particulier l’ancienne société d’engrais Monomeros et l’ancienne compagnie pétrolière publique Citgo Petroleum.

Les décisions financières irresponsables de son cabinet ont coûté 19 milliards de dollars au Venezuela, selon Saab, qui a affirmé que Guaido avait utilisé l’argent du pétrole de l’État à son propre bénéfice, notamment pour payer ses frais juridiques. Plus tôt cette année, une cour d’appel fédérale du Delaware a semblé confirmer ces affirmations, estimant que le gouvernement intérimaire de Guaido avait utilisé l’argent de la compagnie pétrolière nationale Petroleos de Venezuela SA pour financer ses propres dettes.

Vivant actuellement en exil à Miami, Guaido a dénoncé jeudi le mandat d’arrêt dans le cadre d’une «machine à promouvoir les mensonges de la dictature» dans un message sur X (anciennement Twitter), affirmant qu’il était «persécuter physiquement et moralement[d].»

Après avoir été élu président de l’Assemblée nationale contrôlée par l’opposition du Venezuela en 2019, Guaido a déclaré frauduleuse la propre réélection du président Nicolas Maduro et s’est nommé président par intérim du pays. Bénéficiant du plein soutien des États-Unis et de plusieurs de leurs alliés dans l’hémisphère occidental et en Europe, il a pris le contrôle des comptes bancaires internationaux du Venezuela, y compris ceux de certaines industries publiques. Cependant, de multiples tentatives ultérieures visant à déclencher un soulèvement populaire et à déloger le gouvernement socialiste ont échoué, ce qui a coûté à Guaido l’essentiel de son soutien politique dans son pays et de sa crédibilité à l’étranger.

Une coalition de partis d’opposition vénézuéliens a voté en décembre pour dissoudre le parti du putschiste potentiel.Gouvernement intérimaire» et former un comité chargé de présenter de nouveaux candidats aux élections de l’année prochaine, pour lesquelles les primaires commencent ce mois-ci. Washington a discrètement retiré son soutien à la candidature de Guaido à la présidence en janvier, même si le Département d’État aurait continué à l’inclure dans les discussions politiques.

L’ancien chef de l’opposition a fui vers les États-Unis en avril lorsque la Colombie a refusé de l’héberger, au mépris d’une interdiction de voyager imposée par le tribunal. Guaido, qui a déclaré qu’il tentait d’assister à une conférence internationale à Bogota, a été placé sur un vol à destination des États-Unis par des agents de l’immigration alors que le ministère colombien des Affaires étrangères se plaignait qu’il était arrivé dans un «manière irrégulière» et a souligné qu’il n’avait pas été invité au sommet en question.

Le mois dernier, Guaido a été embauché en tant que professeur invité et chercheur principal en leadership au Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University. Pour avoir dirigé huit séances de groupe d’étude, encadré des étudiants et fait des apparitions aux conférences et séminaires publics de l’école au cours du semestre d’automne, il recevra 40 000 $.