Dimanche Igboho

Au Nigéria, les affrontements entre les Fulanis et d’autres groupes ont coûté des milliers de vies au cours des dernières décennies et maintenant un vendeur de voitures est devenu une figure nationale controversée dans ce conflit de plus en plus meurtrier, comme le rapporte Nduka Orjinmo de la BBC.

Salué comme un héros par ses partisans, dimanche « Igboho » Adeyemo est considéré comme un dangereux ramasseur de canaille par ses opposants, accusé d’incitation à la haine ethnique et au meurtre.

Autrefois bien connu dans sa partie du sud-ouest du Nigéria, il est maintenant devenu l’un des personnages les plus discutés – et les plus controversés – à travers le pays.

Grâce à une série de déclarations incendiaires, M. Adeyemo a été plongé au cœur de l’une des divisions ethniques les plus meurtrières du Nigéria – le conflit entre les éleveurs peuls et d’autres groupes, sur l’accès à la terre et les droits de pâturage.

Lionisé dans un long métrage

Le mois dernier, après le meurtre d’un homme politique, M. Adeyemo a estimé qu’il en avait assez vu et a attiré l’attention avec sa demande que les éleveurs peuls, du nord du Nigéria, quittent le sud-ouest, considéré comme le foyer de l’ethnie Yoruba, pour tous leurs crimes présumés.

Mais ce défenseur autoproclamé des sans défense, populairement connu sous le nom d’Igboho – d’après sa ville natale du sud-ouest de l’État d’Oyo – n’est pas étranger à la controverse et aux conflits meurtriers.

Le joueur de 48 ans a été reconnu localement pour son rôle, à la fin des années 1990, dans des batailles communautaires inter-Yoruba séculaires. Ses exploits réputés ont été joués dans un long métrage qui était une démonstration fantastique de charmes magiques et de juju.

Dans une scène où des gangs rivaux s’affrontent, l’acteur jouant M. Adeyemo arrive sur une moto, ramasse une banane empoisonnée et en mange calmement la moitié sans ressentir de mauvais effets. Il arrache alors une mitrailleuse et tire sur ses adversaires qui fuient dans tous les sens.

Ce film et d’autres histoires à son sujet, comme celui qu’il se promène avec un serpent autour du cou, ont contribué à une réputation locale d’invincibilité.

Qui est Sunday Adeyemo?

L’histoire continue

Né en 1972 à Igboho, état d’Oyo

Dirige un concessionnaire vendant des voitures neuves et d’occasion

Était mécanicien de motos dans ses premières années

A une fondation qui porte son nom qui s’adresse aux nécessiteux

On ne sait pas comment il est entré dans le secteur de l’automobile qu’il opère hors de la ville d’Ibadan, mais il semble y avoir réussi, en vendant de tout, des nouvelles Rolls Royces aux Toyota d’occasion. Sa clientèle comprend de puissants politiciens et gouverneurs et il est souvent vu avec eux en public.

M. Adeyemo a acquis une certaine notoriété nationale en octobre dernier lorsqu’il a profité de la fête de l’indépendance du pays pour appeler à la création d’une république yoruba indépendante, bien qu’il ait été largement ridiculisé pour cette idée.

Maintenant, cependant, comme il est devenu un paratonnerre pour les griefs locaux, il est pris plus au sérieux.

Les droits fonciers sont au cœur de ces griefs.

Le changement climatique pousse les éleveurs peuls à aller plus au sud pour faire paître leur bétail

Les éleveurs peuls et leurs familles marchent sur des centaines de kilomètres de l’extrême nord au centre du Nigeria et au-delà au moins deux fois par an pour trouver les meilleurs pâturages pour leur bétail. Mais cela a souvent conduit à des frictions avec les communautés locales, qui accusent leur bétail de piétiner leurs récoltes et accusent parfois les éleveurs de vols et d’autres crimes.

Certains éleveurs sont également employés par de riches sudistes qui possèdent le bétail mais emploient des Peuls pour s’occuper d’eux.

Un plan du gouvernement fédéral approuvé en 2019 pour résoudre le problème en créant des ranchs pour les bergers a été rejeté par la plupart des gouverneurs du sud qui ont accusé le président Muhammadu Buhari, un Peul, d’avoir fait un complot pour saisir des terres pour son peuple.

Ces dernières années, les affrontements sont devenus plus meurtriers, tant les Peuls que leurs opposants ont mis en place des milices d’autodéfense armées.

