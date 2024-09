Le Venezuela accuse les États-Unis de « piraterie » — RT World News

La saisie d’un avion présidentiel viole le droit international, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Ivan Gil Pinto

La décision des États-Unis de saisir un avion utilisé par le président vénézuélien Nicolas Maduro est flagrante « piratage, » a déclaré le ministre des Affaires étrangères du pays sud-américain, Ivan Gil Pinto.

Lundi, le ministère américain de la Justice (DOJ) a confirmé les informations des médias selon lesquelles ses agents avaient saisi un avion Dassault Falcon 900EX prétendument lié au dirigeant vénézuélien et à son entourage proche.

Washington a affirmé que l’avion « a été illégalement acheté pour 13 millions de dollars par l’intermédiaire d’une société écran et sorti clandestinement des États-Unis », ajoutant qu’il a été saisi en République dominicaine et transféré en Floride à la demande des États-Unis « sur la base de violations des lois sur le contrôle des exportations et des sanctions. »

Le ministère de la Justice a affirmé que l’avion avait été acheté par l’intermédiaire d’une société basée dans les Caraïbes et livré au Venezuela en avril 2023. Depuis lors, il a été utilisé par le gouvernement Maduro, notamment pour transporter le dirigeant vénézuélien lui-même vers d’autres pays, a affirmé le ministère.















Ivan Gil a dénoncé cette décision comme « une pratique criminelle répétée qui ne peut être qualifiée autrement que de piraterie. » Les États-Unis, a-t-il ajouté, « Ils ont confisqué illégalement un avion qui a été utilisé par le président de la République, se justifiant par les mesures coercitives qu’ils imposent unilatéralement et illégalement dans le monde entier. »

Le gouvernement de Maduro a également averti qu’il « se réserve le droit de prendre toute mesure légale pour réparer ce préjudice à la nation, ainsi que tous les autres dommages causés par la politique criminelle » de Washington.

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Eduardo Rodriguez, s’est joint à la réaction, condamnant ce qu’il a appelé « la confiscation illégale et frauduleuse » de l’avion de Maduro et accusant les États-Unis de violer le droit international.

Les États-Unis et le Venezuela sont en désaccord depuis longtemps, Washington soutenant systématiquement un changement de régime dans ce pays d’Amérique latine. En 2019, les États-Unis ont reconnu Juan Guaido, alors président de l’Assemblée nationale du Venezuela, comme président par intérim légitime du pays, tout en soutenant l’opposition. En août, les États-Unis ont également reconnu le principal rival de Maduro, Edmundo Gonzalez, comme vainqueur de l’élection présidentielle.

Washington a imposé de lourdes sanctions économiques au Venezuela dans le but de faire pression sur le pays, notamment en interdisant aux entreprises américaines de faire des affaires avec toute personne associée au gouvernement vénézuélien.