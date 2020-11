Le Venezuela attaque une organisation caritative alimentaire et interrompt les repas pour les enfants

CARACAS, Venezuela – Des agents du gouvernement ont perquisitionné les bureaux et gelé les comptes bancaires d’une grande organisation caritative vénézuélienne, menaçant une bouée de sauvetage pour des milliers d’enfants pendant l’une des crises humanitaires les plus profondes au monde. Les raids, qui ont commencé la semaine dernière, sont la dernière attaque du gouvernement contre des opposants présumés alors que le président Nicolás Maduro consolide progressivement le pouvoir. Après avoir écrasé les partis d’opposition, sa campagne de répression vise de plus en plus les organisations civiles indépendantes qui tentent d’atténuer la crise. Le gouvernement a accusé l’organisation caritative alimentaire, Feed the Solidarity, de canaliser les dons étrangers à des fins de subversion politique, sans fournir de preuves. L’organisme de bienfaisance et ses alliés ont qualifié les accusations et les raids de stratagème politique insensible qui menace la vie des citoyens les plus vulnérables du pays. «L’effet de cela sera brutal», a déclaré Susana Raffalli, une importante nutritionniste vénézuélienne et militante de l’aide humanitaire. «Chaque travailleur social aura désormais peur de continuer à travailler.»

Alors que l’économie vénézuélienne s’effondrait sous M. Maduro, le gouvernement a considérablement réduit les dépenses d’éducation, de soins de santé et même d’aide alimentaire, laissant les groupes à but non lucratif combler le vide. Seuls 4% des Vénézuéliens ont gagné l’année dernière suffisamment pour répondre à leurs besoins de base, selon à une enquête par les plus grandes universités publiques du pays. Feed the Solidarity gère des dizaines de soupes populaires dans les quartiers populaires du pays, au service de 25 000 enfants, selon son fondateur, Roberto Patiño. Le déjeuner de l’organisme de bienfaisance fournit souvent le seul repas quotidien des enfants, selon les entretiens du New York Times avec des dizaines de bénéficiaires au cours des deux dernières années. De nombreux enfants ne mangent qu’une partie de leurs repas afin de pouvoir apporter le reste à leur famille. M. Patiño a déclaré que l’organisme de bienfaisance devra interrompre son service la semaine prochaine parce que le gel de leurs comptes bancaires les empêche d’acheter de la nourriture.

La répression a commencé la semaine dernière lorsque les régulateurs bancaires et la police secrète ont fait une descente dans la plus grande banque privée du Venezuela, Banesco, pour enquêter sur les transferts d’argent de l’organisme de bienfaisance aux familles vulnérables, selon M. Patiño. La banque a publié une déclaration pour prendre ses distances avec M. Patiño, mais n’a pas répondu à la demande de commentaires sur le raid du régulateur.

Cette semaine, la police secrète a fait une descente dans le bureau de Feed the Solidarity et dans la résidence enregistrée de M. Patiño, disant à sa famille qu’ils avaient un mandat d’arrêt contre le militant. M. Patiño est membre du parti d’opposition modéré du Venezuela, Justice First, mais il a toujours soutenu que son travail social est séparé de la politique. «Nous recevons des gens de toutes tendances politiques, il n’y a pas de politique dans nos cantines», a déclaré M. Patiño, 32 ans, dans un entretien téléphonique sans se cacher. «Ce qui me fait le plus mal maintenant, c’est que tous ces enfants n’auront pas leur repas la semaine prochaine. La répression de l’organisation caritative fait partie de la longue campagne de répression de M. Maduro contre les forces sociales et politiques échappant à son contrôle. Mais cela semble contredire directement ses tentatives pour persuader la nouvelle administration Biden de desserrer les sanctions internationales qui ont étranglé l’économie. Feed the Solidarity fait partie du programme humanitaire des Nations Unies au Venezuela et a été soutenu financièrement par l’Union européenne, plusieurs de ses principaux États membres et le Vatican. L’ambassade des États-Unis au Venezuela a qualifié le harcèlement de l’organisme de bienfaisance «d’acte méprisable du régime», dans un Message Twitter jeudi. Les missions locales de l’Union européenne et de l’Allemagne n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur les raids contre l’association caritative.