Dans le sud-ouest, les gouverneurs des États ont créé une équipe de sécurité régionale, Amotekun, pour aider à résoudre les problèmes.

Le pâturage à ciel ouvert a également été interdit dans les six États du sud-ouest.

Carte: Nigéria

Des tensions ont éclaté en décembre après le meurtre de la politicienne Fatai Aborode, dans l’État d’Oyo.

M. Adeyemo a décidé de prendre les choses en main et a dit aux Peuls de partir, sans fournir aucune preuve de leur implication dans ce meurtre ou dans d’autres crimes présumés.

Après l’expiration de son ultimatum de sept jours en janvier, il a organisé un rassemblement dans la zone où le meurtre a eu lieu, après quoi les maisons de quelques Peuls plus installés, qui faisaient partie de la communauté depuis des générations, ont été incendiées.

‘Je frissonne quand j’entends son nom’

Abdulkadri Saliu, le chef des Peuls de la région, dont la maison a été incendiée et qui a maintenant pris la fuite, a accusé M. Adeyemo d’être à l’origine du trouble.

«À la mention du nom d’Igboho, j’ai peur et je frissonne», a-t-il dit, ajoutant qu’il n’avait jamais vu de violence comme celle-là.

Il a également allégué que son jeune frère avait été tué.

Abdulkadri Saliu accuse M. Adeyemo d’avoir incité les villageois à détruire sa propriété, ce qu’il nie

M. Adeyemo a nié la responsabilité du problème, affirmant que la police avait été avec lui tout au long de son séjour dans la région.

Mais il s’est également rendu à Yewa, dans l’État d’Ogun, pour «expulser» les éleveurs peuls.

Là, il a été reçu par une foule joyeuse et les a fouettés en disant que « des bergers tueurs » avaient échappé à la justice « parce que les bergers sont proches du gouvernement fédéral ».

« Tout berger peul qui se livre à un enlèvement devrait être débusqué », a-t-il ajouté.

La police déclare enquêter sur les deux incidents mais ne dira pas s’il s’agit d’un suspect.

Vous pourriez également être intéressé par:

Ses actions ont été largement condamnées, en particulier par des groupes du nord du Nigéria qui l’accusent d’incitation à la violence ethnique et de «l’expulsion illégale» de citoyens.

Certains dirigeants politiques du sud-ouest se sont joints aux critiques, mais il y a également eu un soutien massif en sa faveur dans la région.

La députée fédérale Shina Peller a écrit un message sur Instagram saluant « le courage, la bravoure et la participation de M. Adeyemo à cette lutte ».

https://www.instagram.com/p/CKlWqkqHwEk/?utm_source=ig_web_copy_link

Un compte GoFundMe pour collecter des fonds pour sa cause a reçu plus de 10 millions de nairas (19 000 £; 26 000 $) en moins de 24 heures.

« Les Nigérians peuvent vivre où ils veulent »

Les sympathisants de M. Adeyemo accusent le gouvernement fédéral de ne pas en faire assez pour arrêter les attaques contre les communautés locales par les bergers.

Le gouverneur de Benue, Samuel Ortom, dont l’État était jusqu’à récemment l’épicentre d’affrontements meurtriers entre éleveurs et agriculteurs, estime que la crise a été rendue possible par la clémence du président envers les éleveurs peuls.

Le ministre de l’Information Lai Mohammed a déclaré qu’il ne serait pas entraîné dans une réaction aux propos du gouverneur, déclarant à la BBC que « les Nigérians ont le droit de vivre dans toutes les régions du pays ».

Le lauréat du prix Nobel de littérature Wole Soyinka, originaire du sud-ouest, a également critiqué le silence de M. Buhari sur les activités des éleveurs, affirmant que cela pourrait se transformer en guerre civile.

« Qu’attendent-ils de nous maintenant que la guerre est à nos portes? Bien sûr, il y aura mobilisation et si nous continuons à attendre que cela soit géré de manière centralisée, nous allons tous devenir, si nous ne sommes pas déjà, des esclaves notre terre », a-t-il déclaré à la BBC.

Soyinka a déclaré que M. Adeyemo avait réagi à la situation de la manière qu’il savait.

Des tentatives sont faites pour apaiser les tensions et même M. Adeyemo s’est dit ouvert à des pourparlers avec le gouvernement. Mais certains le décrivent maintenant comme le sauveur qui est monté dans une voiture brillante et a sauvé son peuple des éleveurs de bétail.

Pour quelqu’un qui s’est comparé aux figures bibliques, c’est une étiquette dans laquelle il se prélassera.