Le vendeur de tacos gagne plus de Rs 2 Lakh en une heure malgré les tacos offerts gratuitement, voici comment

Un vendeur de tacos a gagné près de 2 lakhs en une heure, comme le montre une vidéo virale TikTok. Vous vous demandez comment ? Eh bien, le clip, partagé par un utilisateur de Twitter, montre tout le déroulement de l’incident. Partageant le contenu réconfortant, l’utilisateur, qui s’appelle rosslife, a écrit: “C’est mon type de contenu TikTok préféré.” Et nous ne pouvons pas être plus d’accord. Laissez-nous vous guider à travers la vidéo.

This is my favorite type of TikTok content pic.twitter.com/U6pgQh6tVk — TDR (@_rosslife) August 31, 2022

Le clip s’ouvre sur un homme tirant sa voiture vers le stand de tacos. Il a commandé un « petit Taquito de Asada » et il n’a pas du tout été déçu. Impressionné par la délicieuse assiette de plats mexicains qui fait claquer les lèvres, le TikToker a dit au propriétaire qu’il paierait les tacos de tout le monde pour la prochaine heure.

Lorsque le panneau “Free Tacos” a été installé, le stand de tacos a commencé à être fréquenté. Nous pouvions voir un homme visiblement surpris alors qu’il contre-vérifiait en disant: «Free Tacos? Vraiment?” Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait dans la localité, les gens ont commencé à se présenter et la ligne n’a fait que s’allonger. Un couple d’enfants s’est approché du TikToker pour le remercier de son geste. Le propriétaire du magasin et ses hommes ont servi les clients jusqu’à ce qu’ils soient à court de tout.

Lorsque le TikToker a demandé au propriétaire combien de tacos il pouvait vendre, il n’avait pas de numéro. Cependant, il a dit: “D’après ce que j’ai pu compter, 95 personnes.” Mettant quelques mathématiques en jeu, le TikToker a calculé – “3 tacos par personne, donc 855 $ (Rs. 68 054).” Il a ensuite remis 1 000 $ (Rs. 79, 568) au propriétaire du stand, qui n’était pas fatigué de remercier le TikToker. Mais ce n’était pas ça. Le TikToker a remis 1 000 $ supplémentaires (79 568 roupies) au propriétaire en guise de pourboire pour tout son travail acharné.

La vidéo s’est terminée lorsque le propriétaire a demandé en plaisantant au TikToker de revenir.

Partagée le 31 août, la vidéo d’une minute et 24 secondes a jusqu’à présent enregistré plus de 3 lakh vues.

