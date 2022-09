Le Venezuela arrête le frère de l’ancien tsar du pétrole dans une enquête sur la corruption

CARACAS, Venezuela (AP) – Le Venezuela a renvoyé en prison le frère de l’ancien tsar du pétrole du pays dans le cadre d’une enquête en cours sur un stratagème de détournement de fonds de plusieurs milliards de dollars à la compagnie pétrolière publique.

Fidel Ramirez a été arrêté mercredi dernier après avoir omis de comparaître devant le tribunal comme l’exigeaient les conditions de sa libération sous caution, a déclaré dimanche le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, dans une brève interview accordée à l’Associated Press.

Ramirez a été initialement arrêté début 2018 pour son implication présumée dans un stratagème vieux de dix ans visant à siphonner sur un compte bancaire dans le petit pays européen d’Andorre 2 milliards de dollars du géant pétrolier public PDVSA.

Au moment des crimes présumés, PDVSA était sous la direction de son frère, l’ancien ministre du Pétrole Rafael Ramirez, un critique sévère du gouvernement socialiste qu’il a autrefois servi.

Plus précisément, Fidel Ramirez est accusé d’avoir amassé 250 000 euros sur un compte à la Banca Privada d’Andorra, ou BPA, provenant de services médicaux prétendument frauduleux qu’il a facturés à PDVSA par l’intermédiaire de deux sociétés sous le nom d’autres personnes.

Les autorités bancaires d’Andorre, un pays montagneux coincé entre la France et l’Espagne, sont intervenues en 2015 au milieu d’allégations du département du Trésor américain selon lesquelles elle était devenue un porte-parole central du blanchiment d’argent des élites liées au gouvernement au Venezuela, en Russie et en Chine.

Rafael Ramirez n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire et est resté silencieux ces derniers jours sur les réseaux sociaux, où il prend fréquemment des coups contre le gouvernement de Nicolás Maduro et ses efforts répétés pour le lier à la corruption chez PDVSA. La dernière tentative est survenue plus tôt ce mois-ci lorsque Saab, agissant en réponse aux plaintes de l’actuel chef du pétrole, Tareck El Aissami, a accusé Ramirez d’être impliqué dans un stratagème monétaire de 5 milliards de dollars impliquant de faux prêts à PDVSA de la part d’initiés du gouvernement.

Ramirez a été pendant des années l’un des assistants les plus fiables de l’ancien président Hugo Chavez, chargé de gérer les plus grandes réserves de pétrole du monde à une époque de flambée des prix du pétrole.

Mais lorsque l’icône socialiste décédée est tombée malade, mourant finalement d’un cancer, il a vu son influence au sein de la révolution bolivarienne s’estomper alors que son rival Maduro resserrait son emprise sur le pouvoir. Il a qualifié les accusations portées contre lui au Venezuela de chasse aux sorcières en représailles à sa décision de rompre avec Maduro, qu’il a tenté de renverser en tant que président. L’Italie, où Ramirez a fui après avoir démissionné en 2017 de son poste d’ambassadeur du Venezuela auprès des Nations Unies, a rejeté l’année dernière la demande d’extradition du Venezuela, estimant qu’il ferait face à des persécutions politiques s’il était envoyé à la banque.

Mais Ramirez a également été sur le radar des procureurs aux États-Unis, ayant été nommé – mais non inculpé – dans un acte d’accusation partiellement descellé en 2018 à Houston contre cinq anciens responsables de PDVSA

L’acte d’accusation allègue que deux des personnes inculpées ont dit à des hommes d’affaires que le produit des pots-de-vin versés en échange de paiements rapides et de contrats serait partagé avec un haut responsable vénézuélien. Ce fonctionnaire a été identifié dans la partie non scellée de l’acte d’accusation uniquement en tant que «fonctionnaire B». Le politicien vénézuélien non identifié est Ramirez, a déclaré un responsable américain à l’Associated Press.

La corruption sévit depuis longtemps au Venezuela, qui se trouve au sommet des plus grandes réserves de pétrole du monde, mais les responsables sont rarement tenus pour responsables – un irritant majeur pour les citoyens, dont la majorité vit avec 1,90 dollar par jour, la référence internationale de l’extrême pauvreté.

—

Goodman a rapporté de Miami

Jorge Rueda et Joshua Goodman, Associated Press