Le Venezuela accuse les États-Unis de bloquer son accès aux vaccins Covax avec des sanctions

La déclaration faite par le responsable du gouvernement vénézuélien lors d’une émission télévisée a affirmé que les États-Unis bloquaient « des ressources pouvant être utilisées pour immuniser la population du Venezuela » avec des sanctions qui interdisent les versements au régime international Covax.

Le gouvernement du président Nicolas Maduro a déclaré en mars qu’il avait payé la quasi-totalité du paiement de 120 millions de dollars requis pour recevoir les vaccins du programme Covax. Cependant, jeudi, Rodriguez a déclaré que le paiement restant de 10 millions de dollars avait été bloqué.

Suite aux remarques du vice-président du pays, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a pris à des médias sociaux de partager une lettre de Covax informant la nation que son paiement avait été interdit.

Selon la lettre de Covax publiée par Arreaza, Swissbank UBS a informé le système international que quatre opérations vénézuéliennes étaient « bloqué et sous enquête ». Cependant, la lettre n’a pas confirmé qu’ils étaient bloqués par les sanctions américaines, comme le prétend le Venezuela.

Le Venezuela, qui n’a jusqu’à présent administré que 230 000 doses de vaccin, espérait obtenir les vaccins Johnson & Johnson et Novavax de Covax. On ne sait pas si Covax avait accepté cette demande spécifique ou si le groupe aurait envoyé des doses alternatives.

Les doses que le Venezuela a utilisées jusqu’à présent ont été fournies par la Chine et la Russie, permettant au pays de commencer à vacciner le personnel médical et les personnes âgées.

Depuis le début de la pandémie, le Venezuela a signalé 246 764 cas confirmés de virus et 2 764 décès, selon les données fournies à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cependant, les responsables de la santé ont craint que le nombre réel ne soit considérablement plus élevé, en raison d’une sous-déclaration et de tests limités.

Le dispositif Covax, lancé par l’OMS, la Commission européenne et la France, a été mis en place pour accélérer le développement et la fabrication de vaccins Covid, ainsi que pour assurer un accès mondial rapide, juste et équitable aux doses.

