Le Venezuela arrête le frère de l’ancien tsar du pétrole dans une enquête sur la corruption

Plus précisément, Fidel Ramirez, un médecin qui a autrefois soigné le regretté Hugo Chavez, est accusé d’avoir amassé 250 000 euros sur un compte à la Banca Privada d’Andorra, ou BPA, provenant de services médicaux prétendument frauduleux qu’il a facturés à PDVSA par l’intermédiaire de deux sociétés sous d’autres les noms des individus.

Les autorités bancaires d’Andorre, un pays montagneux coincé entre la France et l’Espagne, sont intervenues en 2015 au milieu d’allégations du département du Trésor américain selon lesquelles elle était devenue un porte-parole central du blanchiment d’argent des élites liées au gouvernement au Venezuela, en Russie et en Chine.

Rafael Ramirez n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire et est resté silencieux ces derniers jours sur les réseaux sociaux, où il prend fréquemment des coups contre le gouvernement de Nicolás Maduro et ses efforts répétés pour le lier à la corruption chez PDVSA. La dernière tentative est survenue plus tôt ce mois-ci lorsque Saab, agissant en réponse aux plaintes de l’actuel chef du pétrole, Tareck El Aissami, a accusé Ramirez d’être impliqué dans un stratagème monétaire de 5 milliards de dollars impliquant de faux prêts à PDVSA de la part d’initiés du gouvernement.