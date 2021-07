Le Venezuela accuse les avions militaires américains d’avoir violé son espace aérien depuis la Colombie, prévient qu’il pourrait « répondre avec force »

Un avion de transport militaire C-17 appartenant à l’US Air Force a atterri jeudi soir dans l’État vénézuélien de Zulia, frontalier de la Colombie, a déclaré son ministre de la Défense Vladimir Padrino Lopez dans un communiqué. L’avion aurait parcouru ce parcours sur quelque 14 milles marins (26 kilomètres), a indiqué le ministère. Il a ajouté que des avions américains auraient traversé le pays à 21 reprises cette année, le qualifiant de «violation grave des normes aéronautiques internationales. «

Washington n’a pas immédiatement commenté, selon Reuters.

Le « provocation flagrante» s’est produit dans le cadre d’exercices militaires conjoints en Colombie auxquels participent des avions de chasse américains, a déclaré le Venezuela. « Des missions de reconnaissance sont en cours vers la zone géographique vénézuélienne», a-t-il allégué, condamnant la présence militaire américaine en Colombie, qui, selon lui, «affecte considérablement la stabilité” dans toute la région Amérique du Sud et Caraïbes.

Président Nicolas Maduro »a donné des ordres précis pour rester vigilant et répondre avec force à tout acte d’agression« , indique le communiqué.

Ce mois-ci, le Venezuela a signalé une opération militaire à grande échelle dans la capitale, avec des troupes gouvernementales combattant une importante organisation criminelle. Au cours de l’opération, les autorités ont saisi un important arsenal d’armes, affirmant qu’elles étaient d’origine colombienne et américaine. Ils ont également identifié certains des membres arrêtés du gang comme des paramilitaires colombiens de droite et accusé Bogota et ses partenaires à Washington de tenter de déstabiliser la situation à Caracas et d’inciter à la violence.

Les États-Unis ne reconnaissent pas le président Nicolas Maduro comme le leader légitime et ont été impliqués dans un effort de plusieurs années pour renverser le gouvernement socialiste vénézuélien par le biais de sanctions économiques et d’autres mesures. Washington, ainsi que la majorité des pays européens et sud-américains, considèrent le politicien de l’opposition Juan Guaido comme le leader légitime, à la suite d’une élection présidentielle de 2018, cependant, ses nombreuses tentatives pour s’installer à Caracas ont jusqu’à présent échoué. Des nations comme la Chine, la Russie, l’Iran et la Turquie continuent de considérer Maduro comme président du pays.

