Le Venezuela a déjoué un complot de la CIA visant à tuer Maduro – ministre de l’Intérieur – RT World News

Diosdado Cabello affirme que les suspects arrêtés, dont un militaire américain, prévoyaient de commettre des actes de terrorisme

Les services de sécurité vénézuéliens ont déjoué un complot soutenu par la CIA visant à assassiner le président Nicolas Maduro et à organiser des actes de terrorisme, a affirmé le ministre de l’Intérieur. Diosdado Cabello a déclaré que deux ressortissants espagnols, un ressortissant tchèque et trois ressortissants américains, dont un militaire américain en service actif, ont été arrêtés et que plusieurs centaines d’armes à feu de type militaire ont été saisies.

En juillet dernier, Maduro a été réélu pour un troisième mandat, avec 52 % des voix, à l’issue d’une élection présidentielle contestée. L’opposition a toutefois accusé le gouvernement d’avoir truqué le scrutin. Les États-Unis, l’Union européenne, la plupart des États d’Amérique latine et le G7 ont depuis refusé de reconnaître Maduro comme chef d’État élu.

Caracas a à son tour accusé Washington d’avoir tenté d’organiser un coup d’État.

Dans une interview accordée samedi à la chaîne de télévision Telesur, Cabello a affirmé que le chef de l’un des groupes était un citoyen américain nommé Wilbert Castaneda, membre d’un détachement de Navy SEAL décoré pour ses missions en Afghanistan et en Irak. Il a été appréhendé le 1er septembre, a ajouté le ministre.

Un porte-parole du département d’État américain a confirmé au média EFE que plusieurs citoyens américains, dont un militaire actif, avaient été détenus au Venezuela.

Le fonctionnaire, cependant, « catégoriquement » a rejeté les allégations selon lesquelles le gouvernement américain aurait joué un rôle dans une conspiration visant à évincer Maduro.















Le ministre vénézuélien de l’Intérieur a également révélé que deux ressortissants espagnols – José María Basoa Valdovinos et Andres Martinez Adasme – avaient été arrêtés dans le sud du pays.

Selon Diosdado Cabello, tous deux seraient liés au Centre national de renseignement espagnol, une affirmation démentie par Madrid.

Le plan impliquait soi-disant des mercenaires et des groupes criminels vénézuéliens, et prévoyait, entre autres, des émeutes massives dans les prisons à travers le pays.

Les présumés conspirateurs ont fait entrer clandestinement quelque 400 armes à feu, que les forces de sécurité vénézuéliennes ont saisies, a déclaré Cabello. Le groupe aurait également cherché à se procurer des explosifs plastiques C4.

Il a ensuite suggéré que l’ensemble de l’opération avait été dirigé par la Maison Blanche et la CIA, et envisageait l’assassinat du président Maduro ainsi que du vice-président exécutif Delcy Rodriguez et de Cabello lui-même.

Les saboteurs présumés avaient également l’intention de lancer une attaque sous fausse bannière contre l’ambassade d’Argentine à Caracas et de l’imputer au gouvernement vénézuélien, a affirmé le ministre.

En outre, le groupe avait prévu d’attaquer les services publics et les infrastructures de transport à travers le Venezuela, selon Cabello.

« Nous voulons que le monde sache que le Venezuela est assiégé par [forces of] impérialisme, » le ministre de l’intérieur a déclaré, pointant du doigt « extrême droite » forces à la maison.

« L’Espagne est impliquée dans cette affaire et les États-Unis gèrent cette opération », Cabello a allégué.